北京冬奧：瓦利耶娃涉禁藥事件後獲准繼續參賽，「並非她的錯」

10 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瓦利耶娃是本季冬奧花樣滑冰女人單人滑項目的奪金大熱門。

國際體育仲裁庭（CAS）決定，此前藥檢未過關的俄羅斯奧委會（ROC）花樣滑冰選手卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva，瓦莉娃）無需臨時停賽，可以在本周的女子個人滑項目中出賽。

15歲的瓦利耶娃在去年12月25日被查出藥檢呈陽性，消息於上周俄羅斯奧委會在北京冬奧花滑團體項目中奪金後被披露，該項目的頒獎儀式亦暫時延後。

周一（2月14日），進行緊急聽證會之後的國際體育仲裁庭指，此時若對瓦利耶娃處以臨時停賽，將會對她造成「不可彌補的傷害」。

「基於以下的特殊情況，利益應當歸於運動員：她不足16歲，在世界反興奮劑機構（WADA）守則下是一個受保護人士，」CAS官員馬修·裏布（Matthieu Reeb）說。

這是對瓦利耶娃是否應該在北京冬奧期間被臨時停賽的裁決，而未及格的藥檢結果問題本身尚待進一步調查。

這意味著瓦利耶娃即使在周二（2月15日）開始的單人滑項目中奪金，成績仍然有可能在之後被禠奪。

國際奧委會較早前表示會遵從國際體育仲裁庭的決定，「不管我們是否喜歡」。

與此同時，美國奧委會表示「對這一決定傳遞出的訊息感到失望」。

「並非她的錯」

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作為體育界的最高法庭，國際體育仲裁庭表示，作出這一決定的部分原因是「檢測結果通知不及時的嚴重問題」——該結果是在北京冬奧會期間報告出來，距離瓦利耶娃遞交樣本已經相距六星期之久。

裁決指：「如此滯後的通知，在冬季奧運會的中間，並非她的錯。」

瓦利耶娃在2月8日被臨時停賽，沒有參與當天的冬奧賽場訓練，但隨後對決定提出申訴，俄羅斯反興奮劑機構（Rusada）在之後一天撤銷了禁賽令。

當時，她已經參加了團體項目賽事，並幫助俄羅斯奧委會奪得了冠軍，而隨後該項目的頒獎儀式在非常緊急的通知之下被延期。

國際奧委會（IOC）、WADA和國際滑冰聯合會（International Skating Union）對俄羅斯奧委會撤銷禁賽令的決定提出申訴，而國際體育仲裁庭在今天駁回了這一申訴。

瓦利耶娃是女子單人滑項目的奪金大熱門，而雖然目前她被准予先出賽，但是這一宗本屆冬奧會目前為止最引人關注的禁藥案件遠未結束，並且激起外界對未成年人捲入違禁藥物事件的憤怒。

世界反興奮劑協會已經表示，將會對瓦利耶娃的隨行人員進行調查，包括教練、醫生和其他跟隨她的成年人。

瓦利耶娃的不及格藥檢樣本中被查出含有曲美他嗪（Trimetazidine）成分。這是一種常用於防治心絞痛的心臟代謝調節藥物，且被證明能提升身體代謝效能，在2014年被世界反興奮劑機構列為禁藥。

北京冬奧花滑團體項目的獎牌，將要在這一案件完成調查和裁決之後才會頒發。

美國隊在該項目中奪得銀牌，日本隊奪得銅牌，排在第四的則是加拿大隊。

國際奧委會在周一表示，該項目的獎牌將「很可能不會」在本屆冬奧會期間頒發。

「人性的一面」

圖像來源，Getty Images

在北京，在這場充滿不確定性的風波當中，瓦利耶娃繼續在媒體的矚目下參加訓練。

BBC體育部記者索妮婭·奧克斯利（Sonia Oxley）周日（2月13日）在北京報道，在冰場訓練時，瓦利耶娃有時候看起來似乎眼帶淚光，而溜冰場邊放著的毛絨玩具在提醒著人們，她仍然是一個非常年少的女孩。

這使得這一宗禁藥事件比其他同類事件更加令人震驚。

國際奧委會執行主任克里斯托弗·杜比（Christophe Dubi）表示，必須記住這起事件當中「人性的一面……考慮到這是一個15歲的人身處在這樣的狀況之中」。