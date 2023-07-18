2023女足世界盃開幕在即 那些賽場內外的關注點

1 小时前

圖像來源，Getty Images

本周四（7月20日），全世界最頂尖的女子足球運動員就將雲集澳大利亞和新西蘭，展開第9屆國際足聯女足世界盃（FIFA Women's World Cup）賽事的角逐。

這將是歷來最大規模的一屆女足世界盃，我們來看看關於本屆賽事賽場內外的一些有趣看點。

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兩個第一次

這是歷史上第一次由兩個國家聯合主辦的女足世界盃，由相鄰的澳大利亞和新西蘭主辦。決賽將在澳大利亞悉尼舉行，開幕式則將在新西蘭奧克蘭舉行。

此外，這也是女足世界盃歷史上第一次有32支球隊參賽，是歷來最大規模的一次。

這得益於2019年在國際足聯（FIFA）主席賈尼·因凡蒂諾（Gianni Infantino）提議下，國際足聯理事會全票通過將女足世界盃參賽隊伍從此前的24隊增加到32隊。

當時曾有人質疑，「擴軍」可能會影響女足世界盃比賽的水平和精彩程度，但是因凡蒂諾在宣佈決定時表示，這是「推動女子足球發展」的「堅實一步」。

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新賽制下，8支國家隊得以首次躋身女足世界盃決賽圈。分別是亞洲球隊菲律賓和越南，中北美及加勒比海球隊海地和巴拿馬，歐洲球隊葡萄牙和愛爾蘭，以及非洲球隊摩洛哥和贊比亞——後者也是該國首次進入男足或女足世界盃。

與此同時，本屆女足世界盃的賽事獎金總額也是歷來最高，達到1.5億美元，比2019年在法國舉辦的女足世界盃增長了兩倍——只不過，與去年在卡塔爾進行的男足世界盃4.4億美元獎金仍有不少差距。

一段「進化」史

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1991年，第一屆女足世界盃在中國舉辦，圖為廣州天河體育場的開幕式。

這是歷史上第9屆女足世界盃。第一屆賽事在1991年由中國主辦，當時的名稱為「國際足聯世界女子足球錦標賽」，之後每四年舉辦一屆。

首屆賽事有12支球隊參賽，美國隊在決賽中以2比1擊敗挪威，奪得首屆冠軍。美國隊也是目前奪得女足世界盃冠軍最多的球隊，共四次。

第一屆賽事中，每場女足比賽時間為80分鐘，比男足上下半場各短5分鐘——這一規則在四年後修改，將女足比賽時長定為90分鐘，但是與男足不一樣的是每場比賽每隊允許兩次暫停，每次兩分鐘——不過那一屆的亞軍德國隊拒絕這一「實驗」，在整屆賽事中未使用過一次暫停。

巴西人克勞迪婭·瓦斯康塞洛斯（Claudia Vasconcelos）在1991年成為歷史上第一個執法國際足聯賽事的女性裁判。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1991年女足世界盃三、名決賽上的三名女裁判（左起）：琳達·布萊克（新西蘭）、瓦斯康塞洛斯（巴西）、左秀娣（中國）

四年後的1995年，瑞典裁英格麗·揚森（Ingrid Jonsson）成為首個在國際足聯賽事的決賽上作為主裁判執法的女性。至1999年，國際足聯開始在女足世界盃上全部選用女裁判執法。

參賽隊伍方面，女足世界盃共經歷過三次「擴軍」：1999年在美國舉辦的世界盃，參賽隊伍從12隊增加到16隊，2015年加拿大女足世界盃則將賽事隊伍增至24隊，本屆又增加到32隊。

誰是奪冠熱門？

四屆冠軍美國隊無疑仍是本屆世界盃的奪冠最大熱門——她們不僅是目前世界排名第一的球隊，也是過去兩屆女足世界盃的冠軍。

在澳大利亞和新西蘭，她們將挑戰史無前例的世界盃三連冠。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國隊將爭取史無前例的世界盃三連冠。

陣中擁有像阿萊克絲·摩根（Alex Morgan）、梅甘·拉皮諾（Megan Rapinoe，拉賓奴）等實力超群且經驗豐富的頂尖球星，近年以統治姿態稱霸足壇的美國隊身上建立起了一股霸主的氣場。

不過，自四年前成功衛冕以來，美國隊正在經歷轉型期：前兩屆冠軍主力卡莉·勞埃德（Carly Lloyd，卡莉·萊特）已經退役；上屆冠軍隊成員當中只有9名球員仍在隊中，而且其中6人年齡超過30歲；此外還有幾名主力球員因傷離隊——亞歷克絲·摩根在接受BBC訪問時表示，這次衛冕征程對美國隊來說將是「身體上來說最具挑戰性的事」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英格蘭隊去年在女足歐洲杯上奪冠。

