田徑世錦賽：英國選手領先女子七項全能

圖片版權 PA Image caption 恩尼斯·希爾希望奪回世界冠軍

英國奧運冠軍傑西卡·恩尼斯-希爾和在北京舉行的田徑世錦賽女子七項全能賽中暫排前兩名。

傑西卡·恩尼斯-希爾在生下兒子之後試圖奪回自己的世界冠軍稱號。

她在女子七項全能中的跳高環節中再次取得1.86米的賽季最好成績，在100米跨欄環節跑出12.91秒。

另一位英國選手卡特琳娜·約翰遜-湯普森在跳高環節儘管助跑有問題，還是跳出了1.89米。她的今年最好成績則是1.97米。

最有望贏得金牌的加拿大選手布瑞安妮·希森-伊頓在跨欄環節跑出了12.98秒的個人最好成績，但在跳高環節僅跳出1.8米。

這使得她的排名下滑至第5，比恩尼斯·希爾落後87分。

圖片版權 PA Image caption 卡特琳娜·約翰遜-湯普森的跨欄成績優異

（編譯：高志強 / 責編：晧宇）