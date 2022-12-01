卡塔爾世界盃：全女性裁判團今晚首次亮相

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯蒂芬妮·弗拉帕（中）較早前已成為男足世界盃歷史上第一個女性裁判。

周四（12月1日），2022卡塔爾世界盃分組賽末輪哥斯達黎加對德國，將是歷史上第一次由全女性裁判團在場上執法的男足世界盃比賽。

斯蒂芬妮·弗拉帕（Stephanie Frappart）亦將為男足世界盃史上第一名女性主裁判。

這名法國女性此前已經率先成為男足世界盃的第一名女性裁判。她在上周二（11月22日）墨西哥對波蘭的比賽上被任命為第四裁判員（即主裁判及兩名邊裁之後的第四人）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 作為女性裁判，弗拉帕在本屆世界盃上創造了歷史。

「我們知道這份壓力，」弗拉帕在世界盃前接受BBC體育部訪問時說。

「但是我認為，我們不會改變自己。冷靜、專注、集中，不去想太多關於媒體或其他各種事，只要專注在場上就好。」

將與弗拉帕在周四的阿爾拜特球場（Al Bayt Stadium）一同執法的是本場比賽的助理裁判員，巴西人諾伊扎·貝克（Neuza Back）和墨西哥人凱倫·迪婭茲·梅迪納（Karen Diaz Medina）。

圖像來源，Ian MacNicol 圖像加註文字， 巴西人諾伊扎·貝克將在周四的比賽中擔任助理裁判。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 另一名助理裁判是墨西哥人凱倫·迪婭茲·梅迪納。

被問到她是否曾經因為自己是女性而被球員、教練或者球迷品頭論足時，弗拉帕說：「從我開始做這項工作起就一直得到球隊、俱樂部和球員的支持。我在球場一直都受到歡迎，所以我覺得自己就是場上的又一名裁判。以前是這樣，所以我覺得我會像過去一樣受歡迎。」

早在2020年，弗拉帕已經成為男子歐洲聯賽冠軍杯（UEFA Champions League）比賽的首位女性裁判。

38歲的她也曾執法2019年利物浦（Liverpool）對切爾西（Chelsea，車路士）的歐洲超級杯比賽，當時是第一個在歐洲男足重大比賽中擔任主裁判的女性。

本屆卡塔爾世界盃共有36名主裁判員，當中有三名女性——除弗拉帕外，還有來自盧旺達的薩利瑪·穆坎桑加（Salima Mukansanga）和來自日本的山下良美（Yoshimi Yamashita）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 盧旺達裁判薩利瑪·穆坎桑加（右）