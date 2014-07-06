溫網特寫：小德「最自豪的大滿貫勝利」

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萬眾矚目的溫網男單的冠軍對決落下帷幕，德約科維奇以6-7、6-4、7-6、5-7和6-4的成績結束了費德勒的第八次溫網冠軍夢。

這場比賽中，兩位天王級人物絲毫沒有讓觀眾失望，奉上了最佳表演。第四盤當中，小德曾經有機會拿下比賽，費德勒卻拯救了一分又一分，讓第四盤快到手的勝利從小德的指尖滑走。

正當人們以為這可能是費德勒的好日子的時候，費德勒卻出現了幾個失誤，把冠軍獎杯送到了德約科維奇的手中，也與自己的第18個大滿貫失之交臂。

在這場勝利之後，德約科維奇結束了之前的三次大滿貫打入決賽而未能奪冠的遺憾，也幫助他從納達爾手中獲得世界排名第一的地位。

在拿到冠軍獎杯的時候，小德眼中充滿了淚水，抽泣著祝賀並表揚了費德勒的成績，還幽默地感謝後者讓自己取得了勝利，觀眾對此報以熱烈的掌聲。

他在獲獎感言中還講到了溫布爾登對自己的意義，他小時候看過的第一場網球比賽就是溫網賽。

結婚生子

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德約科維奇還把自己的冠軍獎杯獻給自己的未婚妻和即將降臨人世的孩子。他說還要把這個頭銜獻給家人、朋友和自己的團隊。小德最後還指出，這個冠軍要獻給去年去世的啟蒙教練。

在賽後的記者會上，德約科維奇把這場比賽形容為自己最為自豪的一次大滿貫冠軍。他指出，自己和費德勒在比賽中都表現地非常好，把高質量的網球水凖呈現給大家，而在比賽之後自己情緒非常激動。

小德還表示，「這是我打過的最為特殊的大滿貫，尤其是在過去的四個大滿貫中有三次打入了決賽卻沒有能夠稱冠。我特別需要這場勝利。」

另外在談到溫網之後的計劃的時候，德約科維奇表示，自己會和未婚妻結婚，然後自己就快成為爸爸了，所以會跟家人在一起休息一段時間。

球迷傾向

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在整個比賽中，英國的本土觀眾對費德勒的支持顯而易見，而穆雷山上的球迷們也在不斷地喊著羅傑（費德勒）的名字，為他的每一分加油助威。

而在有記者問小德是否會介意球迷們對費德勒報以 這麼大的支持的時候，他回答說，費德勒在這個場地上獲得了很多成功，也給球迷帶來了很多美好的回憶，他們這麼支持他，自己覺得很正常。

費德勒在賽後的記者會上也對這裏是否就像他的主場一樣的問題進行了做答，「我總是非常開心，也很感謝觀眾的支持。不光感謝在溫布爾登的球迷，還有全世界支持我的球迷。」

費天王表示，「在今天這樣的我需要支持的比賽當中，我能感覺到他們非常希望我能打好，他們希望我能夠再次舉起冠軍獎杯。」

他還說，「他們的支持給了我繼續戰鬥的動力，讓我相信自己。但是我知道即使我們都離開了球迷們也會繼續熱愛網球。但是我今天我非常感謝他們的支持。」

在雙方第四盤比賽中，很多人都認為費德勒在2-5落後的情況下沒有機會翻盤，但是結果卻非如此。

在談到如何逆轉的時候，費德勒在記者會上表示，「我只是一直在堅持。我一直堅持努力，去打出有攻擊性的網球，因此我很高興產生了效果。 我們的比賽水平很接近，但是小德當之無愧。」

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當有記者問有很多球迷會懷疑這是否是你最後一次打入溫網冠軍的時候，費德勒說，「你可以在2003年的時候問我這個問題。沒有人知道。完全不知道。這和奧運會結果或者世界杯結果一樣。你需要等待才知道會發生什麼。」

他說，「永遠都沒有保證是否能夠再次回到決賽，又或者還會再有好幾次。所以對於這個問題很難回答。」

（責編：蘇平）