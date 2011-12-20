圖片版權 BBC World Service Image caption 馬英九不斷對蔡英文與民進黨提出攻擊，宋楚瑜則對馬蔡兩人左右開弓。

十二月三日，馬英九、蔡英文、宋楚瑜三位總統候選人首度有機會平等地站在同一個舞台，透過電視辯論會闡述自己的理念、甚至攻擊對手的弱點。

當天，幾乎所有的電視台都同步實況轉播了這場辯論會，還出現了一些不同於以往的新作法。

即席評論反而產生干擾

像年代電視台以分割畫面呈現出網友的看法，TVBS則邀請評論員即席針對候選人的演說內容進行文字評論，但是這些作法卻引起了兩極的評價；有人認為，此舉可以增加與觀眾的互動性，是台灣媒體一種結合網絡科技的新作法，值得肯定，但也有人覺得，當觀眾欲仔細觀察候選人表現時，這些評論從視覺上產生了很大的干擾，特別是有些評論員，竟然談起自己大學時代參加辯論比賽的經驗，讓人不知這與原先電視台期望產生的「導讀作用」有何關聯？

當然，馬蔡宋三人的表現究竟誰優誰劣？又對於選情產生了什麼影響？是所有人都關切的焦點，媒體自然也要在這個問題上進行探討，於是很多媒體都同步進行讓觀眾電話付費的投票，結果卻大相徑庭。

付費投票展現動員能量

被認為是挺綠的三立電視台，認為蔡英文表現好的，幾乎是馬英九與宋楚瑜的十倍；被認為立場比較偏藍的中天電視台，馬英九遙遙領先蔡英文與宋楚瑜；而從宋楚瑜起心動念開始，便頻頻專訪宋楚瑜，替宋造勢的年代電視台，宋楚瑜又領先了蔡英文與馬英九，從這個結果不但可以窺知不同媒體不同的立場，也反映出台灣選民，逐漸習慣於到與自己立場相同的媒體去表態。

或許有人質疑，電視台這種電話付費投票，只能顯示各陣營間的動員能量，不足以反映出真實的情況，那麼在辯論會結束當晚，聯合報、中國時報與TVBS，都採取了正規的民調作法，三個媒體民調一致認為，表現最好的依序是馬英九、蔡英文、宋楚瑜，但值得注意的是，未表態的選民卻增加了，而宋楚瑜支持度雖仍敬陪末座，卻有微幅上升。

表現最好支持度卻下滑

最有趣的是，在聯合報與TVBS的民調中，馬英九與蔡英文的支持度與先前的民調相較，居然還下滑，這種現象讓政治評論家南方朔最近撰文質疑，如果認為馬英九表現最好，怎麼辯論後他的支持度不升反降呢？這不顯示馬辯論表現最好的民調做錯了嗎？他更因此而喟嘆：「台灣媒體已無可信的民調」，「更像是各為其主的宣傳。」

台灣媒體這次也特別注意到大陸媒體與網友，對於這次總統辯論的反應。

雖然大陸官方媒體如新華社、央視、人民日報仍低調處理此一消息，但並未阻擋大陸網友透過網絡視頻觀看台灣的總統辯論，台灣媒體甚至更進一步詳加描述大陸網友的看法。

多著墨大陸網友的肯定

譬如說，台灣媒體會特別引述大陸網友的評論說：「今天在在中華民族的電視史上，也許將會是被載入史冊的一天。在海峽對岸，民眾第一次通過電視看到了參加大選的候選人同台辯論、討好選民…同根同種，真誠地為握有選票人民祝福。」、「突然很羨慕對岸媒體，面對總統候選人，尊重而不諂媚、提問冷峻鋒利、刀刀見血，不留情面，隱隱然第四權力的風範。」所著墨較多的，都是這一類肯定台灣能夠舉辦總統辯論會的評論。

本周六（十二月十日）登場的是副總統候選人的辯論，接下來還有第二場總統候選人的辯論，馬吳、蔡蘇、宋林三組候選人會激蕩出什麼樣的火花？頗令人期待，屆時台灣媒體是否又會再次出現同樣的表現？也是一個值得觀察的面向。

讀者反饋

台灣媒體，藍綠色彩鮮明，唯偏藍媒體比率稍高，台灣選民，藍綠的比率，近年來勢均力敵，綠色選民有後來居上之態勢，尤其南綠北藍的分佈，多年改變較少，但今年北藍情況，應會大幅縮小領先，2012，因馬政府施政，民眾無感又不得民心，大選吞敗命運恐難避免，各媒體，依其色彩屬性，積極為其所支持候選人變相助選，據觀察馬的大勢恐已無力回天。莊吉順, 台灣新竹

本篇報導立論中懇、敘述詳實，值得讀者信任。陳昆忠, 台灣 台南市

今年選舉是台灣選民看到胃痛的一年。2006年的紅衫軍之役，讓藍綠媒各選邊站，首先是綠媒下海不問是非只問立場的挺，讓選民罵到爆，但他們回也不改其志。2011年大選打到今天，從TVBS、聯合開始，藍媒一路淪陷，現在中時、中天，老三台全部下海了，真是一場亂啊! 唯一還勉強維持中立，但左右搖擺的是被藍綠二政府各關過頻道的東森及年代，另一個是爆料天王壹周刊。至於民調? 台灣人都叫它為「隨便調」，看媒體今天高興，誰也沒有拿它當一回事，反正要投票的人就跟著感覺走，想投誰就投誰。老實說，今年台灣選民最 Free will，因為民調亂報，所以大家就按自己的意思投，誰嬴就看1/14日當晚開票就知道了。陳素芬, 台灣

真正的【民主選舉】，就是要參選人在選民面前比【政績、政策、抱負、能力、操守、道德、學養、口才】，贏取選民的支持，爭取選民手上的選票。民主選舉的好處是萬一【選錯了人】，當選者【表現欠佳】，換屆時人民可以用選票和平地把他【拉下來】，換過另一個人試試看。究竟，這種制度好還是中國大陸那種【一黨專政】，領導人的出任人民【無權置喙】的好？孟光, Hong Kong