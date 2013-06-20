台灣來鴻：吳習會後的餘波

Image caption 國民黨派出吳伯雄與中國領導人近平在北京的會面在上周結束

國民黨派出吳伯雄與中國領導人習近平在北京的會面雖然已在上周結束，但其在台灣引起的餘波仍持續蕩漾。

相對於連戰過去同胡錦濤的多次連胡會，吳伯雄此行被廣泛視為更具有馬英九特使的性質。他在北京提出的一中架構、兩岸非國與國以及呼應中國民族主義等，在台灣引起了質疑批判。

而國民黨則對這一指責進行了反擊。

吳伯雄說媒體稱這是賣台＂簡直荒唐＂，他說根據中華民國憲法台灣與大陸不是國與國關係。

國民黨發言人則批判民進黨主席蘇貞昌＂跳針＂，並說民進黨走回亂扣紅帽、逢中必反的老路線，突顯民進黨不願意面對中華民國，禁不起時間的檢驗。

＂祖先無從選擇＂

吳伯雄提出國民黨的七項主張除了＂一中架構＂被批判附和北京外，另一項引起巨大爭議的則是＂祖先無從選擇，增強民族意識＂。

他說人的一生都會經歷許多重要選擇，包括選擇志向職業、選擇配偶，但有一樣是不能選擇的，那就是祖先不能選擇。

這種用祖先論來論證其反台灣獨立雖然得到中共讚賞，但台灣暢銷媒體蘋果日報的「蘋論」則說，世界上拋棄祖先追求較好生活方式例子多如牛毛，只有封建小農思想才會把祖先血緣當頭等大事看待。

蘋論的觀點是人除了血緣與文化認同外還有政治認同，例如美英兩國血緣文化類似但政治認同不同，奧地利與德國的血緣、語言、文化近乎相同，政治認同也不一樣。

蘋論問說，按吳伯雄與北京的祖先理論，英美與德奧是否都應乖乖統一？

從網絡上的反應來看，這種用祖先論來反獨促統至少在台灣網民間沒什麼市場，

有網民以人類共同祖先來自非洲說，這種祖先論沒有任何意義。

也有網民以馬英九具美國籍的兩名女兒為例說，祖先不能選擇但國家是可以選擇的。

＂兩岸和平＂

國民黨提出的一中架構與提倡中國民族主義雖然在台灣看似批判居多，但從過去兩屆的總統與立法院改選來看，台灣民眾用選票支持了國民黨的這些立場。

國民黨表示其與中共在促進兩岸和平上起到巨大貢獻，而出身國民黨的台聯黨主席黃昆輝則說國民黨一些在兩岸間積極穿梭者，不外打著＂兩岸和平＂冠冕堂皇理由，但卻經不起檢驗。

他指出的例子包括了海基會前董事長江丙坤的兒子在中國經商、副總統吳敦義的兒子在中國當律師，連戰的女兒則在中國投資經商等。

黃昆輝形容中共對台統戰如＂剝洋蔥＂一樣細緻深入，將對手陣營一層一層瓦解，近期除了國共的海峽論壇外，綠營政治人物也前仆後繼，包括了許信良參加北京會談，謝長廷則將在香港進行研討會。

吳伯雄在北京時說因馬英九這幾年所做的努力，過去一甲子兩岸石破天驚的變化就是在其任內達成的。

吳伯雄並未具體指出那些是＂石破天驚＂變化。而很明顯的一點是在馬英九執政下，從李登輝與陳水扁執政以來台灣那種追求獨立於中國之外的認同運動，五年多以來幾乎已消聲匿跡。

（責編：李莉）

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讀者反饋

即使我們同祖先是華人，但台灣人是龍族閩王係子裔，與三山王係和漢王係的客家、外省族群不同，我們是海民行商天下，與生活在壯麗山河的陸生民族不同。

龍族之於華族乃信使，在各國之間穿梭來回，建立綿密網絡，輸運各種物資，包括情資軍情及公文書、國書等，這就是為何外國人把龍族的飄揚龍旗視為代表中國之誤仟年無法更正之因。胡溫時代想更正中國的龍紋圖像是正確的思維，只可惜難如願。

