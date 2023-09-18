關注杭州亞運會的五個理由

33 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 杭州亞運在因新冠疫情延期一年後即將舉辦

9月的杭州，來自45個國家和地區的12500名運動員，將展開第19屆亞洲運動會的角逐。

這是僅次於奧運會的世界第二大綜合性運動會，參賽選手代表的國家和地區涵蓋世界60%的人口，以及在種族和文化上極盡多元的社群。

除了全人類普及的游泳、田徑、球類等等傳統奧林匹克項目之外，具有亞洲文化色彩的武術、象棋、藤球、卡巴迪（一種類似「老鷹捉小雞」的亞洲民間對抗性比賽）等則成為亞運會特有的競技項目。

此外，電子競技和霹靂舞還在本屆亞運會上首次成為國際綜合性運動會的獎牌項目。

在因為新冠疫情全球大流行而延期一年之後，杭州亞運會將在9月23日開幕。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 杭州奧體中心體育場將舉辦亞運會的開閉幕式

為期15天的賽事不僅是亞洲體育文化的一次盛會，也是後疫情時代經濟放緩的中國向外界展現東道主面貌的機會。主辦方聲稱將帶來歷史上最好的一屆亞運會。

在這個夏天的末尾，我們來看看在杭州亞運會上可以期待什麼：

首個人工智能亞運會？

外界預期，人工智能技術在未來或許會越來越多地在體育比賽中使用，而杭州亞運會可能是2023年在這方面備受矚目的一項賽事。

主辦方一直宣傳，本屆亞運會將是第一屆「智能亞運」，許多革新性的沉浸式體驗和人工智能技術將投入使用。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 杭州亞運將展示和運用大量人工智能技術。

目前已公開的消息顯示，人工智能技術在亞運會期間將在涉及從醫療支援到觀眾互動等各個方面。

除了幫忙給觀眾「帶位」的智能機器狗、自動駕駛巴士等體驗之外，組委會在去年底宣佈啟動一個智能醫療急救保障系統，通過人工智能和5G網絡等技術協助進行遙路急救診斷和醫療資源的實時調度等。

中國官方媒體的宣傳報道指，亞運會的杭州奧體中心體育場、黃龍體育中心等十多個場館均安裝了「智能大腦」，以智能化技術感知場館的人群密度、光線等因素並自動調節冷氣溫度，此外還號稱運用「百米級、分鐘級」的氣象預報技術，提升賽事區域的氣象精凖預報能力。

在一段官媒宣傳片中，還展示了一條可以供公眾使用、可實時監測跑者運動數據的空中跑道。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 亞運村掃地機器人。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 亞運村運用虛擬實境（AR）技術的無人駕駛小巴內部。

總部在杭州的阿里巴巴旗下阿里雲，則主導支援亞運會的雲計算系統。組織方稱本屆亞運會將以雲計算取代傳統數據中心（IDC）作為算力基礎設施，從票務服務到賽事信息發佈等數據處理均100%「上雲」。這意味著亞運會將不再需要臨時搭建和拆卸機房。

組委會消息指，「雲上亞運」還令無法接收衛星信號的國家或者媒體都能通過「雲直播」進行賽事直播。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 杭州亞運將以雲計算取代傳統數據中心。

但與此同時，官媒《環球時報》在較早前的8月報道指，中國當局也將在亞運會期間以專項行動進行「網絡環境整治」，打擊賽事期間侵犯版權、散佈「謠言」』和「虛假信息」、「歪曲傳播」事件和攻擊亞運會和抵制賽事等網絡行為。

電子競技領銜亞洲人的奧林匹克

雖然亞運會的參賽人士和賽事規模不比奧運會，但是亞運會的多樣性和文化特色上卻可能更勝一籌。

而且，2024年巴黎奧運會上有其中9個項目的74個參賽名額將根據本屆亞運會的成績鎖定。

杭州亞運會將有40個大項、61個分項、481個小項的比賽，官方稱這是史上規模最大、項目最多的一屆亞運會。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 電子競技在雅加達亞運會作為表演項目後，在杭州將首次作為獎牌項目。

其中最引人注目的項目將是電子競技。從2018年雅加達亞運會到2021年東京奧運作為表演項目，電子競技成為國際綜合運動會獎牌項目只是時間問題。在杭州，這成為了現實。

在新建成的「星際戰艦」中國杭州電競中心，各國家地區參賽者將爭奪七個項目的七枚獎牌，分別是：「英雄聯盟」（League of Legends）、「王者榮耀（亞運版本）」（Honor of Kings）、「和平精英（亞運版本）」（Game for Peace）、「刀塔2」（Dota 2）、「夢三國2」、「街頭霸王5」（Street Fighter V）和「足球在線4」（FIFA Online 4）。

