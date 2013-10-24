台灣來鴻：亂了套的食品安全

林楠森

BBC中文網台灣特約記者

2013年10月24日

圖像加註文字， 除橄欖油以外，大統花生油、辣椒油、苦茶油以及香油等等七十四種油品皆有問題。（中央社照片）

台灣近期爆發的食用油造假事件，是今年以來繼毒澱粉、假米粉、假米、假天然麵包後，爆發的又一起食品安全事件。

與不久前的胖達人假天然食材麵包，或山水米以低價越南米冒充台灣米販賣一樣，大統公司此前介紹其產品質量說法，在事件爆發後看來格外諷刺。

據大統公司網站上說，該公司是「堅持以最嚴格的品管，最精良的技術，生產出最適合國人食用的高質量食用油」。

而也許更諷刺的是製造假油的大統公司獲得了台灣政府的十七項優良製造規範GMP認證，以越南米冒充台灣米的山水米公司，則獲得了十一項台灣政府的＂台灣優良農產品＂CAS認證。

假油

在這一波假油事件中，被立委指出在去年衛生署（現改制衛福部）進行檢驗時，與大統公司一樣也被查到標示不實的，還包括台灣食用油市佔率前列的「得意的一天」油品。

生產「得意的一天」食用油的佳格公司為此在媒體大幅刊登廣告，廣告說其「保證油的質量與內容，與外包裝標示完全相符」。

這樣的保證範圍遍及了其所販賣的各種油品，其中也包括了該公司進口的「100%頂級橄欖油」。

台灣並無自行生產Extra Virgin橄欖油，這種近年來廣受歡迎的冷壓食用油多數是由歐洲進口，但據歐盟最近一份調查指出，橄欖油在歐洲造假食品中名列第一。

另外據美國加州大學戴維斯分校在2010年就加州市售橄欖油的一項研究調查顯示，69%從歐洲進口Extra Virgin等級的橄欖油不達標。

該研究指出這些Extra Virgin橄欖油不達目標原因，可能是因為氧化、低質量製造、或者是摻雜相對低價的精煉油。

而以台灣的大統公司假橄欖油來說，其則是在台灣自行摻入低價棉籽油與銅葉綠素來冒充高價Extra Virgin橄欖油。

廠家責任

佳格公司提出的＂保證＂從台灣處理食安事件的過往來看，只要其不像大統公司那樣在台自行造假，保證即成立，若假油的製造是發生在歐洲，基本上其對消費者沒有什麼責任。

圖像加註文字， 台灣大統油品純度造假，從銅葉綠素橄欖油，到「沒花生也沒辣椒」的調和油...

台灣此前引爆大規模食安恐慌的塑化劑事件，使用塑化劑製造食品的台灣各大食品廠都稱他們也是受害者，因為他們不知道買進的是有毒原料。

以台灣食品業龍頭企業統一集團為例，法院判決其在塑化劑事件中獲得了上游原料製造商逾七千萬台幣賠償，而法院的另一判決則說統一對消費者僅需賠償七萬台幣。

台灣對食安責任的這種處理，遭網民批判統一集團用毒原料製造商品賣給消費者，反而得到了倒賺七千萬台幣的獎勵。

用統一集團例子的同一思維來看，佳格與其它食用油廠若被驗出油品不達標或造假，只要宣稱進口的橄欖油等油品是遭到歐洲上游欺騙，其對台灣消費者即沒有什麼賠償責任。

這種責任劃分方式引起了許多消費者憤怒，他們說消費者是在相信統一集團這樣的公司下購買食品，而宣傳製造商品具高質量的食品廠家，必須要為其宣傳與商品負起責任。

台灣食品廠佔據這種有利位置也被懷疑同其高層政治關係有關，副總統吳敦義本周則通過辦公室發表一份聲明說，他與妻子同大統公司毫無關係。

風險與報酬

從大統公司負責人超過十億台幣的身家來看，以低價商品混充高價商品販賣的報酬相當高。不久前爆發的胖達人的假天然麵包一案說，背後的經營者若不是居住在台北知名昂貴的豪宅，就是駕駛價值逾五十萬美元的名車。

