巴西世界杯：截至目前的五大喜和五大悲

圖片版權 Getty Image caption 哥斯達黎加意外取勝，令球員們欣喜若狂。

截至發稿時，參加本屆世界杯決賽階段比賽的球隊都至少踢完了一場小組賽。

BBC體育記者福特萊爾(Stephen Fottrell)盤點過去幾天的大喜大悲。

五大驚喜

哥斯達黎加

本來陷入「死亡之組」的這支中美洲球隊出人意料地在首秀便3-1狂勝烏拉圭。同和英格蘭、意大利分在一組的哥斯達黎加在先輸一球的情況下，居然犀利地後發制人。而作為「發動機」的坎貝爾，自2011年被召入阿森納後，至今還在苦苦等待自己在英超的首秀。

進球！再進球！

本屆世界杯截至目前進球數為自1958年史上最多。

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本屆世界杯主辦國在首場11分鐘後才迎來首個進球，不過是自己人、巴西後衛馬塞洛的一記烏龍。截至發稿時，本屆世界杯每場比賽平均進球三個，超過自1958年以來的歷屆世界杯決賽階段的比賽。

墨西哥門將的「高登-班克斯」救險

巴西第二場小組賽被墨西哥逼平。墨西哥門將奧喬亞雖然自離開法甲阿甲奇奧後，還是個沒俱樂部的自由身，但上演了多起精彩的門前救險。他居然阻截住了巴西名將內爾馬的頭球，並被巴西球迷在「推特」裏比作前英格蘭門將高登-班克斯。班克斯在1970年世界杯對陣巴西的比賽裏，封堵住了「球王」貝利的頭球。

消散式噴霧劑

當全世界球迷瞪大眼睛看到場上裁判員在本屆世界杯使用「消散式噴霧劑」劃線時，無不大呼「驚奇」。雖然使用這種噴霧劑在南美早已司空見慣，但它在世界杯卻是「大姑娘上轎頭一回」。這種噴霧劑使用後，一分鐘即消失，讓球迷們無不瞋目結舌。不過，荷蘭後衛因迪的球靴讓這種噴霧劑給來了一下，讓他感覺不爽。

斯特靈

利物浦19歲小將斯特靈此次代表英格蘭首發出場，讓眾多英格蘭球迷眼前一亮。雖然英格蘭首戰告負，但斯特靈還是借機「秀」了一把。據信，谷歌搜索裏排名前三位的英格蘭球員，就有這位牙買加出生的斯特靈。

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在南美廣泛使用的消散式噴霧劑首次在世界杯使用。

五大悲

西班牙折戟

稱霸全球六年的上屆冠軍西班牙首戰被「橙色軍團」打得「檣櫓灰飛煙滅」。範佩西和魯本聯手「復仇」，讓衛冕冠軍首役慘敗。

裁判

本屆世界杯上，有些裁判員的執法能力似乎不敢恭維。揭幕戰即搞出個備受爭議的點球。儘管賽後回放顯示，克羅地亞後衛當時跟倒在禁區的巴西前鋒弗萊德沒啥接觸，但執法本場的日本主裁判西村雄一還是做出點球判罰。賽後，克羅地亞主帥氣地嚷嚷著要「不幹了回家」。給西班牙「送上」點球的意大利主裁判裏佐利的判罰也讓人匪夷所思，好在西班牙最終沒靠這個點球「佔著便宜」，荷蘭隊自然也不勞神「找後賬」。

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荷蘭在世界杯首役復仇成功，擊敗衛冕冠軍西班牙。

球門線技術

球門線技術首次在世界杯賽上使用，但一上來就讓戰勝洪都拉斯的法國「蒙頭轉向」。重放顯示「球沒進」，而場上裁判判罰進球有效，讓兩方主教練無所適從。當然，看台上的球迷也很暈。

交白卷

本屆世界杯的比賽幾乎場場進球多多，而尼日利亞和伊朗偏偏「玩個性」互交白卷。尼日利亞是牢牢控球，但就不破門；伊朗擺出守勢，平局讓伊朗球迷歡欣鼓舞。

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德羅巴等老將也亮相本屆世界杯。

傷心球童

梅西在比賽裏的精彩表現令球迷嘆服，但他賽前冷落一名伸出手、渴望和他握手的球童的一幕，卻差點兒讓這名男孩傷透了心。好在梅西賽後承認，他並非有意，並據報找到這名男孩親自道歉。

（編譯：孫晨 責編：路西）