關注杭州亞運會的五個理由

33 分钟前

首個人工智能亞運會?

電子競技領銜亞洲人的奧林匹克

在新建成的「星際戰艦」中國杭州電競中心,各國家地區參賽者將爭奪七個項目的七枚獎牌,分別是:「英雄聯盟」(League of Legends)、「王者榮耀(亞運版本)」(Honor of Kings)、「和平精英(亞運版本)」(Game for Peace)、「刀塔2」(Dota 2)、「夢三國2」、「街頭霸王5」(Street Fighter V)和「足球在線4」(FIFA Online 4)。