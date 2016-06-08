藥檢未過 莎拉波娃不服禁賽兩年將上訴

圖片版權 Getty Image caption 國際網壇女星莎拉波娃因為沒有通過藥檢，被國際網球聯合會禁賽兩年。

國際網壇女星莎拉波娃因為沒有通過藥檢，被國際網球聯合會禁賽兩年。

曾5次獲得大滿貫冠軍的俄羅斯運動員表示，將對這一從2016年1月26日開始的兩年禁賽提出上訴。

今年1月份，莎拉波娃在澳網公開賽的藥檢中發現米屈肼（meldonium）呈陽性反應。

現年29歲的莎拉波娃說，她從2006年起就由於健康原因服用米屈肼，但是從2016年1月1日開始meldonium成為違禁藥物，而她並不知道她服用的mildronate是同一藥物的不同名稱。

她在臉書Facebook的個人網頁上寫道：「我無法接受這個不公平的、苛刻的兩年禁賽決定。」她表示希望早日返回賽場。

她表示，國際網球聯合會的仲裁小組一致認為她不是故意服用違禁藥品，並拒絕了國際網球聯合會最初要求對她禁賽4年的決定，而4年禁賽是對故意服藥的懲罰。

國際網球聯合會則說，莎拉波娃不僅是在1月26日輸給小威廉姆斯後藥檢呈陽性，2月2日在一次非比賽的藥檢中也測出了米屈肼。

世界反興奮劑機構說，科學家們不確定米屈肼會在多長時間儲存在人體內，他們建議有些2016年3月1日前米屈肼藥檢呈陽性的運動員只要是1月1日前停止服用這種藥，就可以免於禁賽。

但莎拉波娃已經承認在這個日期後仍然服用這種藥，原因是她沒意識到她服用的藥已經被禁。