其中「王者榮耀」和「夢三國2」屬於中國自研開發的遊戲。「王者榮耀」專為亞運會而將中國版和國際版當中不同的英雄進行了彌合，而作為亞運版本的「和平精英」則是剔除了對射和大逃殺等被認為是暴力和血腥的內容，並加入了如跳傘、越野射擊等等體育元素。

報道指，杭州亞運的電競項目決賽門票票價達到1000元人民幣，是本屆亞運最貴的門票之一。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 霹靂舞將成為杭州亞運項目。

其他一些吸引眼球的特別項目還包括：

霹靂舞（Breaking）- 這可能是除電競之外最引人注目的亞運新項目，中國、日本、韓國和中國香港被視為獎牌大熱；明年它還將是巴黎奧運的獎牌項目

卡巴迪（Kabbadi）- 據說起源於印度的一種類似「老鷹捉小雞」的比賽，卻是一種對抗性極強的團隊運動，進攻方一名隊員要在回到己方半場之前盡可能多地觸及對方選手

輪滑（Rollerskating）- 滾軸「溜冰」是上屆亞運會重新成為獎牌項目，本屆共產生10枚金牌

藤球（Sepak Takraw）- 起源於馬來地區的東南亞傳統體育項目，被稱為「腳踢的排球」

武術（Wushu）- 自1990年北京亞運開始成為正式項目，分套路和散打兩個項目，套路由裁判評分，散打則是分不同重量級的對抗賽，共產生15枚金牌；此外亞運會還有柔術、空手道和克柔術（烏茲別克的傳統摔跤）

象棋（Xiangqi）- 這是中國象棋自2010年廣州亞運之後第二次成為亞運獎牌項目，也是本屆亞運的五個智力項目之一——另外四項是圍棋、國際象棋、橋牌和電競

花樣游泳（Artistic Swiming，韻律泳）- 巴黎奧運會將歷史上首次准許男子選手參加花樣游泳比賽，而杭州亞運這項比賽中的集體項目也准許不超過兩名男子選手參加

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 藤球是亞運傳統項目。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞運是亞洲體育文化的一次盛大展示。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 男子選手參加花樣游泳（韻律泳）在游泳世錦賽上並不少見，但在亞運會（以及明年的巴黎奧運）將是首次。

這些焦點選手亮相杭州

亞運會的參賽運動員並非僅僅是亞洲級別。在杭州，我們還是會看到一些項目當中的世界頂尖選手出場獻技。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 尼拉吉·秋普拉（Neeraj Chopra）。

在田徑場上，雖然沒有奧運會上的歐美選手，但是在東京為印度奪得該國史上首枚奧運田徑金牌的男子標槍選手尼拉吉·秋普拉（Neeraj Chopra）將再次牽動十幾億國民的心。

同樣受到矚目的還將有這個項目的世錦賽女子金牌得主、日本選手北口榛花，以及卡塔爾的亞洲跳高紀錄保持者巴希姆（Mutaz Barshim）、菲律賓的華裔「亞洲最強」撐桿跳選手蔡華強（EJ Obiena）等。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞洲跳高紀錄保持者巴希姆（Mutaz Barshim）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世錦賽女子標槍金牌選手北口榛花。

在游泳項目上，中國「蛙王」覃海洋是焦點人物——他在7月福岡的游泳世錦賽上成為史上第一個包攬蛙泳50、100和200米三金的選手，他希望在亞運會同樣能奪得這三枚金牌。

而今年刷新100米自由泳亞洲紀錄的18歲中國選手潘展樂與韓國選手黃善宇（ Hwang Sun-wo）在男子100自和200自賽事中的對決將備受矚目。

此外，為香港奪得奧運和世錦賽銀牌的何詩蓓（Siobhan Haughey）、在東京奪得多枚獎牌的中國女將張雨霏、李冰潔，以及日本新的渡邊一平也會是受到關注的名字。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東京奧運開始，何詩蓓（Siobhan Haughey）進入個人運動生涯的一個高峰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 張家朗「劍指」亞運擊劍獎牌。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 18歲的中國游泳選手張展樂在今年成為泳壇新焦點。

在跳水項目上，除了再次期待東京奧運會上技驚四座的全紅蟬等人，馬來西亞選手潘德莉拉、諾哈碧妲等人可望至少挑戰一下中國「夢之隊」的壟斷地位。

同樣是中國佔統治地位的乒乓球項目，樊振東、孫穎莎等狀態巔峰的選手悉數在列，而期望挑戰中國選手的日本隊則由張本智和領銜。

羽毛球項目上，除了丹麥的男單世界第一安賽龍（Viktor Axelsen）不是亞洲選手之外，新科世錦賽男單女單世界冠軍昆拉武特·威提訕（泰國）和安洗瑩（韓國）均會出現在杭州。

