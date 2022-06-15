世界杯2022：關於本屆賽事和主辦國卡塔爾，你需要提前知道的事

13 分钟前

圖像來源，Getty Images

本周，2022年國際足聯男子世界杯（Fifa Men's World Cup）的最後兩個參賽席位最終確定，澳大利亞和哥斯達黎加在多哈的預選賽附加賽中分別戰勝對手，躋身決賽圈。

至此，世界杯決賽圈32強及分組全部確定。

賽事將於11月進行，這是這項歷史悠久的賽事首次在年末進行，也是世界杯歷史上第一次由中東國家主辦。

但是，由卡塔爾（Qatar，卡達）主辦世界杯的決定，卻引發過爭議。

2022年世界杯什麼時候開賽？天氣會有多熱？

世界杯的決賽圈比賽定於11月21日至12月18日進行。在這兩個月份，卡塔爾的氣溫通常會達到25攝氏度（77華氏度）。

假如賽事是按往屆的慣例，於6月和7月進行的話，比賽進行期間的氣溫將會超過40°C，甚至有可能達到50°C。

卡塔爾一開始曾提出決賽如常在夏天舉行，但所有比賽在有冷氣系統的封閉場館中進行，但是這一計劃最終被否決。

在冬天舉辦世界杯的問題

11月和12月是歐洲足球俱樂部賽事正酣的時段，現在很多球員卻要在這個時間接受國家隊的徵召，出戰2022年卡塔爾世界杯。

因此，歐洲各大聯賽，比如英格蘭超級聯賽、意大利甲級聯賽和西班牙甲級聯賽都將會在國際賽開始前一星期起暫停賽季，在世界杯結束後再繼續進行。

為什麼選擇卡塔爾主辦？

2010年，卡塔爾在國際足聯（FIFA，國際足協）22名執委的投票中勝出，擊敗美國、韓國、日本和澳大利亞，成功獲得主辦權。

這是阿拉伯國家首次主辦世界杯。

卡塔爾被指曾向FIFA官員行賄370萬美元，以換取他們的支持，但是在兩年的調查程序過後洗脫嫌疑。

時任FIFA主席塞普·布拉特（Sepp Blatter，白禮達）當時曾支持卡塔爾申辦，但是之後卻表示國際足聯可能作出了錯誤的決定。

布拉特目前因涉嫌詐騙、挪用公款以及其他腐敗罪名，正在瑞士受審。他對各種指控均予以否認。

卡塔爾也面臨國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（Human Rights Watch）的指控，稱其不善對待參與建造世界杯設施的外國工人。

參賽隊有哪些？誰是奪冠熱門？

2022年世界杯的預選賽在三年前就開始了。

各大洲的球隊分組進行比賽，各小組排名前列的球隊直接晉身決賽圈，一些球隊則在之後通過附加賽獲得參賽資格。

奪得2018年世界杯冠軍的法國成功晉身卡塔爾，但是去年在歐洲杯上奪冠的意大利卻未能出線，無緣世界杯。

決賽圈共有32支球隊角逐，它們分成八個小組，每組四隊。來自同一大洲的球隊不會被分在同一小組——除了歐洲，會有最多兩支球隊分在同一組。

巴西、英格蘭、法國和西班牙是目前被博彩公司列為本屆賽事奪冠熱門的球隊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在卡塔爾，酒精飲品只在豪華酒店的酒吧裏出售

賽事期間，球迷可在卡塔爾期待什麼？

卡塔爾是一個人口290萬的國家，而且得益於其石油和天然氣出口，也是世界上最富有的國家之一。

為了舉辦本屆賽事，該國特地建造了七座新體育場，甚至為最後的決賽而專門建造了一整座城。

超過100家新酒店，一條新地鐵線，以及一系列新公路，都在建設當中。

賽事組委會預計，將有約150萬球迷到來觀看決賽圈賽事。

卡塔爾是一個保守的穆斯林國家，球迷會被告知，屆時須謹慎言行。

當地對酒精飲品有嚴格的限制，酒精飲品只能在豪華酒店的酒吧裏出售。一品脫（pint）的啤酒售價可達13美元。

不過，主辦方表示，賽事期間在特別劃定的球迷區域，也可能有酒精飲品出售。

卡塔爾同性戀者權利的爭議

在卡塔爾，同性性行為屬非法。

一些代表同性戀者的球迷組織一直請求該國政府」保證他們的安全「，而一些威爾士球迷在他們的代表隊成功獲得決賽圈資格之後表示，將會抵制本屆賽事。

世界杯主辦方回應稱，賽事期間」所有人都會受到歡迎「，但是卡塔爾並無計劃放寬同性戀的相關法律。

中國這樣」參加「本屆世界杯

中國男足未能進入卡塔爾世界杯決賽圈，但是中國仍以某種方式」參加「了本屆世界杯。

在首都多哈北邊為世界杯而新建的盧塞爾體育場（Lusail Stadium）是由中國公司與卡塔爾聯合建造，其主體結構設計也由北京公司完成。

資料顯示，這座號稱可容納超過8萬觀眾的球場，將承辦世界杯開幕式、閉幕式和決賽。