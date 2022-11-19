卡塔爾世界盃：備受爭議的外國勞工人權問題是怎麼回事
足球迷們很快就要親臨卡塔爾觀看世界盃決賽圈比賽，而他們所住的酒店和觀看比賽的球場，是由數以萬計移民勞工所建造。
而卡塔爾對待這些勞工的方式，受到了密切的關注。
2022 FIFA世界盃
淘汰賽
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十六強淘汰賽
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A組首名 非數值-非數值 B組次名(互射12碼)非數值-非數值(哈利法國際體育場)
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C組首名 非數值-非數值 D組次名(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
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D組首名 非數值-非數值 C組次名(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾圖瑪瑪體育場)
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B組首名 非數值-非數值 A組次名(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾拜特體育場)
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E組首名 非數值-非數值 F組次名(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾賈努布體育場)
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G組首名 非數值-非數值 H組次名(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(974體育場)
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F組首名 非數值-非數值 E組次名(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(教育城體育場)
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H組首名 非數值-非數值 G組次名(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(盧塞爾體育場)
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半準決賽
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E1 v F2 勝方 非數值-非數值 G1 v H2 勝方(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(教育城體育場)
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A1 v B2 勝方 非數值-非數值 C1 v D2 勝方(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(盧塞爾體育場)
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F1 v E2 勝方 非數值-非數值 H1 v G2 勝方(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾圖瑪瑪體育場)
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B1 v A2 勝方 非數值-非數值 D1 v C2 勝方(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾拜特體育場)
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準決賽
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半準決賽1 勝方 非數值-非數值 半準決賽2 勝方(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(盧塞爾體育場)
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半準決賽3 勝方 非數值-非數值 半準決賽4 勝方(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾拜特體育場)
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季軍賽
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準決賽1 負方 非數值-非數值 準決賽2 負方(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(哈利法國際體育場)
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決賽
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準決賽1 勝方 非數值-非數值 準決賽2 勝方(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(盧塞爾體育場)
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小組賽
- 賽 - 已比賽場次
- 勝 - 取勝場次
- 負 - 告負場次
- 和 - 平局場次
- 淨勝球 - 得失球差
- 分 - 積分
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A組
A組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 卡塔爾 0 0 0 0 0 0 厄瓜多爾 0 0 0 0 0 0 塞內加爾 0 0 0 0 0 0 荷蘭 0 0 0 0 0 0
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卡塔爾 非數值-非數值 厄瓜多爾(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾拜特體育場)
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塞內加爾 非數值-非數值 荷蘭(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾圖瑪瑪體育場)
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卡塔爾 非數值-非數值 塞內加爾(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾圖瑪瑪體育場)
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荷蘭 非數值-非數值 厄瓜多爾(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(哈利法國際體育場)
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厄瓜多爾 非數值-非數值 塞內加爾(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(哈利法國際體育場)
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荷蘭 非數值-非數值 卡塔爾(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾拜特體育場)
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B組
B組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 英格蘭 0 0 0 0 0 0 伊朗 0 0 0 0 0 0 美國 0 0 0 0 0 0 威爾士 0 0 0 0 0 0
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英格蘭 非數值-非數值 伊朗(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(哈利法國際體育場)
