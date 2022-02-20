北京冬奧：五個最被人忽略的看點

45 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國速度滑冰選手埃琳·傑克遜贏得金牌創造了歷史

2022北京冬奧你關注哪些看點？可能是美國出生長大卻代表中國比賽的谷愛凌，或者是陷入禁藥風波的15歲俄羅斯花滑選手瓦利耶娃。

北京冬奧的確創造出許多引人注目的焦點，但或許還有一些非常具有意義而且值得關注的故事被人忽略，BBC本文就介紹2022北京冬奧五個最被人忽略的看點。

第一個贏得個人金牌的黑人女性

美國速度滑冰選手埃琳·傑克遜（Erin Jackson）2月13日贏得女子500米項目金牌，創造了歷史紀錄。

上一屆2018年平昌冬奧，傑克遜參與該項目比賽排名第24位，成績並不理想。

但是在2022北京冬奧上，傑克遜領先衝過終點線，成為冬奧歷史上第一個贏得個人項目金牌的黑人女性。

在比賽結束後傑克遜表示，「我希望能發揮效應，未來能看到更多少數群體出來參與冬季運動。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 埃琳·傑克遜成為冬奧歷史上第一個贏得個人項目金牌的黑人女性

冬季奧運一直不能擺脫少數群體代表比例不足的問題，2018年新聞網站「Buzzfeed」所做的一項研究顯示，平昌冬奧將近3000名選手中，黑人選手只佔不到2%。

同性伴侶同場競爭

巴西鋼架雪車選手妮科爾西爾韋拉（Nicole Silveira）和比利時鋼架雪車選手基姆·邁勒曼斯（Kim Meylemans）是一對同性伴侶，她們兩人也在北京冬奧賽場上同場較勁。

雖然兩人在鋼架雪車項目比賽上都沒有獲得任何獎牌，但這並不影響她們享受一起在賽場上競爭的樂趣。

事實上，本屆北京冬奧非異性戀選手人數突破以往紀錄，根據關注非異性戀運動員議題的網站「Outsports」統計，一共有來自14個國家，36名非異性戀選手參加比賽。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 同性伴侶妮科爾西爾韋拉（左）和基姆·邁勒曼斯在賽場上同場競爭

截至2月15日，非異性戀選手已經獲得兩枚金牌，包括法國花滑選手紀堯姆·西澤龍（Guillaume Cizeron）以及荷蘭速度滑冰選手伊琳·維斯特（Ireen Wust）。

韓服爭論

北京冬奧在尚未登場之前就受到了美國和部分其他國家的抵制，部分國家決定不派官員參加，讓北京冬奧在尚未開幕之前就陷入外交風波。

但在北京冬奧開幕式上，穿著傳統朝鮮族服裝的表演者作為中國少數民族代表出現表演環節，引發了韓國官方的不滿。

中國駐韓大使館的聲明指，中國各民族代表身穿傳統服飾出席冬奧會開幕式是「他們的心願，也是他們的權利」，同時重申有關服飾也是中國文化的一部分。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓服在北京冬奧開幕式上出現引發韓國不滿

這不是中國和韓國之間第一次發生類似的爭端，過去兩國也因為泡菜起源發生過爭論。

年齡只是個數字

你印象中的奧運選手年紀多大？20不到的青少年，還是20歲出頭的年輕人？你可能要再想一下。

德國速度滑冰選手，50歲的克勞迪婭·佩希施泰因（Claudia Pechstein）已經是第八次參加冬奧比賽，雖然在3000米項目比賽排名最後一位，並不影響她的成就。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 琳賽·雅各貝利斯和尼克·鮑姆加特納單板滑雪障礙混合團體賽中奪得金牌

美國單板滑雪選手琳賽·雅各貝利斯（Lindsey Jacobellis）和尼克·鮑姆加特納（Nick Baumgartner）兩個人的年齡加起來有76歲，而且他們兩人在北京冬奧首次舉行的單板滑雪障礙混合團體賽中奪得金牌。

40歲的鮑姆加特納也是冬季奧運單板滑雪項目中年紀最大的獎牌得主。

海灣國家首次參加冬奧

2022北京冬奧，是海灣國家首次有選手參賽：沙特阿拉伯的選手法伊克·阿卜迪（Fayik Abdi）參加了高山滑雪的比賽。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 沙特阿拉伯的法伊克·阿卜迪是第一個參加冬季奧運比賽的海灣國家選手