英格蘭隊也是本屆賽事的奪冠熱門之一。她們不僅帶著去年歐洲杯冠軍的榮譽來到本屆比賽，而且去年10月還在主場擊敗過美國隊，結束了近年對美國隊的不勝紀錄。

去年在歐洲杯決賽中加時僅負英格蘭的德國隊，則被很多媒體視為僅次於美英之後的熱門。去年決賽狀態正佳卻因傷缺陣的射手亞歷山德拉·波普（Alexandra Popp，普芘）將希望率領球隊捲土重來。

此外，擁有兩屆世界最佳球員亞歷克西婭·普特拉斯（Alexia Putellas，佩迪拉絲）的西班牙、擁有主場之利和本年度最佳球員薩姆·科爾（Sam Kerr，卡爾）的澳大利亞，以及在東京奧運會奪得女足金牌的加拿大，也被認為是有實力製造驚喜的球隊。

值得關注的球星

這屆史上最多球隊參賽的女足世界盃球星雲集，她們可能在本屆賽事上成為各自球隊征程當中的關鍵人物。

薩姆·科爾（Sam Kerr，卡爾），澳大利亞，29歲

圖像來源，Cameron Spencer

這名隊長是東道主陣中最受矚目的球員。她不僅是該國歷史上的頭號得分手，甚至代表澳洲在查爾斯國王的加冕典禮上擔任國旗手。效力英超切爾西（Chelsea，車路士）女足的她是目前世界最高薪酬的女足球員，有望成為本屆大賽的主角之一。

亞歷克西婭·普特拉斯（Alexia Putellas，佩迪拉絲），西班牙，29歲

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這名中場球員連續兩屆奪得世界最佳球員金球獎，並在巴塞羅那俱樂部贏得過七次聯賽冠軍和歐冠冠軍，被廣泛認為是全球最佳女足運動員。此外她還曾因為女性球員的待遇問題與西班牙足協發生糾紛。

阿達·海格貝格（Ada Hegerberg，希嘉葆），挪威，28歲

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 儘管曾離開國家隊五年，海格貝格（右）仍然為挪威出戰76場攻入了43球。

2018年的金球獎得主，也是近年的最佳球員之一，曾奪得八次法國聯賽冠軍和兩次女足歐冠。曾因抗議挪威足協對待女子隊的不公而五年拒絕代表國家隊，2022年歐洲杯開始重新為國效力。

阿萊克斯·摩根（Alex Morgan），美國，34歲

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207場國際賽打入121球的這名前鋒，四年前在半決賽進球後的「飲茶」慶祝動作曾惹怒英國球迷，現在她仍有實力帶領美國隊再次衝擊冠軍。她的聲音對美國女足爭取同工同酬，以及迫使國際足聯放棄與沙特合作贊助世界盃的計劃等事務上，均發揮了重要影響。

凱拉·沃爾什（Keira Walsh，姬拉·華殊），英格蘭，26歲

圖像來源，Uefa 圖像加註文字， 沃爾什（右）在2022年歐洲杯上是英格蘭隊奪冠的關鍵人物。

英格蘭隊的中場節拍器，去年女子歐洲杯決賽的最佳球員。在隊長兼閨蜜莉婭·威廉森（Leah Williamson）受傷缺席的情況下，她在英格蘭隊中的領導角色也更為重要。

亞歷山德拉·波普（Alexandra Popp，普芘），德國，32歲

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國隊隊長為德國出戰128場，攻入62球。

假如不是她因傷缺陣，去年女子歐洲杯決賽的結果可能大不一樣。她在2022年歐洲杯的每一次出場都有進球，頭球能力和身體對抗的力量令她成為最有殺傷力的前鋒。

瑪塔（Marta），巴西，37歲

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過去12個月經歷傷病困擾的老將，將第六次參加世界盃。作為巴西國家隊的隊史最佳射手，她被看作是女足版的羅納迪尼奧（Ronaldinho，朗拿甸奴）甚至貝利（Pele，比利）。她的經驗將是巴西隊中的無價之寶。

艾斯薩特·奧紹拉（Asisat Oshoala，奧蘇亞娜），尼日利亞，28歲

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這名射手在巴塞羅那的89場聯賽中打入83球，將是尼日利亞隊的關鍵人物。她曾在中國女超聯賽連續贏得過兩屆冠軍，也曾為阿森納（Arsenal，阿仙奴）贏得女子足總杯；2015年效力利物浦期間成為BBC評選的年度最佳女足球員。

