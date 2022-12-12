2022世界盃半決賽：球王圓夢、法國衛冕還是黑馬創造奇蹟？

48 分钟前

圖像加註文字， 莫德里奇、姆巴佩、梅西和布法爾。

2022世界盃進入最後的白熱化階段，殘酷的淘汰賽令巴西與英格蘭兩大奪冠熱門提前出局，葡萄牙八強賽落敗亦意味著克里斯蒂亞諾·羅納爾多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）的世界盃冠軍夢碎。

如今戰至最後四強，阿根廷、克羅地亞、法國和摩洛哥是目前仍有機會在這個周末的卡塔爾捧起大力神杯的球隊。

在此之前將進行半決賽，決出最後決賽的雙方。

阿根廷對克羅地亞，法國對摩洛哥的半決賽是賽前很少人能夠預見的對決，而無論結果如何，以下四個可能的結局都將會是扣人心弦的經典故事。

球王梅西終圓夢？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 萊昂內爾·梅西。

最後四強當中最明顯不過的期待，是梅西（Lionel Messi，美斯）的世界盃「最後探戈」——已經表示這很可能是他最後一次參賽的阿根廷球王，能否首次率領他的國家隊問鼎世界盃？

梅西的足球生涯已經贏盡了幾乎一切的榮譽——他贏得過10次西甲聯賽冠軍、1次法甲冠軍、4個歐洲聯賽冠軍杯冠軍，和2021年的美洲杯冠軍，此前還保持著七次獲得年度世界最佳球員「金球獎」（Ballon d'Or）的紀錄。

但是，35歲的他尚有一個冠軍從未染指過，而這就是這項足球運動當中的最高榮譽——這是他與巴西人貝利（Pele，比利）和阿根廷同胞迭戈·馬拉多納（Diego Maradona，馬勒當拿）等史上最偉大的球王相比，所缺少的成就。

阿根廷距離上一次奪得世界盃已經過去了36年——那是在馬拉多納領銜之下所贏得的；而梅西曾在2014年無比接近：當時阿根廷在決賽中落敗，屈居亞軍。

梅西這一次能否為他的足球生涯寫下一個完美的結局，奠定他在這項運動中的歷史地位？這將是本屆世界盃最後階段最引人入勝的劇情之一。而在此之前，他和阿根廷還需要先過半決賽克羅地亞這一關。

克羅地亞又來了？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克羅地亞隊在慶祝。

我們仍然有機會見到上屆世界盃決賽的翻版——假如法國隊能擊敗摩洛哥，克羅地亞能阻擊阿根廷的話。

克羅地亞時隔四年又一次闖入了四強，而且他們還保持著那種無與倫比的頑強表現。

四年前，他們連續在加時之後的點球大戰中淘汰丹麥和俄羅斯，半決賽又通過加時擊敗英格蘭，成功殺入決賽。這一次，他們又已經在連續兩場點球大戰中分別淘汰日本和巴西。

克羅地亞上一次在90分鐘常規時間之內贏得世界盃淘汰賽的勝利，已經是24年前的事——當時他們在1998年世界盃八強戰中以3比0擊敗德國。

今年的克羅地亞能夠殺至四強，甚至更加可圈可點，因為他們的中場大師盧卡·莫德里奇（Luka Modric，摩迪）已經37歲。

雖然老將已經踢過兩場加時賽，但是他的競技表現卻似乎一如既往地銳利。

而阿根廷曾經在2018年世界盃小組賽中以0比3不敵克羅地亞。他們應當很清楚，這絕不是他們能夠輕視的對手。

摩洛哥再創歷史？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 優素福·南西爾在摩洛哥對陣葡萄牙的比賽中進球後慶祝。

這支北非球隊其實已經譜寫下了歷史。

他們是世界盃歷史上殺入半決賽的第一支非洲球隊、第一支阿拉伯國家球隊和第一支以穆斯林為大多數的國家隊。

他們陣中有一些經驗豐富的球星，比如效力英超切爾西（Chelsea，車路士）的哈基姆·齊耶什（Hakim Ziyech，薛耶治）和法甲巴黎聖日耳曼（Paris St-Germain，巴黎聖日耳門）的阿什拉夫·哈基米（Achraf Hakimi，夏基美），但是「阿特拉斯雄獅」能夠在卡塔爾闖至這一階段，仍然出乎大多數人的預料。

他們在小組賽中力壓克羅地亞和比利時兩支強隊，以首名出線，又在十六強和八強戰中連克西班牙和葡萄牙。現在他們希望再進一步。

摩洛哥在本屆賽事中的成功，是建立在固若金湯的防守和無與倫比的效率之上。卡塔爾世界盃戰至目前，還沒有對手球員曾攻破過摩洛哥隊的大門——他們目前唯一的失球是對陣加拿大時的烏龍球。

另一方面，他們也是本屆賽事當中支持者最為狂熱的球隊。

世界盃主辦方之前就說過，這一屆世界盃不僅是卡塔爾的主場，也是整個中東地區和穆斯林群體的主場。周二的半決賽，他們會不會再次狂歡？

法國能否連莊奪冠？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 基利安·姆巴佩。

只不過，摩洛哥面前的半決賽對手是衛冕冠軍法國隊。

高盧雄雞正在試圖完成自1962年的巴西隊之後就沒有球隊做到過的事——在男子足球世界盃中連奪兩屆冠軍。

事實上，近些年來，世界盃衛冕冠軍的征途總是異常艱難。過去12年，意大利、西班牙和德國隊都是作為衛冕冠軍提前在小組賽中出局的，而法國隊在卡塔爾已經打破了這一「魔咒」。

上周六戰勝英格蘭，令法國隊成為繼1998年的巴西隊之後，第一支殺入半決賽的衛冕冠軍。

而法國隊主教練迪迪埃·德尚（Didier Deschamps，迪甘斯）目前仍將焦點放在半決賽對手摩洛哥身上。