卡塔爾普通人如何在家觀看世界盃？

卡塔爾普通人如何在家觀看世界盃？

離開球場，離開球迷區，卡塔爾的普通人如何在家觀看首次在中東地區舉辦的世界盃足球賽？

BBC前往多哈（Doha）郊區一處傳統大院，一群男人聚在一起觀看比賽，品嚐阿拉伯傳統食物。