龍族相較於中國其他王族算外圍且離心力較大，因為我們的生活主要在海上非陸地。

事至此，大家巳無尋求共識可言，台灣人走獨立之路無可挽回，龍族仍會為所有華族服務，但我們要分立山門，不要一中架構。戴珍珠, 台北

中國的威權體製無法理解民主法治台灣對共識尋求緩慢的方式，再加上一個表面受西方民主教育，但內心活在老蔣老國民時代的馬英久，就是今天一中架構荒謬所來。

台灣人民勉強接受了一中各表，既然國共二黨未經台灣人民同意就變更共識，那統獨公投即勢在必行，這本是多數台灣人民反對的，因為不想踩中國紅線，但今天是國共二黨合謀踩台灣人民紅線，請問我們提出統獨公投有錯嗎？

馬家二女兒美國籍本就是醜聞，否則台灣人為何不准阿扁成為美國人阿公？只是外省族群把擁有雙重國籍三重國籍視為當然且合理化，而事實上除了國民黨員外，台灣8成以上人民不同意雙重國籍，所以單一國籍勢在必行。戴珍珠, 台北

"一中各表 "是台灣人的底線，從九二年至今未改，中國改變共識，而馬政府未經人民同意的一中架構是達反民意及九二共識的。

台灣人不會用強烈的語氣說我們不同意這種改變，但會用行動告知馬英久他巳無法代表台灣人簽定任何對外協定，我們無需跟中國吵，而是直接壓著馬政府上下狠打就夠了。

台灣是民主國家，牽涉國家主權人民權益的事，得獲得國會及多數人民同意，否則一定變數橫生。戴珍珠, 台北

兩個社會彼此吸引的話，自然會趨向統合。

「大勢所趨」、「血統」這種情緒性理由只能給關在象牙塔內的人互相取暖而已，根本說服不了任何人。Daniel, Republic of China

共產黨與國民黨都犯同一個錯誤，從不聆聽別人的意見。

一中與一中各表是二碼子的事，對民主法治的台灣來說，跟斯諾登事件中美國人的反應一樣，你說你不會監控網路如中俄等國家，但結果你作了又不告訴美國人民時，就會有人出來說話。

台灣人說的就是上述道理，民主國家的政府作任何事都必需告知人民，贊成與否另外再依法律來論，不能瞞著人民說是為了國安或者怕橫生枝節這種奇怪的言論。

中共不理解台灣人可以諒解，國民黨背著人民接受一中可以嗎?

同樣的，背著人民簽的服貿協議可以嗎? 這不是總統職權的問題，而是馬政府違反了民主國家的體制，他可以繼續拗下去，繼續說立法院無權實質審核.....。陳素芬, 台灣

中共沒有聽懂台灣華族之意，生命樹上要有各種花朵才美麗。

如果你要生命樹上各種花朵盛開，尊重各花朵的生命週期非常重要。

當你改變一中各表時，二岸就再也沒有共識及交集，而這種共識及交集是台灣人不斷的告知的意念，為何中共只聽落伍跟不上時代的老國民黨員馬英久片面之詞而不願意正視台灣人民的心願呢?

藍綠要得到共識花了20年，一夕之間毀掉只因為一個國家認同錯誤到了極點的馬英久，他不知道父親為何只想當中國人? 他不正視第一家庭成員不能出現外國人的事實，當然他本來綠卡雙重國籍的問題一堆，自然在面對一中及一中各表時分不清狀況，隨口亂答應，變成解決不了的重大變數。陳素芬, 台灣

台灣的憲法尊重人民遷徙的自由，可以推論人民有選擇國籍的自由。但並未說人民可以擁有雙重國籍，可以對不同國家效忠。

二岸的所謂中國名稱不同，連字寫起來都因繁簡而不同時，未經過民主程序是無法變更的。

對於國共的內戰問題，1800萬以上的台灣人不想介入也不想談，因為跟我們無關。馬關條約簽定後到1949年，台灣都與國共內戰無關，這之後的關係也僅止於大撤退，台灣始終都只認識中華民國，所以中華人民共和國的主張與台灣人民無關。

