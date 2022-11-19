卡塔爾世界盃：備受爭議的外國勞工人權問題是怎麼回事

1 小时前

圖像來源，Getty Images

足球迷們很快就要親臨卡塔爾觀看世界盃決賽圈比賽，而他們所住的酒店和觀看比賽的球場，是由數以萬計移民勞工所建造。

而卡塔爾對待這些勞工的方式，受到了密切的關注。

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C組 C組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 阿根廷 0 0 0 0 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 墨西哥 0 0 0 0 0 0 波蘭 0 0 0 0 0 0 阿根廷 非數值 - 非數值 沙特阿拉伯 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (盧塞爾體育場) 墨西哥 非數值 - 非數值 波蘭 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (974體育場) 波蘭 非數值 - 非數值 沙特阿拉伯 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (教育城體育場) 阿根廷 非數值 - 非數值 墨西哥 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (盧塞爾體育場) 波蘭 非數值 - 非數值 阿根廷 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (974體育場) 沙特阿拉伯 非數值 - 非數值 墨西哥 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (盧塞爾體育場) D組 D組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 法國 0 0 0 0 0 0 澳洲 0 0 0 0 0 0 丹麥 0 0 0 0 0 0 突尼西亞 0 0 0 0 0 0 丹麥 非數值 - 非數值 突尼西亞 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (教育城體育場) 法國 非數值 - 非數值 澳洲 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾賈努布體育場) 突尼西亞 非數值 - 非數值 澳洲 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾賈努布體育場) 法國 非數值 - 非數值 丹麥 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (974體育場) 澳洲 非數值 - 非數值 丹麥 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾賈努布體育場) 突尼西亞 非數值 - 非數值 法國 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (教育城體育場) 回到頂部

E組 E組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 西班牙 0 0 0 0 0 0 哥斯達黎加 0 0 0 0 0 0 德國 0 0 0 0 0 0 日本 0 0 0 0 0 0 德國 非數值 - 非數值 日本 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (哈利法國際體育場) 西班牙 非數值 - 非數值 哥斯達黎加 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾圖瑪瑪體育場) 日本 非數值 - 非數值 哥斯達黎加 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (艾哈邁德· 本· 阿里體育場) 西班牙 非數值 - 非數值 德國 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾拜特體育場) 哥斯達黎加 非數值 - 非數值 德國 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾拜特體育場) 日本 非數值 - 非數值 西班牙 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (哈利法國際體育場) F組 F組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 比利時 0 0 0 0 0 0 加拿大 0 0 0 0 0 0 摩洛哥 0 0 0 0 0 0 克羅地亞 0 0 0 0 0 0 摩洛哥 非數值 - 非數值 克羅地亞 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾拜特體育場) 比利時 非數值 - 非數值 加拿大 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (艾哈邁德· 本· 阿里體育場) 比利時 非數值 - 非數值 摩洛哥 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾圖瑪瑪體育場) 克羅地亞 非數值 - 非數值 加拿大 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (哈利法國際體育場) 加拿大 非數值 - 非數值 摩洛哥 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾圖瑪瑪體育場) 克羅地亞 非數值 - 非數值 比利時 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (艾哈邁德· 本· 阿里體育場) 回到頂部

G組 G組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 巴西 0 0 0 0 0 0 塞爾維亞 0 0 0 0 0 0 瑞士 0 0 0 0 0 0 喀麥隆 0 0 0 0 0 0 瑞士 非數值 - 非數值 喀麥隆 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾賈努布體育場) 巴西 非數值 - 非數值 塞爾維亞 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (盧塞爾體育場) 喀麥隆 非數值 - 非數值 塞爾維亞 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾賈努布體育場) 巴西 非數值 - 非數值 瑞士 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (974體育場) 喀麥隆 非數值 - 非數值 巴西 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (盧塞爾體育場) 塞爾維亞 非數值 - 非數值 瑞士 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (974體育場) H組 H組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 葡萄牙 0 0 0 0 0 0 加納 0 0 0 0 0 0 烏拉圭 0 0 0 0 0 0 韓國 0 0 0 0 0 0 烏拉圭 非數值 - 非數值 韓國 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (教育城體育場) 葡萄牙 非數值 - 非數值 加納 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (974體育場) 韓國 非數值 - 非數值 加納 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (教育城體育場) 葡萄牙 非數值 - 非數值 烏拉圭 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (盧塞爾體育場) 加納 非數值 - 非數值 烏拉圭 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (阿爾賈努布體育場) 韓國 非數值 - 非數值 葡萄牙 (互射12碼) 非數值 - 非數值 (互射12碼) (教育城體育場) 回到頂部

