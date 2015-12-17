切爾西主教練穆里尼奧遭解雇

Image caption 來自葡萄牙的穆里尼奧已經不是第一次離開切爾西了。

在贏得了英格蘭足球超級聯賽七個月後，52歲的切爾西俱樂部主教練何塞·穆里尼奧（Jose Mourinho）被解雇。

周一，穆里尼奧執教的最後一場比賽，以1比2不敵萊切斯特城隊。

雖然切爾西順利進入歐冠聯賽的16強，但作為英超的衛冕冠軍隊，切爾西目前已經在16輪的聯賽中輸了9場。

「背叛」？

圖片版權 Getty Image caption 對於穆里尼奧將要「下課」的傳言已經有一段時間。不過，穆里尼奧卻一直為自己辯護。

對於穆里尼奧將要「下課」的傳言已經有一段時間。不過，穆里尼奧卻一直為自己辯護。周一，在輸給萊切斯特城隊後，穆里尼奧稱這是因為切爾西球員的「背叛」。

「切爾西是很大的，」他說，並批評切爾西的隊員失去了對足球的激情。「足球不僅僅是一份工作，更是一種激情。」

來自葡萄牙的穆里尼奧已經不是第一次離開切爾西了。2007年，他也曾在執教後離開。雖然那次切爾西和穆里尼奧都沒有說明具體原因，但媒體也認為這是老闆阿布不滿他的表現而辭退他。

他在2013年6月重回切爾西，並在那時與俱樂部簽署了四年的協議。他於今夏與切爾西續約四年。

（撰稿/編譯：歐陽成）