卡塔爾世界盃：備受爭議的外國勞工人權問題是怎麼回事

Worker at Al Bayt stadium in Qatar

圖像來源，Getty Images

足球迷們很快就要親臨卡塔爾觀看世界盃決賽圈比賽，而他們所住的酒店和觀看比賽的球場，是由數以萬計移民勞工所建造。

而卡塔爾對待這些勞工的方式，受到了密切的關注。

2022 FIFA世界盃

淘汰賽

  • 十六強淘汰賽
    • A組首名 非數值
      -
      非數值 B組次名
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (哈利法國際體育場)
    • C組首名 非數值
      -
      非數值 D組次名
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
    • D組首名 非數值
      -
      非數值 C組次名
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (阿爾圖瑪瑪體育場)
    • B組首名 非數值
      -
      非數值 A組次名
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (阿爾拜特體育場)
    • E組首名 非數值
      -
      非數值 F組次名
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (阿爾賈努布體育場)
    • G組首名 非數值
      -
      非數值 H組次名
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (974體育場)
    • F組首名 非數值
      -
      非數值 E組次名
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (教育城體育場)
    • H組首名 非數值
      -
      非數值 G組次名
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (盧塞爾體育場)
  • 半準決賽
    • E1 v F2 勝方 非數值
      -
      非數值 G1 v H2 勝方
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (教育城體育場)
    • A1 v B2 勝方 非數值
      -
      非數值 C1 v D2 勝方
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (盧塞爾體育場)
    • F1 v E2 勝方 非數值
      -
      非數值 H1 v G2 勝方
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (阿爾圖瑪瑪體育場)
    • B1 v A2 勝方 非數值
      -
      非數值 D1 v C2 勝方
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (阿爾拜特體育場)
  • 準決賽
    • 半準決賽1 勝方 非數值
      -
      非數值 半準決賽2 勝方
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (盧塞爾體育場)
    • 半準決賽3 勝方 非數值
      -
      非數值 半準決賽4 勝方
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (阿爾拜特體育場)
  • 季軍賽
    • 準決賽1 負方 非數值
      -
      非數值 準決賽2 負方
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (哈利法國際體育場)
  • 決賽
    • 準決賽1 勝方 非數值
      -
      非數值 準決賽2 勝方
      (互射12碼)
      非數值
      -
      非數值
      (盧塞爾體育場)

小組賽

    • A組

      A組
      球隊 已比賽場次 取勝場次 告負場次 平局場次 得失球差 積分
      卡塔爾 0 0 0 0 0 0
      厄瓜多爾 0 0 0 0 0 0
      塞內加爾 0 0 0 0 0 0
      荷蘭 0 0 0 0 0 0
      • 卡塔爾 非數值
        -
        非數值 厄瓜多爾
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾拜特體育場)
      • 塞內加爾 非數值
        -
        非數值 荷蘭
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾圖瑪瑪體育場)
      • 卡塔爾 非數值
        -
        非數值 塞內加爾
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾圖瑪瑪體育場)
      • 荷蘭 非數值
        -
        非數值 厄瓜多爾
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (哈利法國際體育場)
      • 厄瓜多爾 非數值
        -
        非數值 塞內加爾
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (哈利法國際體育場)
      • 荷蘭 非數值
        -
        非數值 卡塔爾
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾拜特體育場)

    • B組

      B組
      球隊 已比賽場次 取勝場次 告負場次 平局場次 得失球差 積分
      英格蘭 0 0 0 0 0 0
      伊朗 0 0 0 0 0 0
      美國 0 0 0 0 0 0
      威爾士 0 0 0 0 0 0
      • 英格蘭 非數值
        -
        非數值 伊朗
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (哈利法國際體育場)
      • 美國 非數值
        -
        非數值 威爾士
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
      • 威爾士 非數值
        -
        非數值 伊朗
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
      • 英格蘭 非數值
        -
        非數值 美國
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾拜特體育場)
      • 伊朗 非數值
        -
        非數值 美國
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾圖瑪瑪體育場)
      • 威爾士 非數值
        -
        非數值 英格蘭
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
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    • C組

      C組
      球隊 已比賽場次 取勝場次 告負場次 平局場次 得失球差 積分
      阿根廷 0 0 0 0 0 0
      沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0
      墨西哥 0 0 0 0 0 0
      波蘭 0 0 0 0 0 0
      • 阿根廷 非數值
        -
        非數值 沙特阿拉伯
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (盧塞爾體育場)
      • 墨西哥 非數值
        -
        非數值 波蘭
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (974體育場)
      • 波蘭 非數值
        -
        非數值 沙特阿拉伯
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (教育城體育場)
      • 阿根廷 非數值
        -
        非數值 墨西哥
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (盧塞爾體育場)
      • 波蘭 非數值
        -
        非數值 阿根廷
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (974體育場)
      • 沙特阿拉伯 非數值
        -
        非數值 墨西哥
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (盧塞爾體育場)

