溫布爾登網球賽宣佈對俄羅斯與白俄羅斯運動員解禁

馬修·亨利（Matthew Henry）

BBC體育部記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界排名第六的俄羅斯男選手梅德韋傑夫（左）與世界排名第二的白俄羅斯女選手薩巴倫卡

全英俱樂部（All England Club）宣佈解除去年開始實施的對俄羅斯與白俄羅斯運動員的禁賽令，兩國運動員將能夠參加今夏的溫布爾登網球錦標賽（Wimbledon Championships，溫布頓網球鐵桿賽）。

球員們可在今年的賽事中出場，條件是以「中立運動員」的身份參加，並遵守相應的規則。

去年，由於俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵和白俄羅斯對此的支持，兩國球員被禁止參賽。

今年的溫網將於7月3日在全英草地網球俱樂部（AELTC）開賽。

俱樂部主席伊恩·希維特（Ian Hewitt）表示：「我們繼續全面遣責俄羅斯的非法入侵，我們也仍然全心支持烏克蘭人民。」

「這是一個異常艱難的決定，並非輕易做出，而是為那些將會受影響人作過周全的考慮。」

有關決定同樣適用於溫網之前在英國舉辦的其他網球賽事，當中最突出的是女王俱樂部錦標賽（Queen's Club Championshipse）和伊斯特本國際賽（Eastbourne International）。

參賽球員必須遵守的規則是：

同意不支持俄羅斯及/或白俄羅斯或其政權及領導人

不接受來自俄羅斯及/或白俄羅斯政府的資助，包括來自政府運營或控制的企業贊助

此前在溫布爾登和其他英國舉辦的賽事之外，運動員可以中立參賽者身份參加職業網球比賽——包括其他大滿貫賽事——而溫布爾登和草地網球協會（LTA）則因為去年的禁賽令而受到罰款。

全英草地網球俱樂部表示，2023年錦標賽的有關決定是在與英國政府、LTA以及國際利益相關方進行商討之後作出。

全英草地網球俱樂部和草地網球協會表示，他們支持去年的立場，但是今年如果不改變立場，網球運動的兩大職業巡迴賽——男子的職業網球聯合會（ATP）和女子的國際女子網球協會（WTA）都將會取消它們在LTA的成員資格。

這樣一來，女王俱樂部錦標賽、伊斯特本國際賽及其他英國的草地賽事都將不會舉辦，對英國各網球運動組織的財政造成破壞。

俄羅斯的三名選手丹尼爾·梅德韋傑夫（Daniil Medvedev，麥維迪夫）、安德烈·盧布列夫（Andrey Rublev）和黛莉婭·卡薩金娜（Daria Kasatkina，卡薩堅娜）均在男女世界排名前十以內，他們將是今年夏天參賽的其中一些著名選手。

世界排名第二白俄羅斯的女子球員阿麗娜·薩巴倫卡（Aryna Sabalenka，莎芭蓮卡）在今年較早前的澳大利亞網球公開賽（Australian Open）中奪冠，也很可能會參加溫網。

球員及其後援團隊都必須簽署中立宣言才能參賽。

違反宣言的懲罰可能從罰款到逐出賽事。

去年到今年有了什麼變化？

作為對俄羅斯入侵烏克蘭的回應，很多運動項目都對俄羅斯和白俄羅斯的隊伍和運動員實施禁賽，但是ATP和WTA卻決定，運動員可以在中立旗幟下參賽。

上月，烏克蘭最著名的球員伊莉娜·斯維托麗娜（Elina Svitolina，絲慧杜蓮娜）向BBC體育部表示，在「無辜的烏克蘭人還在被殺死」的時候，俄羅斯和白俄羅斯運動員必須繼續被排除在溫布爾登以外。

溫布爾登去年的決定是受到英國政府的指引，且據市場研究機構You Gov的民意調查，有60%的英國公眾支持這一決定。

除罰款外，WTA和ATP還表示，如果溫布爾登繼續進行「基於國籍的歧視」，兩個協會就會註銷LTA的成員資格。

這導致LTA擔心，溫網開賽之前舉辦的那些傳統賽事會永久取消。

因為在2022年在兩個協會舉辦的巡迴賽中禁止兩國球員參賽，LTA被WTA罰款75萬美元（608355英鎊），被ATA罰款100萬美元（811140英鎊）。

「毫無疑問，LTA若失去這些巡迴賽的成員資格，將會非常具有破壞性，影響也很深遠，」LTA主席斯科特·羅伊德（Scott Lloyd）說。

LTA的聲明還表示：「數以百萬計追隨這項運動的球迷，這項運動的基層，包括教練和那些依賴賽事曝光從而吸引新球員的場地，當然還有英國的職業球員，都會感受到這當中的影響。」

「有鑒於此，基於我們作為英國網球的全國管理機構，我們已經與英國政府、ATP、WTA和ITF（國際網球總會），還有全英俱樂部緊密合作，為2023年找到解決方案。」

全英草地網球俱樂部還表示：「英國以外的網球賽事已經經歷了讓俄羅斯和白俄羅斯以『中立』運動員參賽的一年。」

「我們認為，大滿貫賽事之間保持一致，在當下的網球環境裏越來越重要。」

烏克蘭批溫網不道德

烏克蘭外交部長德米特羅·庫列巴（Dmytro Kuleba）形容溫布爾登調轉車頭是「不道德」，並呼籲英國政府拒絕向俄羅斯和白俄羅斯球員發放簽證。

「俄羅斯停止它的攻擊和暴行了嗎？沒有，只是溫布爾登決定了容納兩個幫兇，」他在推特（Twitter）上寫道。

英國文化大臣露西·弗雷澤（Lucy Frazer）則對全英草地網球俱樂部在2023年解除禁令的決定表示同意——只要運動員遵守政府定下的中立條件。

「在普京持續對烏克蘭發動的戰爭過程中，我們已經明確表示，代表國家的俄羅斯和白俄羅斯運動員不應該被允許代表國家參加國際體育賽事。這個立場仍然有效，」她說。

「獨立、自費的俄羅斯和白俄羅斯運動員能夠在英國參賽，前提是遵守我們對於中立性的指引。所以我們支持AELTC和LTA甚至跟從相關指引的做法。」

「AELTC和LTA本來不應該因為對俄羅斯的侵略採取有原則的立場而被國際網球巡迴賽事罰款。」

ATP和WTA的一份聯合聲明中並未回應相關批評，但表示「對於所有運動員都有機會參賽而感到喜悅」。

「是這項運動的各方合作努力之下才達成了一個可行的解決辦法，保留這項運動的公平性，」巡迴賽組織方指。

「這仍然是一個極度艱難的狀況，而我們希望感謝溫布爾登和LTA為達到這個目的所作的努力，同時也重申我們明確遣責俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭。」