所有顯示比賽時間為格林威治標準時間（GMT），且賽程有可能出現變更。 BBC不對賽程變更負責。

有多少外國勞工參與了世界盃的建設項目？

卡塔爾為主辦世界盃而建造了七座球場，此外還有新的機場、地鐵線、一系列公路，以及大約100家新酒店。

在舉行決賽的球場周圍，一整座全新的城市被建造出來。卡塔爾政府表示，單是建造這些新球場就僱用了30000名外國勞工。他們大多數來自孟加拉國、印度、尼泊爾和菲律賓。

在卡塔爾死了多少外勞？

2021年2月，《衛報》（The Guardian）報道，從卡塔爾贏得世界盃主辦權開始至今，有6500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉國和斯里蘭卡的移民勞工在卡塔爾死亡。

這個數字是基於各國駐卡塔爾使館提供的資料。

然而，卡塔爾政府已經表示，這個統計總數帶有誤導性，因為並非全部的死者都是在參與和世界盃有關的項目。

他們說，當中很多人已經在卡塔爾工作數年，有可能是老死或者其他原因的自然死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界各地的工會均評論卡塔爾對待外國勞工的方式。

該國政府表示，它的事故紀錄顯示，在2014至2020年間，在世界盃場館建築工地共有37宗勞工死亡事件，當中只有三宗是「與工作相關」。

不過，聯合國機構國際勞工組織（International Labour Organisation，簡稱ILO）表示，這是對實際情況的低估。卡塔爾沒有將心臟病發和呼吸衰竭致死的個案定為工作相關——但其實這些是中暑時的多發症狀，可以是由在極高氣溫下從事過於繁重的勞動所致。

國際勞工組織對世界盃相關的事故做了自己的統計，收集的數據來自卡塔爾政府運營的醫院和急救機構。該組織指，僅在2021年，就有50名外國勞工死亡，有超過500人嚴重受傷，另外還有37600人受輕傷。

BBC阿拉伯語組也收集了證據，顯示卡塔爾政府在外國勞工死亡數字方面存在漏報。

外勞受到怎樣的對待？

自從卡塔爾在2010年贏得世界盃主辦權之後，人權組織就一直批評該國對待外國勞工的方式。2016年，國際特赦組織（Amnesty International）指控卡塔爾企業實施強迫勞動。

該組織指，很多工人居住在骯髒的宿舍，被迫支付高額招聘費，而且他們的薪金被扣押，護照被沒收。

從2017年起，卡塔爾政府引入措施保護外國勞工，令他們免於在非常炎熱的氣溫下工作，限制他們的工時，並且改善工人住宿的狀況。然而，倡議組織人權觀察（Human Rights Watch）在2021年的一份報道稱，外國勞工仍然遭受「懲罰性且非法的薪金扣減」，而且「長時間從事繁重勞動卻被拖欠薪金」。

卡塔爾的各家公司曾經運用一套叫做「卡法拉」（kafala）的制度，資助外國勞工來到該卡塔爾，但之後阻止他們離職。

在ILO等組織的施壓下，卡塔爾政府廢除了這個制度，但是國際特赦組織表示，各企業仍然向勞工施加壓力，阻止他們更換僱主。該組織警告說，勞工改革「必須不能在（世界盃）這場巡演離開多哈之後停下腳步」。

卡塔爾政府有何評論？

卡塔爾政府與國際勞工組織合作，已經進行了一系列改革。

當中包括一個薪酬保障制度，確保僱主按時向員工支付薪金。

一名政府發言人向BBC表示，這些改革正在令卡塔爾大多數外國勞工的工作狀況得到改善。

「在確保有效實際改革方面已經取得了重大進步，」這名發言人說。

「隨著措施執行到位，違規企業的數量會繼續減少。」

世界盃參賽隊說了什麼？

在世界盃舉行期間，這個議題很可能會繼續成為焦點之一。國際足聯（FIFA）已經致信32支參賽球隊，要求他們「專注在足球上」。這個運動項目管理機構表示，體育不應該被「接入」意識形態或是政治「鬥爭」，也不應該向其他地方「灌輸道德說教」。