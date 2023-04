中國足球:「敗局」下的空前反腐,從高點滑向原點後能否找到病因

8 分钟前

被查的足協高層都有誰?

改革失敗,中國足球「回到原點」?

中國足球「正處在一個糟糕得絕望的狀況」,德雷爾向BBC中文表示。他撰寫過一本關於中國體育超級大國的書《體育強國:中國力爭最強內幕》(Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best)。