北京冬奧：瓦利耶娃成為焦點之際，來看看奧運會的禁藥規則

41 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瓦利耶娃的樣本對曲美他嗪（Trimetazidine）檢測呈陽性，這是一種通常用於治療心絞痛的藥物。

15歲的俄羅斯花樣滑冰選手卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva，瓦莉娃）此前的一次藥檢不及格，但是仍然被允許繼續在本屆冬奧會上出賽。

這讓焦點再次落到運動員使用藥物提升表現的問題上。

瓦利耶娃如何違規？

瓦利耶娃幫助俄羅斯奧委會贏得本屆冬奧花滑團體賽金牌。她也成為世界上第一個完成四周跳的女性。

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但是，國際檢測機構（International Testing Agency）隨後報告，她去年12月被採集的一份樣本在藥物檢測中未能過關。瓦利耶娃的樣本對曲美他嗪（Trimetazidine）檢測呈陽性，這是一種通常用於治療心絞痛的藥物。由於被證明了有助於心臟代謝機能，被列為運動員禁藥。

但是國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）卻基於瓦利耶娃的年齡等因素裁定允許她先繼續參賽。她在周二（2月15日）開始的女子單人滑項目比賽中將爭奪個人第二面金牌。外界有廣泛呼聲，要求對她身邊的教練、醫療和管理人員追究責任。

對於其陽性樣本的調查和仲裁可能還需要很多個月，這意味著她在北京冬奧取得的成績有可能會在仲裁作出之後被褫奪。

雖然她暫時被允許繼續參賽，但是鑒於目前調查的狀況，國際奧委會已經宣佈，瓦利耶娃在北京贏得的任何獎牌都不會在賽事期間頒發。

如何對運動員進行藥檢？

圖像來源，China News Service via Getty Images 圖像加註文字， 奧運參賽運動員可能會在任何時候接受藥檢。

一些運動員通過使用藥物來提升表現，在比賽中獲得不公平的優勢。

這些藥物包括各類同化類固醇、荷爾蒙、心臟藥物以及麻醉藥物，比如大麻和B2受體激動劑（beta-2 agonists，一種用於控制哮喘的藥物）等。

運動員的血液和尿液樣本會由世界反興奮劑機構（WADA）的科學家進行表現增強藥物（PED）檢測。有數十年的時間，很多國家，比如前東德，慣常地給予他們的運動員增強表現的藥物，世界反興奮劑機構希望在競技體育當中杜絶禁藥使用。

該機構甚至威脅要推翻奧林匹克的公信力。

檢測是由WADA轄下的各地區和國家反禁藥機構進行，運動員有可能在一年中的任何一天接受禁藥檢測。

使用禁藥的處罰是什麼？

違規的運動員有可能被取消參賽資格，和禠奪已經獲得的獎牌。他們有可能被禁止參與任何運動長達四年——包括參賽、訓練或者當教練。

他們可能還會被罰款。

有呼聲要求俄羅斯運動員被全面禁止參加奧運會，甚至連作為中立的奧委會參賽的資格都不應該有。

美國反禁藥機構（US Anti-Doping Agency）執行長特拉維斯·泰加（Travis Tygart）表示，美國有可能會試圖引用最近通過的羅臣科夫法案（Rodchenkov Act），檢控那些涉嫌向瓦利耶娃提供表現增強藥物的人。

法案使法庭有權在禁藥使用行為影響美國運動比賽成績的情況下，對包括非美國人在內的人士處以高達100萬美元（74萬英鎊）的罰款，或者長達10年的監禁。

俄羅斯過去的違規行為

2016年，俄羅斯被揭露進行政府資助的禁藥使用項目，涉及夏季和冬季奧運會。

這包括篡改2014年索契冬奧會的檢測結果——俄羅斯作為東道主在當屆奧運會上位居獎牌榜榜首。WADA一個調查委員會揭露，俄羅斯反禁藥機構（Rusada）事先通知了運動員檢測的時間，並毀壞了數以千計的樣本，對禁藥管控官員和他們的家人進行霸凌，還收受賄賂掩飾缺檢的行為。

調查還透露，來自俄羅斯安全部門聯邦安全局（FSB）的官員還曾出現在檢測實驗室，而這背後是一個更廣大的行為模式，是「俄羅斯政府直接恐嚇和干預莫斯科的實驗室運作」。

WADA表示，一些俄羅斯運動員涉嫌在2012倫敦奧運會上使用了禁藥。

結果，俄羅斯運動員在2016年里約夏季奧運會被禁止參加田徑賽事。2019年，俄羅斯各運動隊被WADA禁止參加所有重大的體育賽事。

該禁令將持續至今年12月。國際奧委會（IOC）的一名高級官員表示，俄羅斯應該被「暫停」參加未來一段時間的奧運會，直至完全根除它的禁藥文化為止。

俄羅斯政府否認曾運作過國家資助的禁藥項目，但是承認該國曾存在嚴重的禁藥問題。

為什麼俄羅斯運動員仍在參加北京冬奧？

俄羅斯目前被禁止以國家的名義參加夏季和冬季奧運會。

但是俄羅斯運動員被允許作為一支中立隊伍的代表參賽，隊伍名為俄羅斯奧委會。

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參賽者必須證明他們清白，並且與過去的禁藥項目完全無關。

俄羅斯奧委會的參賽者如果贏得獎牌，將不會在頒獎台上聽到他們的國歌，也不會看到他們的國旗升起，穿著的服裝上也不能出現俄羅斯旗幟。2020東京夏季奧運會期間，有其他國家的運動員表示，對俄羅斯人被允許參賽感到不滿。

那些年，因禁藥而被處罰的奧運選手

孫楊（中國），2020東京奧運會

游泳選手孫楊因為拒絶讓反禁藥官員帶走血液檢測樣本而被禁賽。他的隨從人員用錘子砸破血樣。他被處以禁賽8年，上訴後被減至四年，但仍然無法參加東京奧運，錯失衛冕200米自由泳冠軍的資格。

馬里昂·瓊斯（美國），2000悉尼奧運會

馬里昂·瓊斯（Marion Jones，瑪莉安·鐘斯）在悉尼贏得三金兩銅，但是在2007年承認使用非法的類固醇。她被監禁六個月，並禠奪全部五面獎牌。

托尼·安德烈·漢森（挪威），2008北京奧運會

這名馬術障礙超越選手的坐騎卡米羅（Camiro）被檢測出違禁刺激物質辣椒素呈陽性，托尼·安德烈·漢森（Tony Andre André Hansen）在比賽中的銅牌也被禠奪。

本·約翰遜（加拿大），1988年首爾（漢城）奧運會

約翰遜（Ben Johnson，莊遜）在100米短跑決賽中破世界紀錄奪金，但是在檢測出同化類固醇呈陽性之後被禠奪。金牌改由第二名卡爾·劉易斯（Carl Lewis）獲得。劉易斯在那一年較早前也被檢測出違禁物質呈陽性，但是卻逃過了禁賽。

東德女子游泳隊，1976年蒙特利爾奧運會