如果中華民國實質被消滅的話，那麼台灣人按照民主程序，自然可以獲得公投機會決定國家未來的名稱及體制，這是藍綠共識得到的結論，不由國共二黨決定。陳素芬, 台灣

ECFA的控白授權已經讓台灣人民發覺事態嚴重，所以後來的FTA/TIFA/TPP，台灣人民已經表達不授權的態度，這是立法院朝野都知道的事，請問在這種情況下，民調只剩下8%的馬英久瞞住台灣朝野私下籤定的二岸服貿協議能服眾嗎? 過的了關嗎? 只怕他本人都會被啟動調查是否叛國了，如何可行?

斯諾登在美國憲法下並未有罪，反而是歐巴馬政府有明顯違憲行為，這跟威權體制的中國、俄國是不同的。

中共得體認什麼叫民主國家? 什麼叫威權體制? 才能理解二岸之間的差異，才不會製造更多的誤解，把死結愈打愈緊。

<strong>陳素芬, 台灣

中國喜歡談歷史，那麼就得了解台灣在中國史上沒有重要地位，也從來不在中國主流朝代中扮演重要角色，我們唯一工作是行商天下，貨暢其流而已。

雙方的關係從來就很鬆散，大家只是彼此各取其利吧了。今日中國的行為不過是國共內戰的延續情緒，並無任何意義，但這種密約行為，會加深二岸人民的不信任及離心力，何苦?

馬英久代表的族群只佔台灣人口11~14%不到，而有他這種奇怪中國人認同而非華人認同思維的，約莫不到2%人口，100萬都不到的情況下，卻要台灣2300萬人認下他簽的密約行為可能嗎?

100萬就是日本後裔留在台灣的人口數一樣了，也就是堅強的台獨支持者，請問中共有何意義呢?陳素芬, 台灣

中共要學會聆聽正確的聲音及訊息，而不是那些想在中國市場作生意的台企的聲音。

他們也只有一票，也不見得買的到票，但他們會說的天花亂墜好像他們能代表台灣人一樣。

本來就快有共識的藍綠關係，現在完全化為烏有，而且更多的中產階級往綠色台獨理念走，就因為馬英久的國家認同錯誤造成的。

他想作什麼人台灣人不在乎。 但我們就是台灣人，是龍族是華人，但就不是中國人。

我們總是很小心的不要碰到中國的底線，讓大家有談的空間，但今天是國共二黨及馬英久逼的台灣人把話說出口絕裂至此的，請問誰該負最大責任呢?

再乙次的聲明，我們是台灣人，是龍族，是華人，但不是中國人。

何需至此呢? 話絕決就難挽回了不是嗎?陳素芬, 台灣

當下的國民黨與老蔣小蔣時期的國民黨跟中共交手的態度與策略已不可同日而語。從共產黨的角度看，這是【進步】了。從兩蔣的角度看，這是【退步】了。從民進黨的角度看，國民黨是【被招降】了！

<strong>孟光, Hong Kong

蘋果日報把兩岸關係用德奧和美英來比喻簡直是胡扯加瞎掰。德奧從來就不是一個國家，儘管民族有血親關係，其關係甚至不如古代的中越和中朝，但二戰後形成的東德和西德卻不會因為分成兩國而失去國家的統一。至於英美，大多數美國人其實是愛爾蘭人，愛爾蘭人現在都還是一個國家，在認同度上根本就不認為自己是英國人，既然如此英美又何談一個國家和民族？馬英九說得很對，國共内鬥80幾年，幾百萬人頭落地，沒有給中國和中國人民帶來任何好處，相反兩黨内鬥國家利益民族利益蒙受了巨大損失，因此兩岸合則共贏，斗則雙輸。台獨勢力隨著大陸的崛起和文明終將被掃入歷史的垃圾堆。

<strong>統一是大勢所趨,

不可否認是和平了，但是WIKIpedia潛伏於中華民國國軍中的中共間諜列表中..大部分都是外省人變成了間諜..是否是因為他們有利益再中國所以決定出賣自己的國家？那為何不把自己的國籍改成中華人民共和國 搬去對岸居住？台灣海峽沒加蓋。未署名