田徑世錦賽：英選手奪女子七項全能金牌

圖片版權 AFP Image caption 恩尼斯不負眾望，以2分10.13秒的成績，800米跑項目中勝出，最後以總成績6669分奪得金牌。

在北京田徑世錦賽中，英國奧運冠軍恩尼斯-希爾（Jessica Ennis-Hill）獲得女子七項全能金牌。

傑西卡·恩尼斯-希爾在生下兒子重返賽場以來，首次奪回自己的世界冠軍稱號。

原本緊追恩尼斯之後的湯普森，卻在跳遠項目三級跳失敗，導致提前退出爭冠行列，而恩尼斯則在完成前6項賽事後仍以5706分領先群雌，荷蘭選手布勞爾森以86分之差暫居第二。

但是2009年世界冠軍得主恩尼斯不負眾望，以2分10.13秒的成績，800米跑項目中勝出，最後以總成績6669分奪得金牌。

現年22歲的湯普森，被英國視為恩尼斯的接班人，而她也不負眾望在昨日進行的100米跨欄、跳高、鉛球與200米項目結束後取得3925分，只落後恩尼斯4005分，後勢行情相當看好。

但是今天上午的三級跳比賽出現驚人意外，湯普森在3次試跳中全部失敗，最終在單一賽事沒有得到任何分數，累積成績拉開很大距離，再也無力爭冠。

（撰稿/責編：路西）