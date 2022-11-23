2022卡塔爾世界盃：沙特擊敗阿根廷之前，世界盃史上還有哪些驚天大冷門？

58 分钟前

圖像來源，Getty Images

卡塔爾世界盃小組賽C組首輪，沙特阿拉伯在盧塞爾球場在先落後的情況下逆轉擊敗兩屆冠軍阿根廷，製造了世界盃歷史上最大的冷門賽果之一。

世界排名第51位的沙特阿拉伯本來有可能在上半場就「繳械投降」，阿根廷球王梅西 （Lionel Messi，美斯）憑借點球率先打開紀錄，之後阿根廷又有三個進球被判越位在先。

但是沙特在下半場頭10分鐘內迅速扭轉了形勢，謝赫裏（Saleh Al-Shehri，艾沙希利）和道薩里（Salem Al Dawsari，艾度沙利）先後破門，令看台上的沙特球迷陷入歡騰。

正是因為有這樣的「爆大冷」比賽結果，世界盃才如此特別。因為這一場比賽，我們想起了世界盃歷史上的那些經典的冷門戰果。

以下是當中最著名的十場，以及BBC主持人、前球星加裏·萊因克爾（Gary Lineker，連尼加）、阿蘭·希勒（Alan Shearer，舒利亞）和米卡·理查茲（Micah Richards，米卡·理察士）在《比賽日》（Match of the Day）節目中的一些點評。

2002：韓國 2-1 意大利

韓國隊在2002年世界盃有一段童話般的歷程，一路殺入半決賽，途中還在16強淘汰賽以2-1擊敗意大利。安貞煥，一個在此前兩個賽季都以租借形式效力意大利佩魯賈（Perugia）的前鋒，在加時賽攻入一個「黃金入球」（golden goal）——按當時賽制，加時賽先入球的一方會即時獲勝。而陣中有布馮（Gianluigi Buffon，保方）、馬爾蒂尼（Paolo Maldini，馬甸尼）和德爾·皮耶羅（Alessandro del Piero，迪比亞路）等球星的藍衣軍團被淘汰出局。

萊因克爾在《比賽日》中評論說：「無論一支球隊有多強，總是有未知的因素。一個入球的價值是如此之大，人們可以因此全體一起為球隊集氣，一支球隊也因此有了底氣。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2002年，韓國隊在主場觀眾面前爆冷擊敗意大利，晉級八強。

2014：荷蘭 5-1 西班牙

西班牙在巴西世界盃的衛冕之路一開始就遭受迎頭痛擊，他們在首戰被荷蘭大破5-1，讓荷蘭人為2010年世界盃決賽的落敗報了小小的一箭之仇。這也是世界盃衛冕冠軍最大比分輸球的一次。

希勒在節目中回憶說：「西班牙連後面一場比賽也輸了，衛冕冠軍小組出局。」

理查茲說：「人們當時在想『他們怎麼了？』」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西班牙被荷蘭大破5-1，是他們當時51年來首次單場失球達到5個

1974：東德 1-0 西德

由隊長貝肯鮑爾（Franz Beckenbauer，碧根鮑華）領銜的西德隊，還擁有高產射手「轟炸機」蓋德·穆勒（Gerd Muller，梅拿）。在對東德的比賽前，他們被一致看好，更何況他們是世界盃東道主和當時的歐洲杯冠軍。但是，尤爾根·斯帕瓦瑟（Jurgen Sparwasser，史巴華沙）在比賽末段的入球，使東德令人驚訝地擊敗西德取得勝利，並且在小組賽中力壓這個對手取得頭名。不過，西德在後面的比賽中一路向前並最終奪冠。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1974年世界盃是東西德分治41年時間裏，兩隊唯一一次對碰。

2002：塞內加爾 1-0 法國

又是一場揭幕戰，又一場擊敗衛冕冠軍的冷門戰果。帕帕·波巴·迪奧普（Papa Bouba Diop）的入球令首次參賽的新軍塞內加爾在韓日世界盃首戰就擊敗上屆冠軍法國。塞內加爾之後一路打入八強，而法國隊則最終三戰僅積一分，在這一小組墊底，經歷了一屆慘敗的杯賽。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國隊（藍）在2002年世界盃揭幕戰意外不敵世界盃新軍塞內加爾。