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美國 非數值-非數值 威爾士(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
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威爾士 非數值-非數值 伊朗(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
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英格蘭 非數值-非數值 美國(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾拜特體育場)
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伊朗 非數值-非數值 美國(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾圖瑪瑪體育場)
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威爾士 非數值-非數值 英格蘭(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
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C組
C組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 阿根廷 0 0 0 0 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 墨西哥 0 0 0 0 0 0 波蘭 0 0 0 0 0 0
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阿根廷 非數值-非數值 沙特阿拉伯(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(盧塞爾體育場)
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墨西哥 非數值-非數值 波蘭(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(974體育場)
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波蘭 非數值-非數值 沙特阿拉伯(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(教育城體育場)
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阿根廷 非數值-非數值 墨西哥(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(盧塞爾體育場)
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波蘭 非數值-非數值 阿根廷(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(974體育場)
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沙特阿拉伯 非數值-非數值 墨西哥(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(盧塞爾體育場)
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D組
D組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 法國 0 0 0 0 0 0 澳洲 0 0 0 0 0 0 丹麥 0 0 0 0 0 0 突尼西亞 0 0 0 0 0 0
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丹麥 非數值-非數值 突尼西亞(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(教育城體育場)
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法國 非數值-非數值 澳洲(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾賈努布體育場)
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突尼西亞 非數值-非數值 澳洲(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾賈努布體育場)
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法國 非數值-非數值 丹麥(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(974體育場)
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澳洲 非數值-非數值 丹麥(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾賈努布體育場)
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突尼西亞 非數值-非數值 法國(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(教育城體育場)
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E組
E組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 西班牙 0 0 0 0 0 0 哥斯達黎加 0 0 0 0 0 0 德國 0 0 0 0 0 0 日本 0 0 0 0 0 0
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德國 非數值-非數值 日本(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(哈利法國際體育場)
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西班牙 非數值-非數值 哥斯達黎加(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾圖瑪瑪體育場)
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日本 非數值-非數值 哥斯達黎加(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
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西班牙 非數值-非數值 德國(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾拜特體育場)
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哥斯達黎加 非數值-非數值 德國(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾拜特體育場)
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日本 非數值-非數值 西班牙(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(哈利法國際體育場)
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F組
F組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 比利時 0 0 0 0 0 0 加拿大 0 0 0 0 0 0 摩洛哥 0 0 0 0 0 0 克羅地亞 0 0 0 0 0 0
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摩洛哥 非數值-非數值 克羅地亞(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾拜特體育場)
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比利時 非數值-非數值 加拿大(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
