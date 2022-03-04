北京冬殘奧會：因政治原因禁止運動員參賽公平嗎

費爾南多·杜亞特 (Fernando Duarte)

BBC記者

22 分钟前

圖像來源，Getty Images

國際殘奧委會（IPC）已成為最新一個對俄羅斯實施制裁的體育組織。

就在冬殘奧會開幕前24小時，該組織的態度發生了巨大反轉，它決定禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加2022年北京冬殘奧會（冬帕運）。

最近幾天，俄羅斯體育界已遭到多項懲罰：從被暫停參加2022年男子世界杯足球賽，到被剝奪F1俄羅斯大獎賽舉辦權。

雖然世界各地的體育人士和組織都表示支持對俄羅斯的處罰，但圍繞此類懲罰的公平性問題已經出現。

「歧視行為」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯男子足球隊被排除在2022年世界杯之外。

周四（3月3日），俄羅斯殘奧委會發表聲明，指責國際殘奧委會懲罰其運動員。

「根據這一決定，俄羅斯運動員似乎是當前政治複雜局勢中的罪魁禍首，」俄羅斯殘奧委會說。

但是國際殘奧委會主席安德魯·帕森斯說：「對於來自受影響國家的殘奧運動員，你們受到了你們政府上周違反奧林匹克休戰的決定的影響，我們感到非常抱歉……你們是你們政府的行為的受害者。」

俄羅斯足協稱俄羅斯球隊被排除在比賽之外是一種「歧視性行為」，並誓言要從法律上挑戰國際足聯的決定。

「（該決定）顯然具有歧視性，傷害了大量運動員、教練、俱樂部和國家隊員工，最重要的是，傷害了數百萬俄羅斯球迷，」該組織在一份聲明中說。

「違背體育精神」

圖像來源，Getty Images

在體育界人士中，目前正在參加拉力賽的前F1車手丹尼爾·克維亞特（Danil Kvyat）周二（3月1日）在推文中表示，禁止俄羅斯運動員參賽違背了體育精神。

「看到兄弟國家陷入衝突，我感到恐懼。」他在推文中還對戰爭提出隱晦批評。

「（但）我還想強調，並向包括國際奧委會在內的全世界所有體育聯合會說，體育應該繼續被置於政治之外。不允許俄羅斯運動員和球隊參加國際比賽是一種不公平的解決辦法，這違背了體育教給我們的原則——團結與和平。」

儘管賽車運動的管理機構——國際汽聯（FIA）——決定允許俄羅斯車手參加賽事，但地方一級已經發佈了禁令。由於英國賽車運動協會的裁決，F1唯一的俄羅斯代表尼基塔·馬茲平（Nikita Mazepin）將被禁止參加7月的英國大獎賽。

「入侵烏克蘭是更大的不公正」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭已有數千人死亡和流離失所。

悉尼麥考瑞大學（Macquarie University）的體育歷史學家基思·拉斯伯恩（Keith Rathbone ）博士對BBC說，對體育禁令公正性的質疑是有道理的。

「運動員不能決定他們的國家做什麼，所以他們現在面臨著在沒有太多發言權的事情上所導致的懲罰。」

但拉斯伯恩也表示，體育人士的確無法免受戰爭等危機的影響。

「例如，當你對俄羅斯的銀行和各行業實施制裁時，有很多人也會毫無選擇地受到波及，」他補充道。

「相比運動員未來可能的遭遇，對烏克蘭的入侵是一種更大的不公。」

「不能一直假裝體育和政治沒有聯繫」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯和白俄羅斯的運動員將不被允許參加2022年北京冬殘奧會 。

英國的坦尼·格雷-湯普森（Tanni Grey-Thompson）是有史以來最成功的殘奧運動員之一，她說她同情俄羅斯運動員，但禁止他們參賽是正確之舉。

格雷-湯普森在接受BBC體育採訪時說：「在俄羅斯，殘疾人的生活是非常艱難的，大多數運動員只靠他們贏得的獎牌來獲得資助。」

「這很難，但我們不能一直假裝體育和政治沒有聯繫。」

「國際殘奧委會面臨著多個國家拒絶參加比賽。幾乎每個獎牌項目都會受到影響，」她補充說。

俄羅斯運動員公開批評莫斯科對烏克蘭的襲擊並不罕見，包括世界排名第一的男子網球運動員丹尼爾·梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。

然而，拉斯伯恩表示，禁止運動員參賽的決定不應該根據個人的反應做出。

「我不認為逐案分析就能傳達正確的信息，」拉斯伯恩解釋說。

「更有力的信息是去說『俄羅斯被排除在外，直到他們從烏克蘭撤軍。』」

體育制裁有效嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯並不是第一個因暴力衝突而被禁止參加體育賽事的國家。

過去的例子表明，體育制裁並不能結束戰爭或從根本上解決不公的問題。

南非在種族隔離的年代裏，在體育界度過了數十年的荒蕪時光，直到1991年才正式結束國家支持的種族歧視。

同樣，南斯拉夫被排除在1992年歐洲男子足球錦標賽之外並沒有阻止巴爾幹地區的可怕暴力。

但拉斯伯恩認為，鑒於體育運動在俄羅斯近期歷史上發揮了巨大作用——俄羅斯主辦了2014年冬奧會和2018年世界杯——體育制裁所提出的觀點具有很強的象徵意義。

「體育一直是俄羅斯和總統普京的有力工具，」他認為。