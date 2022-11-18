BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
2022卡塔爾世界盃：賽程和賽果
25 分钟前
2022世界盃決賽圈比賽11月21日至12月18日在卡塔爾舉行。
你可以在這裏查閲賽事安排、跟蹤比賽結果。
更多相關內容
2022世界盃：澳大利亞球員發視像聲明，集體聲討卡塔爾人權狀況
2022年10月27日
世界杯2022：關於本屆賽事和主辦國卡塔爾，你需要提前知道的事
2022年6月15日
卡塔爾世界盃會不會成為有史以來最「政治化」的一次？
2022年11月18日
卡塔爾世界盃：英國著名LGBT活動人士在多哈抗議遭官員阻止
2022年10月26日
頭條新聞
習近平「外交派對」：G20密集會見11國領袖，中國能否擺脫「國際孤立感」
8 小时前
習近平「教訓」加拿大總理視頻告訴了我們什麼
2022年11月17日
美國中期選舉：佩洛西不再擔任眾議院民主黨領袖
4 小时前
特別推薦
追蹤俄羅斯寡頭的超級遊艇——BBC直擊制裁與扣押行動
2022年11月12日
德國總理肖爾茨旋風式訪華的收獲與代價
2022年11月5日
英國紐卡斯爾因新疆問題終止與太原的姊妹城市關係
2022年11月4日
靜默修女的故事：我如何「逃離」生活了12年的修道院
2022年11月13日
移民英國後仍不甘心放下鏡頭與筆的香港媒體人
2022年11月5日
美國中期選舉：華人擔心「反中」政綱加重 「仇華」 情緒
2022年11月7日
蘋果代工廠因疫情防控減產 中國製造的挑戰與韌性
2022年11月7日
習近平的新時代，美國要如何走下去？
2022年11月2日
鄭州富士康：徒步返鄉工人稱最怕「確診後找工難」
2022年11月4日
熱讀
1
習近平「教訓」加拿大總理視頻告訴了我們什麼
2
火星生命之謎：澳大利亞遠古岩石可能提供線索
3
五個實用小技巧幫你改善睡眠質量
4
習近平「外交派對」：G20密集會見11國領袖，中國能否擺脫「國際孤立感」
5
中國疫情持續升溫， 防疫措施混亂致衝突和謠言四起
6
從同性戀到勞工議題 凖備迎接最「政治化」的卡塔爾世界盃？
7
美國中期選舉：佩洛西不再擔任眾議院民主黨領袖
8
如果你一直還沒有感染新冠 可能不僅僅是因為運氣好
最近更新： 2022年6月9日
9
美國中期選舉：為什麼民主黨贏得參議院控制權很重要
10
G20峰會宣言「以最強烈措辭」譴責俄羅斯，解讀特殊時期的大國共識