1978：蘇格蘭 3-2 荷蘭

阿奇·格米爾（Archie Gemmill）在1978年阿根廷世界盃小組賽射入了歷史上最漂亮的入球之一，幫助蘇格蘭爆冷擊敗荷蘭。蘇格蘭在比賽剩餘20分鐘時已經領先2-1，格米爾帶球接連晃過三名荷蘭隊防守球員殺入禁區，然後冷靜地將球挑過出迎守門員揚·瓊布呂德（Jan Jongbloed，莊保路）射入球門。不過，蘇格蘭後來未能小組出線，而荷蘭則一路殺入決賽。

希勒點評說：「我還記得那個入球，從右邊內切入中路，左路射出弧線入網。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雖然擊敗了荷蘭，但是那一屆的蘇格蘭仍然未能從小組中出線。

2010：西班牙 0-1 瑞士

西班牙是作為新科歐洲冠軍來到2010年世界盃的，也是那屆賽事的頭號熱門，但是他們在南非的征程卻有最糟糕不過的開局。他們在對瑞士的比賽中遭遇滑鐵盧，前曼城中場球員吉爾森·費爾南德斯（Gelson Fernandes，謝臣·費南迪斯）的入球幫助瑞士以1比0取勝。不過，落敗後的西班牙迅速重整旗鼓，最終在那屆賽事奪得他們歷史上的首個世界盃冠軍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西班牙在那一屆世界盃首戰不敵瑞士，但他們在之後的六場比賽取得全勝且不失一球，最終奪得世界盃。

1950：美國 1-0 英格蘭

英格蘭是作為1950年世界盃的奪冠熱門之一來到主辦國巴西，他們面對由業餘或半職業球員組成的美國隊時，被期待會輕鬆過關。美國隊被認為是這屆比賽的邊緣球隊，獲勝賠率是500-1。但是，在海地出生、在布魯克林一家餐廳一邊洗碗一邊攻讀會計學位的喬·加特簡斯（Joe Gaetjens）在那場比賽中攻入唯一的入球，成就了一場被認為最不可能取得的勝利。

萊因克爾點評說：「那是一場大冷門，英格蘭擁有像比利·懷特（Billy Wright）、斯坦·莫滕森（Stan Mortensen）和湯·芬尼（Tom Finney）等名將，卻不得不帶著尷尬打道回府。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英格蘭最終在那一屆世界盃小組賽中一勝兩負提前出局。

1990：阿根廷 0-1 喀麥隆

在迭戈·馬拉多納（Diego Maradona，馬勒當拿）率領球隊在墨西哥贏得世界盃冠軍四年後，他和阿根廷隊在1990年意大利世界盃揭幕戰上，在米蘭市著名的聖西羅球場被喀麥隆爆冷擊敗。弗朗索瓦·奧曼-比耶克（Francois Omam-Biyik）在下半場的頭球為球隊奠定勝局，這支在本場比賽有兩名球員被紅牌驅逐出場的「魚腩部隊」震驚了世界。

希勒點評說：「那就是米蘭奇蹟。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1990年意大利之夏，喀麥隆一路殺入八強，在半凖決賽經過加時2-3不敵英格蘭。

1982年：西班牙 0-1 北愛爾蘭

在那一屆世界盃小組賽最後一輪面對東道主西班牙，北愛爾蘭必須取勝才能從小組出線。賽前很少人認為他們有機會。但是，格里·阿姆斯特朗（Gerry Armstrong，加裏·岩士唐）在下半場初段的入球幫助他們贏得了這場他們足球史上最偉大的勝利——尤其可圈可點的是，他們在下半場的大部分時間裏，都因為球員馬爾·唐納基（Mal Donaghy）被紅牌驅逐出場而少打一人。

萊因克爾點評說：「對於阿姆斯特朗來說，那是人生的轉折時刻。在那之後，他移居西班牙，因為西班牙語球評家。這就正所謂一個入球改變一生。」

圖像來源，(C) British Broadcasting Corporation 圖像加註文字， 阿姆斯特朗（右）在其足球生涯中曾63次代表北愛爾蘭，攻入12球。

1966：意大利 0-1 朝鮮

意大利是1966年世界盃的奪冠熱門之一。他們來到米德爾斯堡的艾雅蘇美公園球場（Ayresome Park）面對首次參賽的朝鮮，只需要一場平局就能晉級八強。然而，樸斗翼（Pak Doo-Ik）的入球卻令意大利以恥辱的方式爆冷出局，同時也令朝鮮隊歷史性地殺入八強——在2002年韓國打進半決賽之前的30多年裏，這一直是亞洲球隊在世界盃上的最佳成績。