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比利時 非數值-非數值 摩洛哥(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾圖瑪瑪體育場)
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克羅地亞 非數值-非數值 加拿大(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(哈利法國際體育場)
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加拿大 非數值-非數值 摩洛哥(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾圖瑪瑪體育場)
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克羅地亞 非數值-非數值 比利時(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
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G組
G組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 巴西 0 0 0 0 0 0 塞爾維亞 0 0 0 0 0 0 瑞士 0 0 0 0 0 0 喀麥隆 0 0 0 0 0 0
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瑞士 非數值-非數值 喀麥隆(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾賈努布體育場)
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巴西 非數值-非數值 塞爾維亞(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(盧塞爾體育場)
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喀麥隆 非數值-非數值 塞爾維亞(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾賈努布體育場)
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巴西 非數值-非數值 瑞士(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(974體育場)
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喀麥隆 非數值-非數值 巴西(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(盧塞爾體育場)
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塞爾維亞 非數值-非數值 瑞士(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(974體育場)
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H組
H組 球隊 賽 已比賽場次 勝 取勝場次 負 告負場次 和 平局場次 淨勝球 得失球差 分 積分 葡萄牙 0 0 0 0 0 0 加納 0 0 0 0 0 0 烏拉圭 0 0 0 0 0 0 韓國 0 0 0 0 0 0
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烏拉圭 非數值-非數值 韓國(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(教育城體育場)
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葡萄牙 非數值-非數值 加納(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(974體育場)
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韓國 非數值-非數值 加納(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(教育城體育場)
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葡萄牙 非數值-非數值 烏拉圭(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(盧塞爾體育場)
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加納 非數值-非數值 烏拉圭(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(阿爾賈努布體育場)
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韓國 非數值-非數值 葡萄牙(互射12碼)非數值-非數值(互射12碼)(教育城體育場)
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有多少外國勞工參與了世界盃的建設項目？
卡塔爾為主辦世界盃而建造了七座球場，此外還有新的機場、地鐵線、一系列公路，以及大約100家新酒店。
在舉行決賽的球場周圍，一整座全新的城市被建造出來。卡塔爾政府表示，單是建造這些新球場就僱用了30000名外國勞工。他們大多數來自孟加拉國、印度、尼泊爾和菲律賓。
在卡塔爾死了多少外勞？
2021年2月，《衛報》（The Guardian）報道，從卡塔爾贏得世界盃主辦權開始至今，有6500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉國和斯里蘭卡的移民勞工在卡塔爾死亡。
這個數字是基於各國駐卡塔爾使館提供的資料。
然而，卡塔爾政府已經表示，這個統計總數帶有誤導性，因為並非全部的死者都是在參與和世界盃有關的項目。
他們說，當中很多人已經在卡塔爾工作數年，有可能是老死或者其他原因的自然死亡。
該國政府表示，它的事故紀錄顯示，在2014至2020年間，在世界盃場館建築工地共有37宗勞工死亡事件，當中只有三宗是「與工作相關」。
不過，聯合國機構國際勞工組織（International Labour Organisation，簡稱ILO）表示，這是對實際情況的低估。卡塔爾沒有將心臟病發和呼吸衰竭致死的個案定為工作相關——但其實這些是中暑時的多發症狀，可以是由在極高氣溫下從事過於繁重的勞動所致。
國際勞工組織對世界盃相關的事故做了自己的統計，收集的數據來自卡塔爾政府運營的醫院和急救機構。該組織指，僅在2021年，就有50名外國勞工死亡，有超過500人嚴重受傷，另外還有37600人受輕傷。
BBC阿拉伯語組也收集了證據，顯示卡塔爾政府在外國勞工死亡數字方面存在漏報。
外勞受到怎樣的對待？
自從卡塔爾在2010年贏得世界盃主辦權之後，人權組織就一直批評該國對待外國勞工的方式。2016年，國際特赦組織（Amnesty International）指控卡塔爾企業實施強迫勞動。
該組織指，很多工人居住在骯髒的宿舍，被迫支付高額招聘費，而且他們的薪金被扣押，護照被沒收。
從2017年起，卡塔爾政府引入措施保護外國勞工，令他們免於在非常炎熱的氣溫下工作，限制他們的工時，並且改善工人住宿的狀況。然而，倡議組織人權觀察（Human Rights Watch）在2021年的一份報道稱，外國勞工仍然遭受「懲罰性且非法的薪金扣減」，而且「長時間從事繁重勞動卻被拖欠薪金」。
卡塔爾的各家公司曾經運用一套叫做「卡法拉」（kafala）的制度，資助外國勞工來到該卡塔爾，但之後阻止他們離職。
在ILO等組織的施壓下，卡塔爾政府廢除了這個制度，但是國際特赦組織表示，各企業仍然向勞工施加壓力，阻止他們更換僱主。該組織警告說，勞工改革「必須不能在（世界盃）這場巡演離開多哈之後停下腳步」。
卡塔爾政府有何評論？
卡塔爾政府與國際勞工組織合作，已經進行了一系列改革。
當中包括一個薪酬保障制度，確保僱主按時向員工支付薪金。
一名政府發言人向BBC表示，這些改革正在令卡塔爾大多數外國勞工的工作狀況得到改善。
「在確保有效實際改革方面已經取得了重大進步，」這名發言人說。
「隨著措施執行到位，違規企業的數量會繼續減少。」
世界盃參賽隊說了什麼？
在世界盃舉行期間，這個議題很可能會繼續成為焦點之一。國際足聯（FIFA）已經致信32支參賽球隊，要求他們「專注在足球上」。這個運動項目管理機構表示，體育不應該被「接入」意識形態或是政治「鬥爭」，也不應該向其他地方「灌輸道德說教」。
但是，十個歐洲足協——包括英格蘭和威爾士在內——卻回應稱：「人權是普世價值，在任何地方都成立」。澳大利亞國家隊則發佈了一段視頻，批評卡塔爾虐待移民勞工。丹麥隊球員將會身穿「淡化」設計的全黑球衣，抗議卡塔爾的人權紀錄。