    • D組

      D組
      球隊 已比賽場次 取勝場次 告負場次 平局場次 得失球差 積分
      法國 0 0 0 0 0 0
      澳洲 0 0 0 0 0 0
      丹麥 0 0 0 0 0 0
      突尼西亞 0 0 0 0 0 0
      • 丹麥 非數值
        -
        非數值 突尼西亞
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (教育城體育場)
      • 法國 非數值
        -
        非數值 澳洲
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾賈努布體育場)
      • 突尼西亞 非數值
        -
        非數值 澳洲
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾賈努布體育場)
      • 法國 非數值
        -
        非數值 丹麥
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (974體育場)
      • 澳洲 非數值
        -
        非數值 丹麥
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾賈努布體育場)
      • 突尼西亞 非數值
        -
        非數值 法國
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (教育城體育場)
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    • E組

      E組
      球隊 已比賽場次 取勝場次 告負場次 平局場次 得失球差 積分
      西班牙 0 0 0 0 0 0
      哥斯達黎加 0 0 0 0 0 0
      德國 0 0 0 0 0 0
      日本 0 0 0 0 0 0
      • 德國 非數值
        -
        非數值 日本
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (哈利法國際體育場)
      • 西班牙 非數值
        -
        非數值 哥斯達黎加
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾圖瑪瑪體育場)
      • 日本 非數值
        -
        非數值 哥斯達黎加
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
      • 西班牙 非數值
        -
        非數值 德國
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾拜特體育場)
      • 哥斯達黎加 非數值
        -
        非數值 德國
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾拜特體育場)
      • 日本 非數值
        -
        非數值 西班牙
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (哈利法國際體育場)

    • F組

      F組
      球隊 已比賽場次 取勝場次 告負場次 平局場次 得失球差 積分
      比利時 0 0 0 0 0 0
      加拿大 0 0 0 0 0 0
      摩洛哥 0 0 0 0 0 0
      克羅地亞 0 0 0 0 0 0
      • 摩洛哥 非數值
        -
        非數值 克羅地亞
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾拜特體育場)
      • 比利時 非數值
        -
        非數值 加拿大
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
      • 比利時 非數值
        -
        非數值 摩洛哥
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾圖瑪瑪體育場)
      • 克羅地亞 非數值
        -
        非數值 加拿大
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (哈利法國際體育場)
      • 加拿大 非數值
        -
        非數值 摩洛哥
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾圖瑪瑪體育場)
      • 克羅地亞 非數值
        -
        非數值 比利時
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (艾哈邁德· 本· 阿里體育場)
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    • G組

      G組
      球隊 已比賽場次 取勝場次 告負場次 平局場次 得失球差 積分
      巴西 0 0 0 0 0 0
      塞爾維亞 0 0 0 0 0 0
      瑞士 0 0 0 0 0 0
      喀麥隆 0 0 0 0 0 0
      • 瑞士 非數值
        -
        非數值 喀麥隆
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾賈努布體育場)
      • 巴西 非數值
        -
        非數值 塞爾維亞
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (盧塞爾體育場)
      • 喀麥隆 非數值
        -
        非數值 塞爾維亞
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾賈努布體育場)
      • 巴西 非數值
        -
        非數值 瑞士
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (974體育場)
      • 喀麥隆 非數值
        -
        非數值 巴西
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (盧塞爾體育場)
      • 塞爾維亞 非數值
        -
        非數值 瑞士
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (974體育場)

    • H組

      H組
      球隊 已比賽場次 取勝場次 告負場次 平局場次 得失球差 積分
      葡萄牙 0 0 0 0 0 0
      加納 0 0 0 0 0 0
      烏拉圭 0 0 0 0 0 0
      韓國 0 0 0 0 0 0
      • 烏拉圭 非數值
        -
        非數值 韓國
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (教育城體育場)
      • 葡萄牙 非數值
        -
        非數值 加納
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (974體育場)
      • 韓國 非數值
        -
        非數值 加納
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (教育城體育場)
      • 葡萄牙 非數值
        -
        非數值 烏拉圭
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (盧塞爾體育場)
      • 加納 非數值
        -
        非數值 烏拉圭
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (阿爾賈努布體育場)
      • 韓國 非數值
        -
        非數值 葡萄牙
        (互射12碼)
        非數值
        -
        非數值
        (教育城體育場)
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所有顯示比賽時間為格林威治標準時間（GMT），且賽程有可能出現變更。 BBC不對賽程變更負責。

