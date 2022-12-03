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卡塔爾普通人如何在家觀看世界盃？
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卡塔爾普通人如何在家觀看世界盃？
24 分钟前
離開球場，離開球迷區，卡塔爾的普通人如何在家觀看首次在中東地區舉辦的世界盃足球賽？
BBC前往多哈（Doha）郊區一處傳統大院，一群男人聚在一起觀看比賽，品嚐阿拉伯傳統食物。
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