更新換代中的中國羽毛球隊則仍有奧運冠軍陳雨菲在隊中，日本名將山口茜和中華台北選手戴資穎也將出戰。

在東京奧運會上為香港代表團奪金的男子花劍選手張家朗希望在亞運衝擊個人和團體兩面金牌。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 羽毛球世界錦標賽女單冠軍、韓國選手安洗瑩。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李夢是在WNBA效力的兩名中國女籃選手之一。

團隊項目方面，過去一年先後奪得世界盃亞軍和亞洲杯冠軍的中國女子籃球隊，在美國女子職業籃球聯賽（WNBA）效力的李夢和韓旭帶領下將力爭衝擊亞運金牌。

女足世界盃上大放異彩的日本女足在本屆亞運會派出19歲以下青年隊出戰，水慶霞則帶領的中國國家隊出戰。

但是，據國際奧委會官方網站預計，關注人數最多的團隊比賽有可能將是非奧運項目板球的決賽——假如實力最強的兩支球隊印度和巴基斯坦將在決賽碰頭的話。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外界期待印度與巴基斯坦會在板球場上進行巔峰對決。

後疫情時代的亞運會

新冠疫情期間，中國大部分時間處於嚴格的封閉狀態，雖然在閉環下如期舉辦了北京冬奧會，但是也錯失了原本已獲得主辦權的世俱杯（即國際足聯俱樂部世界盃）和亞洲足球賽。

杭州亞運是中國解除封鎖後舉辦的最大規模國際性綜合體育賽事，被認為是執政黨展示該國體育、組織和技術實力的機會。

中國國家體育總局局長高志丹在周二（9月12日）的亞運代表團成立會議上表示，中國代表團在本屆亞運的目標是「取得運動成績和精神文明雙豐收」，並特別提到所有運動員「增強政治意識」。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 這是新冠疫情後中國舉辦的最大型國際體育賽事。

此次中國派出了本國史上第二大的亞運代表團，共886名運動員，僅次於2010年的廣州亞運。

亞奧理事會的代理主席辛哈（Randhir Singh）較早前向路透社表示，杭州在一年前就已經凖備好，而現在他「肯定我們會看到一屆史上最好的亞運會」。

長年位居亞運獎牌榜第二、但上屆被日本擠到第三的韓國，將會派出該國史上最大的亞運代表團前往杭州——一共867名運動員，甚至多於八年前的仁川亞運會。

鄰國朝鮮也將派出代表團參加杭州亞運，這是該國自新冠疫情開始以來第一次重回國際體育賽事舞台。

而據報道，印度也將派出634名選手參賽。

還有她們

在女性平權日益成為體育界焦點話題的當下，有一群女性或將成為杭州亞運的一大焦點。

她們是阿富汗的17名女子運動員。該國的奧委會9月初在官網上宣佈，這群被稱作「飛翔的天使」的女運動員將代表阿富汗在亞運會參加田徑、自行車和排球三個項目。

路透社引述該國奧委會的聲明指，阿富汗女運動員過去也曾參加過亞運會的個人項目，但這一次是該國女性首次參加亞運會的團隊項目比賽——女子排球。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗代表團中的女性將會是本屆亞運的焦點之一——如果她們能夠前往杭州的話；圖為上屆亞運的阿富汗代表團。

「這是一個歷史性時刻，讓我們無比自豪和期待。阿富汗奧委會將在第19屆杭州亞運會上留下自己的印記，」阿富汗奧委會秘書長在被引述的聲明中說。

「阿富汗將大放異彩，因為它自豪地宣稱這是有史以來最多女運動員登上亞運舞台的一次。」

自塔利班在2021年接管阿富汗政權以來，嚴厲限制女性的自由和權利，令該國女性體育就受到嚴重打擊。

聯合國已經表示，塔利班的做法可能構成反人類罪。國際奧委會（IOC）也在去年警告塔利班統治者，允許女性和年輕女孩安全地參與體育活動，是該國能獲准參加2024年巴黎奧運會的條件之一。

但是，在阿富汗奧委會的聲明發出之後，塔利班官員隨即對消息表示否認，聲稱阿富汗不會派女性運動員參加杭州亞運會，並指133人的代表團將全為男性。

此前，阿富汗奧委會表示已經給三名女子運動員授予獎學金，幫助她們爭取參加巴黎奧運會。