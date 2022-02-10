北京冬奧：多國選手對食物和隔離措施大吐苦水

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瑞典越野選手弗麗達·卡爾松在上周末的比賽中險些昏倒。

北京冬奧會期間的寒冷氣溫和防疫隔離措施等問題，令多名參賽選手公開表示不滿。

冬奧會在近一周前開幕時，主辦方承諾這將是一屆「簡約、安全、精彩」的奧運會。

但是一些參賽者表示，他們在賽事期間生活和訓練的環境相當惡劣，試圖游說主辦方作出改善。

瑞典代表團呼籲越野滑雪項目比賽改在每日較早的時段進行，以保護運動員不受冰凍溫度影響——瑞典選手弗麗達·卡爾松（Frida Karlsson，卡爾森）上周六（2月5日）在參加女子雙追逐賽（7.5公里傳統技術+7.5公里自由技術）時被看見冷得顫抖，在比賽末尾幾乎昏倒。

根據國際滑雪聯合會（International Ski Federation）的規則，在氣溫下降至低於攝氏零下20度時，競賽就不允許再進行。

卡爾松在周六比賽時，當時測得的氣溫是-13C，但是瑞典領隊安德斯·比斯特倫（Anders Bystroem）向記者表示，將風的因素考慮在內的話，氣溫更接近-31C。

「我們有寒冷的極限，不過我不知道他們有沒有測量風的效應，」比斯特倫在周日（2月6日）時向路透社表示。

「我覺得我頂不住了」

目前在冬奧期間有少數2019冠狀病毒病（Covid-19）確診報告，感染者有運動員和代表團官員，同時圍繞新冠疫情的隔離措施出現了不少不滿的聲音。

中國不遺餘力地希望杜絶病毒傳播——包括不讓外國觀眾入境觀賽，也不向境內公眾售票。媒體、運動員和觀賽者都被隔絶在不同的「閉環區」內，此外還規定任何進入這些區域的人必須完全接種疫苗，或者經過21天的隔離。

中國的防疫規則列明，有症狀者必須被送到專屬的醫院，而無症狀感染則會留在單獨隔離設施內。

受感染者都將會單獨隔離，直至相隔24小時的連續兩次檢測呈陰性。之後，他們會被允許重新進入閉環區。

上周較早前，比利時鋼架雪車（俯式冰橇）運動員金·梅爾曼斯（Kim Meylemans）在Instagram上發佈一段含淚的描述，指她被送入一個又一個單獨的隔離設施。

「我們甚至不確定我還會不會被允許回到（奧運）村裏，」她在這段視頻中說，「我不確定我還能在這種隔離當中再頂14天，然後去奧運比賽。」

國際奧委會（IOC）在稍後發表的聲明中說，梅爾曼斯會在奧運村裏有一個房間，而奧委會隨時「凖備提供支持」。

波蘭速滑選手娜塔莉亞·馬利舍夫斯卡（Natalia Maliszewska）也表示，她出人意料地在預賽前一天晚上被放出來，然後在比賽前幾個小時又因為檢測呈陽性而被送回隔離設施。

「我已經什麼都不相信了。不相信檢測，不相信比賽。這對我來說是個大笑話，」她在推特（Twitter）上用波蘭語寫道。

俄羅斯奧委會冬季兩項選手瓦斯內佐娃（Valeria Vasnetsova）則對隔離設施內提供的食物大感不滿，在Instagram上發帖稱，「已經連續五天的早午晚餐」都是同樣的食物。

她的社交帳戶設定為私密，但是便當食物的照片——通心意粉、馬鈴薯、燒焦的帶骨烤肉，並且沒有蔬菜——被一些人截屏發到社交媒體上。

BBC無法核實這些說法。

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周一（2月7日）與媒體見面時，國際奧委會體育總監基德·麥康納（Kit McConnell）表示，運動員的隔離待遇是重中之重，而他們正在採取措施處理「仍然有困難的個別狀況」。