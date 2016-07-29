俄國舉重隊因違規被禁止參加里約奧運會

圖片版權 Reuters Image caption 俄國舉重隊因為違反興奮劑規定，被禁止參加里約奧運會比賽。

俄國舉重隊因為違反興奮劑規定，被禁止參加里約奧運會比賽。

在有關俄國隊服用興奮劑的醜聞曝光後，各國際體育項目的聯合會必須各自做出是否允許俄國隊參加巴西里約奧運會的決定。

在俄國舉重隊8名隊員裏，兩名因為服用禁藥已經被禁止參加比賽，而另有4人則被指責俄國隊服用禁藥的麥克拉倫報告點名。

俄國體育部長說，原來計劃派出參加里約奧運會的387名俄國運動員裏已經有272人通過了重新甄選。

本周六，將確定俄國隊最後的隊員人數。拳擊、高爾夫、體操和跆拳道國際聯合會尚未確認它們各自的決定。

巴西里約奧運會將於8月5日開幕。

國際反興奮劑協會（WADA）去年11月和今年7月分別發表兩份報告，指責俄羅斯田徑運動存在著官方安排使用禁藥的問題，並建議禁止所有俄國運動員參加巴西奧運會。

但舉重和田徑是兩個做出完全禁止俄羅斯運動員參賽決定的項目。

國際舉重聯合會在北京和倫敦奧運會後發現一系列可疑檢測結果後，決定對俄國隊全面禁賽。