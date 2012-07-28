圖片版權 AP Image caption 中國的易思玲和喻丹登上領獎台

倫敦奧運首日，中國選手易思玲在女子十米氣步槍比賽中以502.9環總成績獲得冠軍。

這是本屆奧運首金，也是中國軍團首金。許多中國觀眾在場見證了這一榮耀時刻。

後來居上 射落冠軍

波蘭的波加茨卡和中國的易思玲均帶著399環的預賽成績進入決賽。決賽中波加茨卡從第二發開始領先，直到第八，第九發出現較小失誤，而兩位中國選手發揮穩定，開始佔據前兩位。最後一發易思玲10.5環穩穩拿下冠軍，喻丹打出9.6環，遺憾獲得第三。衛冕冠軍卡特琳娜500.3環獲得第四名。

五星紅旗飄揚全場

奧運首金歷來有從射擊賽場誕生的傳統，而女子十米氣步槍更是中國隊優勢項目。雖然北京奧運杜麗意外失去首金，但歷屆中國雙保險實力不容小覷。

想必大家對首金賽場升五星紅旗，奏中國國歌非常自信，許多來到現場的中國觀眾表示，當初也是特意＂下力氣＂搶票該比賽。

從運動員入場，到一一介紹中國兩位選手，從每一發結束念成績，到宣佈每輪排名，每每讀到易思玲和喻丹名字，在場近百中國觀眾都會揮舞大小五星紅旗，拍手叫好。

當易思玲第八發打出10.7環，而領先的波加茨卡只打出9.7環。易思玲反超波加茨卡0.7環並上升到第一位，當第九發另一名中國選手喻丹也上升為第二，大家都有點按耐不住激動心情。最後一發，已領先波加茨卡1環的易思玲只要沒重大失誤，此金將穩入中國隊囊中。

中國加油，China No1!

當易思玲打完最後一發，屏幕顯示出成績後，全場中國觀眾都激動的站了起來，揮舞著中國國旗。坐在附近認識的，不認識的中國人互相打著招呼，激動不已。

國旗桿降下，頒獎台搬出，等待頒獎典禮見證歷史時刻的十分鐘讓在場中國觀眾感覺＂相當漫長＂，先是幾個激動的觀眾大喊：中國加油，China No1，其他聽到的大家也跟著喊起來。

伴隨著中國國歌，兩面五星紅旗緩緩升起，觀眾席上的10幾面紅旗也高高舉起，百名中國觀眾齊聲高唱國歌。

頒獎典禮結束，運動員和觀眾紛紛離場，只是在場的中國人則忙著身披國旗和場館合影留念。

兩位專程從曼城趕來倫敦看比賽的留學生找人借了國旗合影，並說她們明天就要趕回去曼城。其中一個同學說：她周三還要見導師，另一個同學打趣道，＂說不定導師也在現場呢！＂。