有多少外國勞工參與了世界盃的建設項目？

卡塔爾為主辦世界盃而建造了七座球場，此外還有新的機場、地鐵線、一系列公路，以及大約100家新酒店。

在舉行決賽的球場周圍，一整座全新的城市被建造出來。卡塔爾政府表示，單是建造這些新球場就僱用了30000名外國勞工。他們大多數來自孟加拉國、印度、尼泊爾和菲律賓。

在卡塔爾死了多少外勞？

2021年2月，《衛報》（The Guardian）報道，從卡塔爾贏得世界盃主辦權開始至今，有6500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉國和斯里蘭卡的移民勞工在卡塔爾死亡。

這個數字是基於各國駐卡塔爾使館提供的資料。

然而，卡塔爾政府已經表示，這個統計總數帶有誤導性，因為並非全部的死者都是在參與和世界盃有關的項目。

他們說，當中很多人已經在卡塔爾工作數年，有可能是老死或者其他原因的自然死亡。

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世界各地的工會均評論卡塔爾對待外國勞工的方式。

該國政府表示，它的事故紀錄顯示，在2014至2020年間，在世界盃場館建築工地共有37宗勞工死亡事件，當中只有三宗是「與工作相關」。

不過，聯合國機構國際勞工組織（International Labour Organisation，簡稱ILO）表示，這是對實際情況的低估。卡塔爾沒有將心臟病發和呼吸衰竭致死的個案定為工作相關——但其實這些是中暑時的多發症狀，可以是由在極高氣溫下從事過於繁重的勞動所致。

國際勞工組織對世界盃相關的事故做了自己的統計，收集的數據來自卡塔爾政府運營的醫院和急救機構。該組織指，僅在2021年，就有50名外國勞工死亡，有超過500人嚴重受傷，另外還有37600人受輕傷。

BBC阿拉伯語組也收集了證據，顯示卡塔爾政府在外國勞工死亡數字方面存在漏報。

外勞受到怎樣的對待？

自從卡塔爾在2010年贏得世界盃主辦權之後，人權組織就一直批評該國對待外國勞工的方式。2016年，國際特赦組織（Amnesty International）指控卡塔爾企業實施強迫勞動。

該組織指，很多工人居住在骯髒的宿舍，被迫支付高額招聘費，而且他們的薪金被扣押，護照被沒收。

從2017年起，卡塔爾政府引入措施保護外國勞工，令他們免於在非常炎熱的氣溫下工作，限制他們的工時，並且改善工人住宿的狀況。然而，倡議組織人權觀察（Human Rights Watch）在2021年的一份報道稱，外國勞工仍然遭受「懲罰性且非法的薪金扣減」，而且「長時間從事繁重勞動卻被拖欠薪金」。

卡塔爾的各家公司曾經運用一套叫做「卡法拉」（kafala）的制度，資助外國勞工來到該卡塔爾，但之後阻止他們離職。

在ILO等組織的施壓下，卡塔爾政府廢除了這個制度，但是國際特赦組織表示，各企業仍然向勞工施加壓力，阻止他們更換僱主。該組織警告說，勞工改革「必須不能在（世界盃）這場巡演離開多哈之後停下腳步」。

卡塔爾政府有何評論？

卡塔爾政府與國際勞工組織合作，已經進行了一系列改革。

當中包括一個薪酬保障制度，確保僱主按時向員工支付薪金。

一名政府發言人向BBC表示，這些改革正在令卡塔爾大多數外國勞工的工作狀況得到改善。

「在確保有效實際改革方面已經取得了重大進步，」這名發言人說。

「隨著措施執行到位，違規企業的數量會繼續減少。」

世界盃參賽隊說了什麼？

在世界盃舉行期間，這個議題很可能會繼續成為焦點之一。國際足聯（FIFA）已經致信32支參賽球隊，要求他們「專注在足球上」。這個運動項目管理機構表示，體育不應該被「接入」意識形態或是政治「鬥爭」，也不應該向其他地方「灌輸道德說教」。

但是，十個歐洲足協——包括英格蘭和威爾士在內——卻回應稱：「人權是普世價值，在任何地方都成立」。澳大利亞國家隊則發佈了一段視頻，批評卡塔爾虐待移民勞工。丹麥隊球員將會身穿「淡化」設計的全黑球衣，抗議卡塔爾的人權紀錄。