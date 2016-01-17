世界網壇多項賽事存在打假球現象

BBC和BuzzFeed新聞了解到，有證據顯示世界網壇的多項大賽中存在打假球現象，其中包括溫布爾登網球公開賽。

在過去10年期間，曾進入排名前50的16名選手曾經多次被懷疑打假球。

包括大滿貫冠軍在內的所有球員都獲准繼續參加比賽。

監管網壇的網球廉潔部門 （The Tennis Integrity Unit） 表示，對於有關與賭球相關的腐敗行徑採取零容忍的態度。

BBC和Buzzfeed獲得的資料中包括該部門在2007年的一些調查結果。有關的調查報告顯示在俄羅斯、意大利北部和西西里有很多賭博集團對在多場比賽中贏利數十萬英鎊，而這些比賽則是調查人員認為出現打假球的比賽。

在該部門上交的一份保密報告中指出有28名球員介入應該受調查的比賽中，但是沒有進一步的調查。

而在之後的幾年，該部門多次收到線報稱有關這其中的三分之一的球員打假球。然而卻沒有任何球員受到紀律處罰。

然而有消息人士最近把資料傳給了BBC和Buzzfeed新聞。據BBC了解有大約10名球員最常被懷疑打假球，他們是網壇假球的根本。

另外BBC和Buzzfeed也得到了一些網球廉潔部門多次得到線報的一些仍然在參加大賽的網球球員名單。

據了解，在過去10年中有關部門多次向網球廉潔部門提及的八名球員將會參加周一（1月18日）舉行的澳網公開賽。

（編譯/責編：林杉）