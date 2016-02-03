廣州恆大簽約馬丁內斯破亞洲轉會記錄

圖片版權 EPA Image caption 廣州恆大淘寶足球俱樂部以3100萬英鎊簽約馬德里競技隊射手、哥倫比亞國腳傑克遜·馬丁內斯，破亞洲俱樂部轉會記錄。

廣州恆大淘寶足球俱樂部以3100萬英鎊簽約馬德里競技隊射手、哥倫比亞國腳傑克遜·馬丁內斯，破亞洲俱樂部轉會記錄。

現年29歲的馬丁內斯與恆大簽約4年，他在體檢後將參加在迪拜的冬季集訓。

馬丁內斯從葡萄牙波爾圖俱樂部以2480萬英鎊轉會進入馬德里競技隊後，去年夏天出場22次僅攻入3球。

馬丁內斯是今年高調轉會到中國的俱樂部的最新一名球星。

截至目前，馬丁內斯的轉會費使其成為今年歐洲冬季轉會窗口的「標王」。同時，也再次大幅提高了中超轉會紀錄。

2016年中國幾個足球俱樂部分別簽約了一批國際球星，其中包括：原切爾西球員拉米雷斯以2800萬歐元轉會費正式加盟江蘇蘇寧俱樂部；科特迪瓦國腳熱爾維尼奧1500萬歐元加盟河北華夏幸福俱樂部； 國際米蘭中場瓜林加盟綠地申花俱樂部。

（編譯：立行/責編：歐陽成）