溫迪·勒納爾（Wendie Renard，雲迪·連納），法國，32歲

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曾15次奪得法國頂級聯賽冠軍和8次歐冠榮譽的後衛兼隊長，在今年年初曾表示會為保護精神健康而錯過世界盃，但是在主教練被解僱後回歸，大大地提振了法國隊的士氣。

佩妮萊·哈德（Pernille Harder，赫達），丹麥，30歲

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這名進攻型中場在2020年以女足世界最高身價轉會，並且已經兩度當選歐洲年度最佳球員。今年的英格蘭女子足總杯決賽中，她幫助切爾西隊反敗為勝。

熊谷紗希，日本，32歲

圖像來源，Alexander Hassenstein - UEFA

亞洲球員方面，這名日本隊的隊長先後效力過多家歐洲頂尖俱樂部，也是第一位在歐洲聯賽冠軍杯決賽進球的亞洲球員。她是2011年日本奪得世界盃冠軍隊的成員當中唯一目前仍在陣的隊員。

王霜，中國，28歲

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這名進攻球員曾被外界稱作「中國女梅西」，目前效力於美國路易斯維爾競技女足。去年亞洲杯上打入5球並幫助中國隊奪冠，已經有兩屆世界盃經驗的她將是中國隊中的關鍵球員之一。

各支球隊的外號，你知道嗎？

很多國家的女足代表隊在媒體報道和球迷的助威場中均有自己的外號。

1999年世界盃上因為孫雯、劉愛玲等一代球星大放異彩並奪得亞軍的中國女足，就被冠以「鏗鏘玫瑰」的外號。它來自當年林憶蓮主唱的一首流行歌曲的名字，並被沿用至今。

奪得過世界盃冠軍的日本隊，外號是「日本紅瞿麥」（Nadeshiko Japan）。這種花在日本象徵純潔與堅韌，在2004年該國為女足公開徵集隊名時脫穎而出。

本屆的東道主之一澳大利亞，其男女足國家隊的外號在其國內甚至比正式名稱提及得還要多。澳洲男足以「足球」和「袋鼠」的英文字變體而被稱作「Socceroos」，而女足的外號則是「Matildas」，來自英文名瑪蒂爾達，因為這是1982年澳大利亞主辦英聯邦運動會時的袋鼠吉祥物的名字。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國隊從1999年開始被叫作「鏗鏘玫瑰」。

另一家東道主新西蘭的女足則被稱為「Football Ferns（足球蕨）」，靈感同樣來自該國的標誌。

英格蘭女足的外號則與男足的「三獅軍團」相似，只不過是改成了「The Lionesses（母獅）」，是英格蘭足總一名前市場經理在20年前定下的。

巴西女足的外號是「女金絲雀」，挪威女足則外號「草蜢」。

相比之下，奪得冠軍多的美國隊和德國隊，外號則比較普通，分別是簡寫「USWNT」和「Die Nationalelf（國家十一人）」。

場外話題

四年前，美國女足28名球員就性別歧視和同工不同酬問題，聯合對美國足協發起訴訟，最終在去年達成和解，女足獲美國足協賠償2400萬美元。

那一屆世界盃被稱為史上最具政治色彩的一屆女足世界盃，在這種背景下奪冠的美國隊也被媒體形容為女足世界盃歷史上政治和社會議題色彩最濃重的一支冠軍球隊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 摩根在半決賽對英格蘭入球後的這個慶祝動作引發爭議。

不過，男女足同工不同酬的問題遠遠沒有得到全面解決。

東道主澳大利亞女足在世界盃前發佈視頻，公開批評國際足聯獎金分配的不公平，此舉得到澳洲職業球員協會的支持。

儘管本屆女足世界盃的獎金已經增長兩倍，但是仍遠低於男足世界盃。

國際足聯主席因凡蒂諾在今年較早前曾提及希望在2026至2027年左右實現男女子世界盃獎金平等，但是目前並沒有具體措施迫使國際足聯實現這一目標。

圖像來源，Fifa 圖像加註文字， 國際足聯僅有限度地允許女足世界盃期間表達社會議題。

另一爭議則是有關彩虹臂章。

國際足聯在去年卡塔爾男足世界盃上禁止各國隊長佩戴「One Love（同一份愛）」字樣的彩虹臂章，該臂章原本旨在為性少數人士平權表示支持。

在本屆女足世界盃前，澳大利亞、英國、瑞典和荷蘭等國家一同參與了國際足聯就相關問題的諮詢，最終這一舉動在本屆賽事上仍然不被允許。

澳大利亞足協的首席執行官詹姆斯·約翰遜（James Johnson）表示，諮詢結果「未達到我們的期望」。

本屆賽事上，各隊隊長可以選擇佩戴涉及社會議題的臂章，但是必須從八個經過國際足聯批准的社會議題中選擇。