梅西第五次奪取國際足聯「金球獎」

Image caption 梅西第五次奪取「金球獎」。

巴薩球員梅西在「金球獎」的角逐中超過C羅和內爾馬，第五次摘取了這項表彰世界最佳球員的桂冠。

這位28歲的阿根廷球員總共獲得了41.33%的選票，而皇馬球員C羅拿到了27.76%的選票位居第二，巴薩的另一球員內爾馬僅得到7.86%的選票。

梅西和三次奪取過這一獎項的C羅，一起包攬了過去八年來的這個大獎的得主。

在女子世界杯決賽上上演「帽子戲法」攻入三球的美國中場卡麗-勞埃德，摘取了女子足球的「金球獎」。

英國足球女子國家隊主教練桑普森在角逐「女子足球年度主教練」獎項上不敵美國國家隊主帥愛麗絲，無緣本屆大獎。

梅西在2015年總共參加的61場比賽裏，共攻入52個進球，並成功助攻了26次。

Image caption 美國中場勞埃德在奪取獎項後心情格外激動。

同時，梅西也是史上首位五次奪取「金球獎」的球員，並在效力巴薩的2014-2015賽季裏，奪取了西甲、西班牙國王杯和歐冠三座獎杯。

30歲的C羅在去年總共攻入57個進球，而23歲的內爾馬攻入了45球。

梅西在獲獎後說：「能重新回到這個領獎台，對我來講是一個特殊時刻。在看到C羅奪取這個獎項後，我現在又把這座金球奪回來了。」

他說：「真想不到我能第五次奪取這個獎，這是我兒時無論如何也奢望不到的。」

Image caption 愛麗絲從2014年起擔任美國女子足球國家隊主帥，並在此次角逐中擊敗英格蘭主教練。

入圍女子「金球獎」的候選人分別是美國中場勞埃德、前德國前鋒薩斯奇和日本中場宮間綾。

勞埃德在獲獎後說：「自從我入選到國家隊以來，這一直是我的一個夢想。別放棄自己的夢想，要追逐夢想。」

巴薩主帥昂裏克和美國主帥愛麗絲分別摘取了男子和女子的「年度最佳主教練」獎項。

（責編：路西）