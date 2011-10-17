Image caption 民進黨主席蔡英文近來每天一主題的方式公布她的「十年政綱」。

民進黨主席蔡英文近來以每天一主題的方式，公布「十年政綱」，希望以此作為引領台灣未來十年發展的政策藍圖與行動綱領，目的是希望台灣成為一個「小而強的自信國家」。

就總統大選的選戰節奏來看，蔡英文此時提出十年政綱，頗有把選戰焦點導引到政策議題交鋒的意味，所以國民黨執政團隊對於蔡英文的十年政綱，絲毫不敢掉以輕心。蔡英文只要談一個主題，與這個主題相關的部會，就會在當天立刻響應。許多媒體甚至注意到，有些部會甚至派出前哨兵，親自到蔡英文的記者會現場，一字不漏地把蔡英文所談的內容，在第一時間回報回去，所以相較於以往，相關部會官員不管在響應內容或是速度上，都精確許多。

「四年赤字減半」怎麼做？

比如說，在「財稅篇」中，蔡英文主張「四年內要讓政府赤字減半、八年內達到零赤字」的目標，並指責馬政府三年債務暴增1.2兆，還提出不動產交易按實價課稅等改善措施。馬執政團隊則回擊，過去民進黨執政時，是把債務暗藏在基金預算中，來美化政府赤字。至於不動產交易以實價課稅等改進措施，則多以「馬政府已經在做，不然就是逐步在推動中。」四兩撥千金地回應；當然，馬團隊也反問蔡英文，是否要增稅，否則如何達到四年政府赤字減半、八年零赤字？

然而，這樣的你來我往，只交鋒了一波，似乎就停歇了下來，究竟蔡英文要用什麼方法來減少政府赤字？馬政府是否願意，又何時要推動不動產交易採實價課稅？統統沒有答案。

有無九二共識吵不完

蔡英文的「十年政綱」中，最受人矚目的是兩岸政策，對於民進黨過去一直反對的ECEFA（兩岸經濟合作架構協議），蔡英文表示，ECFA簽署後，是「既成事實」，如果民進黨執政，將循「民主程序、國際規範」來處理ECFA，同時，她再次強調，「九二共識」根本不存在，欲以「台灣共識」來取代「九二共識」與中共協商、互動。

馬英九執政團隊對於蔡英文的兩岸政策，當然不會輕易放過，先是有陸委會主委賴幸媛的十八問，後有馬英九親自召開記者會，直問蔡英文，何謂「台灣共識」？他所提出的「不統、不獨、不武」算不算「台灣共識」？

馬英九大陣仗地單刀直入逼問，蔡英文則採取冷處理的態度，並沒有直接響應「台灣共識」的意涵。雙方你來我往的焦點，還是圍繞在「有無九二共識」這個從2002年陳水扁時代，就一直吵不停的老問題，事實上，台灣大多數民眾面對這樣的爭論，早已聽得不耐煩。

10%公共住宅只租不賣

比較有趣的是，蔡英文提出來「要建10%只租不賣的公共住宅」，防止公共住宅轉售再投入房地產市場成為炒作商品，與馬英九以排富門坎、五年禁賣期的「合宜住宅」，在思維上明顯不同，但馬團隊攻擊蔡英文的論述，只聚焦於「錢在哪裏？」，指責要建10%公共住宅，得花4兆元，與蔡英文四年赤字減半的目標，根本自相矛盾。

同樣可惜的是，蔡英文沒有再針對公共住宅的財源進一步說明，使得這個令媒體眼睛一亮的住宅政策議題，就此打住。

過去的總統大選，藍綠交鋒的範疇，多半專注於候選人的人格、操守與統獨立場，這一次蔡英文提出十年政綱，明顯地想要跳脫過去的傳統戰法，但截至目前，這些議題交鋒，多半只簡單打了一回合，就沒有再繼續下去；在未來的四個多月，如果蔡英文不能再繼續深化十年政綱的內涵，從中尋找出可以延燒的選戰主軸，這千呼萬喚終於出爐的十年政綱，恐怕最後只會落得一個「看似繽紛，卻沒有殺傷力」的結果。

讀者反饋

我受夠了民進黨黨的謊言~1.蘇嘉全的農舍豪宅如何解釋!2.蔡英文的18%又如何解釋!3.在論壇上冒充大陸網民如何解釋!4.當媒體揭發豪宅事件後~發動政治藝術家及綠色家長又如何解釋!看看台灣的貧富差距及不公平~一個原本三級貧戶的陳水扁是如何的變成今天的"嘴臉"!支持佔領華爾街的朋友們~無論你怎樣的努力也追不上這些二代土豪!你們只要去查一查民進黨執政後那些曾經口口聲聲替窮人說話的民進黨人~他們今天的生活及財富!你還敢相信民進黨的鬼話嗎?當然我也不是說國民黨好~自求多福啦!有話要說, 台北市

