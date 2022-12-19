梅西：率領阿根廷奪得世界盃的他現在能算最偉大的球王了嗎

菲爾·麥克納爾蒂（Phil McNulty）

BBC記者，發自多哈盧塞爾體育場

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 5次征戰世界盃之後，梅西終於捧得大力神杯

盧塞爾體育場的燈光暗下來之後，利昂內爾·梅西（Lionel Messi，美斯）獨自走進一道聚光燈光芒下，他終於要接過在他光芒四射的生涯中唯一未染指過的獎杯。

35歲的阿根廷球王搓了一下手，凖備迎接這個封王的時刻，他披上那件叫「畢西 （bisht）」的阿拉伯傳統服飾，然後接過大力神杯，將它高舉向天空，漫天的閃燈和煙火在他周圍亮了起來。

梅西實現了他的夢想。他無數榮譽中間最後的一個遺憾也填補了——完成這一切的是一場會被銘記多年、堪稱世界盃史上最跌蕩起伏的決賽，最終阿根廷人的偶像登上了巔峰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這是阿根廷歷史上第三次奪得世界盃冠軍。

他現在可以在自己的七個年度最佳球員金球獎（Ballons d'Or）、四個歐洲聯賽冠軍杯冠軍、一個美洲杯冠軍、代表巴塞羅那的10個西甲冠軍和代表巴黎聖日耳曼（Paris St-Germain）的一個法甲冠軍之上，再加上一個世界盃冠軍。

而這才是最重要的一個。這座15英寸高的獎杯是千千萬萬擁躉稱梅西是足球史上最偉大球員時所提出的第一論據——那些持反對意見的人將更難再提出他們的理由。

這種比較可以跨越幾個世代，每一種觀點都有不同的框架，但是現在沒有人可以否認，梅西堪與貝利（Pele，比利）齊名，也和那個周日盧塞爾體育場看台橫幅上出現的人物齊名。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界盃冠軍是梅西此前唯一缺少的重要成就。

那是迭戈·馬拉多納（Diego Maradona，馬勒當拿），梅西與他的比較從來是不可避免的。他是和梅西同樣身穿阿根廷10號球衣的前輩，而且他有身為最佳球員的充分理由——他在36年前的墨西哥奪得的世界盃冠軍是梅西此前所沒有的。現在，這個差距不存在了。

你該如何去講述梅西在卡塔爾登頂的故事？你如何憶述阿根廷在本屆世界盃奪冠的過程，和最後讓梅西的名字永遠和這個賽事冠軍聯繫在一起的那場巔峰對決？

從2006年就開始征戰世界盃，經歷過接二連三的失敗，特別是2014年決賽在巴西馬拉卡納體育場負於德國的傷痛，梅西應該知道，這項榮譽絕不輕易。

事實上，在盧塞爾這個壯麗的夜晚，阿根廷和梅西經歷過那麼多的失敗之後才最終奪得這個國家的第三個世界盃冠軍，令一切顯得更加美好。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 梅西在決賽中射入兩球。

而這一次是在一個出色的23歲球星、法國人基利安·姆巴佩（Kylian Mbappe，麥巴比）面前贏得的。就算姆巴佩現在不是，未來也肯定會被拿來和梅西相提並論，爭辯誰更出色。

法國隊在這場決賽中打得幾乎像是要提前給梅西加冕鋪好紅地毯一樣，他們在前80分鐘里根本沒有製造任何威脅。盧塞爾體育場一度成為梅西的樂園，他憑一個12碼點球為阿根廷首開紀錄，也令他成為世界盃歷史上第一個從分組賽到淘汰賽再到決賽第一個階段都有入球的球員。

然後梅西製造了機會讓隊友安赫爾·迪馬利亞（Angel di Maria）打入第二球。比賽似乎沒有懸念，阿根廷球迷已經開始慶祝，直到姆巴佩以一種近乎驚駭的方式將這場萬眾期待的世紀對決拉回了原點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這場世界盃決賽被看作是梅西和姆巴佩之爭。

姆巴佩先是在法定終場前10分鐘射入點球，然後僅過了幾十秒就以一記精彩的凌空打入扳平一球。球場各個角落的大屏幕此時顯示了一個梅西的特寫，他臉上的笑似乎是某種難以置信。

阿根廷隊主教練利昂內爾·斯卡洛尼（Lionel Scaloni，史卡朗尼）選用34歲的迪馬利亞首發出場是一記高招，後者令法國隊右後衛孔德（Jules Kounde，觀迪）疲於奔命，但是之後斯卡洛尼將在64分鐘時用工兵型球員馬科斯·阿庫尼亞（Marcos Acuna，阿古拿）替換下他，卻變成了將自己置於險境的保守調動。

當然，又是梅西，在加時賽打入他的第二球，再令阿根廷領先，但是前面大半場比賽平庸至極的法國隊，又憑姆巴佩的12碼再度扳平。

在近乎歇斯底里的激烈氛圍中，阿根廷隊門將埃米利亞諾·馬丁內斯（Emiliano Martinez，伊美利安奴·馬天尼斯）在最後讀秒階段擋住了科洛·穆亞尼（Randal Kolo Muani，高路·姆亞尼）的攻門，而之後阿根廷隊還有勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martinez，羅達路·馬天尼斯）的頭球攻門偏出。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 沒有世界盃冠軍此前一直被認為是梅西不能算作球王的原因。

說加時賽「高能」都算是輕描淡寫了，有些球迷在難以承受的緊張中甚至不敢看場上發生的一次。

在緊崩的張力下，比賽最終要以互射12碼點球定勝負，阿根廷以4-2勝出。用這種方式來決定這場比賽的勝負是殘酷的——而日後每當人們談論世界盃時，都會談到這場比賽。

當岡薩洛·蒙蒂爾（Gonzalo Montiel，蒙迪亞）最後射入決定勝負的點球時，梅西跪在中圈的地上，流著淚雙手舉向天空，然後一堆身穿藍白間條球衣的隊友 衝過來將他淹沒。

然後，在瘋狂慶祝的場面中，他要來了一支話筒，來向阿根廷的球迷講話。

梅西獲得了賽事最佳球員的金球獎，他是自1982年有這個獎項以來第一個兩次得獎的人——他在2014年就贏得過。

現在，他總共在五屆參與過阿根廷隊的21個入球——包括自己攻入13球加8次助攻，是所有國家所有球員裏最多的。本屆世界盃的入球令他整個生涯裏的入球達到793個。他也是第一個在同屆賽事各個階段都有入球的球員。

但是有一個事實一定為凌駕於所有這些數據之上：梅西現在終於成為世界盃冠軍了。

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他跨坐在剛剛和隊友一起捧起獎杯的那個「8」字形舞台上，沉浸在終於填補完獎杯櫃空缺的喜悅中。片刻之後，這個舞台就擠滿了阿根廷隊的朋友和家人。他們的國家自1986年以來，再一次站在足球世界的頂峰。

阿根廷的球迷在自己的座位上久久不離去，將他們世界盃之旅的歌單唱了個遍，向這個他們一直可以信賴的人致敬。這個人，終於做到了。

首場負於沙特的「地震級」爆冷現在彷彿已是遙遠的過去。是梅西在對墨西哥時那個精彩的入球，將阿根廷的世界盃征程拉回了正軌，而且一直到整屆賽事的終點，他始終無法抵擋。

梅西手裏捧著金杯——這個他在16年前的德國世界盃上6-0贏塞黑的比賽中替補登場並射入一球以來就一直壓在他肩上的任務，現在完成了。