圖片版權 PA Image caption 奧運告別倫敦，四年後巴西里約熱內盧再見

倫敦奧運閉幕式在英國音樂大巡禮之後，舉行了奧運旗幟移交儀式。

象徵奧運故鄉的希臘國旗被升起，代表本屆奧運的英國國旗和下屆奧運的巴西國旗也冉冉升起。

倫敦市長鮑里斯·約翰遜把奧運旗幟交還給國際奧委會主席羅格後，羅格把旗幟轉交個里約市長帕埃斯。

倫敦奧運閉幕式繼快節奏、色彩強烈的的「高峰時段」第一幕表演之後，隨即迎來了一萬多名參賽運動員的入場式。

鳥瞰主會場，燈光在地面上打出一面巨大的米字旗。

首先是各國代表隊的旗手排隊進入主會場，而隨後的一萬多名運動員則不分國家，不分先後，集體入場，象徵大家都是奧運大家庭的成員。

伴隨著運動員入場的是Elbow樂隊的「這樣的一天」和「張開雙臂」，以及Muse樂隊的奧運主題曲「Survival」入場。

最後的金牌

當運動員入場完畢，站在米字旗中央的時候，國際奧委會主席羅格等官員為最後一日結束男子馬拉松比賽的金銀銅牌。

時別40多年才再次得獲奧運金牌的烏干達馬拉松選手在國歌聲中顯得激動不已。

運動員代表在熱烈掌聲中向倫敦奧運志願者代表鮮花，對七萬多名志願者在過去兩個多星期中的辛勤勞動表示感謝。