民進黨的選舉招數~令人有一些隱憂[還不知會玩什麼花樣]，民主直選~簡直是防不勝防[難道民主就是耍奸耍詐耍嘴皮嗎!]蔡英文在黨內初選時~批評了國民黨在兩蔣時代的獨裁!可最可笑的是她們家的"海霸王"恰恰是在兩蔣時期"發跡的~這與她批評18%又領18%的情況雷同!而海霸王的家業或許與她無關~但那些魚貨[有無從大陸廉價買回來呢!]~這與南部五縣市民進黨執政的縣市長爭先恐後的登陸又有什麼區別呢? 唉....!國民黨無能~民進黨無恥! 江不悔, 台北市

ECFA是國民黨的政策，民進黨蔡英文除了說不廢除，還要延續下去，到底是誰在學誰? 愛說笑, 台灣人

維基解密數據顯示，前總統陳水扁總統拋出的「入聯公投」，引起美方高度關注，民進黨立委「管碧玲」跟美國表態，如果謝長廷選上總統，入聯公投就會放下，甚至表示公投只是選舉工具。所以民進黨說的真的不可信。被民進黨帶衰, 台灣

為何不是蘇院長出來選?黨內總統初選時，結果還沒有出來，就派人說蘇院長輸了，現在叫一個領18%又被人抓包的出來選，實在嘸甘。嘸甘, 台灣國

台灣政治最好玩的一個現象就是無論民進黨在朝在野，議題都是他們主導設定，國民黨則是九官鳥跟著學舌。沒有藍綠內部共識，那來的九二或者二岸共識? 同樣的，不考慮到二岸關係，也無法內部達成共識，這是三角關係，不是上下關係。台灣人民都懂，但碰上二個讀死書的主席就都不行了，因為他們二人都只會講一句話，我說的才對。所以才會有第三勢力出現的空間，因為這樣不務實的搞下去，大家死路一條。馬總統與蔡主席各有其天真的一面，一個太相信北京政府的善意，一個選擇華盛頓政府作靠山。但台灣人要的是等距，努力讓自己站直，讓中美二國放心，不會站錯邊說錯話。陳素芬, 台灣

馬英九當選：共產黨和國民黨共治台灣．蔡英文當選：民進黨和國民黨共治台灣．路人丁, 台灣，台南

公共住宅沒有根本解決如何"自有"的問題, 在寸土寸金的台北市如何找到地來蓋? 你蓋在外縣市也不會有人住. 再看看那些倫敦公有住宅的問題, 這種唬人的政見只有不負責任的團隊才會異想天開。Mark, USA

台灣共識這詞用得好，不統不獨不武確應是共識中的一部分，民主、自由、主權才是共識的前題，馬執政後對反對黨民代或示威抗議者的粗暴行止，才是該擔心的問題，執政者應如何去執行選票賦予的政策，又能兼顧反對者的自由、人權，這是我認為重要的。未署名, 台灣

蔡英文的十年政綱,無論是否可以如願達成,至少台灣的國民可以看到未來的希望和方向.這段時間馬英九及其團隊都只是一再提起,似真似假的「九二共識」「不統、不獨、不武」,馬英九未曾提出他要將台灣的未來帶往何處?要不就是等反對黨提出新政見,就跟著說我們已在做了,不要說十年政綱,連四年政綱也沒有.作者何必獨厚馬英九呢? golden, 台灣

蔡英文是說一套、做一套，大聲批評台灣公教退休金領18%，但蔡英文自己還是一直偷偷拿公教退休金，比台灣大部分民眾薪水還要多，被人發現檢舉後，蔡英文才緊急說要放棄，但本金還不願自公庫領出，國家每個月還是要依法撥款至蔡英文戶頭，我們這些沒有18%的，起先以為蔡英文是為我們出聲，原來是為了自已2012年要選舉，真是太可惡了。蔡英文這種說謊及不誠實的人，居然想成為總統，當總統後十年政綱又是謊言一紙，真是太可怕了，我所說的願向上帝負責。王世道, TAIWAN

請問作者本人：希望馬當選取還是蔡當選？作者的文章比中國時報聯合報之類的客觀多可信度也高。黃山, 中國

蔡英文提出來「要建10%只租不賣的公共住宅」，防止公共住宅轉售再投入房地產市場成為炒作商品，……看看大陸的廉租房建設，就知道這根本就是糊弄人的玩意。未署名

非常可惜 馬英九執政三年沒有任何政績,連四年前向台灣國民承諾的633政見,沒有一項達成,明年又要參選了,至今都沒有提出他的任何政見,也沒有為他跳票的633政見向全體國民說明及道歉,只會一天到晚將所有的問題推給前朝,這樣的候選人那有資格攻擊在野黨的政見。Golden, 台灣