圖像加註文字， 台灣＂胖達人＂麵包店。（中央社圖）

胖達人經營者除了賣假天然麵包外，也通過公司股票內線交易套利，而在這些醜事曝光前，經營者間還互相吹捧是＂華人巴菲特＂。

相對於這種巨大的經濟利益，這些從一開始即公然說謊欺騙消費者的商人，面對的風險看來不成比例。

胖達人的造假是偶然間被一名追求真相契而不捨的香港消費者發現，大統公司的假油則是在被當局查到有問題後一年才被公開。

而據台灣負責食品查驗的食品藥物管理局前局長康照洲說，包括油品在內的許多民生食品，若黑心廠家以低價摻雜高價，在檢驗的技術上都相當困難。

（責編：鈴蘭）

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讀者反饋

曝光的企業都是有中資成分在其中的吧。

<strong>Yuki, Helsinki</strong><br/>

大統的劣質混油並沒有含棉酚，它是混用精煉後的棉籽油假造橄欖油或其他調和油。<strong>Alison, Taiwan</strong><br/>

戴珍珠，棉子油是全球主要食用油之一。精煉即無棉酚，基本上這次兩家混油主角檢驗後油品內都沒有殘留棉酚。大量食用棉酚的醫學報告也沒有所謂一年以上不可逆，更別說萎縮。

<strong>科學, 台灣</strong><br/>

商人重利輕義是極為普遍的現象，童叟無欺的殷實商人放諸任何時空都是罕有的品種。基於此，一個嚴謹有效的監測制度對保障消費者的權益至為重要。然而，民間敏銳的監察觸覺，若遇上遲鈍疏懶的執法加上寬鬆疏漏的法律與罰則，繼毒澱粉、假米粉、假米、假天然麵包、食油造假之後，各種各樣的假貨劣貨毒貨必也陸續登場。<br><strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

大統是完全的三鹿奶粉及阿里山越南茶的翻版，連觀光工廠都是中資一條龍在台灣全山寨。

至於富味鄉直到今晚也被全部挖出來了，陳文南在上海及香港的布局與小S的胖達人銷售模式完全一致，連上櫃買賣股票詐騙投資大眾手法都同一路。如此雷同手法與中資無關？所以請問中國政府，富味鄉暴增加了棉籽油的麻油賣給了誰？

胖達人小S在中國沒事，看起來上海加香港的中資勢力又開始幫富之鄉了？居然說換貼標籤註明有棉籽油就可以上架？

中國人你們倒底知不知道吃了棉酚一年以上即不可逆，男生睪丸萎縮不孕？你們以為富之鄉重上架的麻油賣給誰？胖達人在台灣開始關店了，你們照吃，所以富之鄉加了棉籽油的麻油賣給誰？中資可惡就在此。<br><strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>

中國商品在中國是信用破產，才會不斷逼迫馬英久過服貿，甚至不惜發動九月政爭，企圖於9月15日國會開議時，動用警察權硬過關，下場就是台灣人民正式拒絕二岸一中想法，追求獨立自主，與中國正式切割。

MIT在過去5年承受的壓力已經讓台灣人怒氣如火山爆發，我們不要這種喪盡天良的中資進來，就算中國人如蝗蟲一樣討人厭，但只要一天是我們的客人，我們就待你們如己，所以絕不賣你們我們不吃的東西，所以小S的胖達人及富之鄉的麻油千萬別吃別買。<br><strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>

多年前，台灣人即不斷質疑阿里山越南茶事件，因為阿里山茶產量一定，那來倍數量平價售予陸客？

馬英久2008年上台後，觀光客倍數成長，物價不斷上漲，但他的經濟政策卻讓二岸薪資拉平，台灣員工薪資不斷倒退，甚至迎合所謂回流鮭魚台商的勒索，不斷放寬外勞配額，任由內閣官員出言侮辱台灣員工，連再鬧15k都別想這種話都說出口，還附和回台台商及中資主所言，台灣孩子不願意加班過勞是草莓族不堪用，但另方面，馬政府不斷跟歐美諸國簽打工留學約，叫台灣孩子到外國作廉價勞工。

這種政府被丟鞋子算客氣了，馬英久被稱為中國式蝗蟲政府也不為過。<br><strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>

中國政府自己算一下，吃用的人多一倍，但物價漲不上來，因為台灣人薪資被鮭魚台商以陸勞薪資壓住，另外陸客又吃又帶，什麼都搶跟蝗蟲一樣，請問有什麼貨真價實的東西能供應？所以三鹿奶粉那種配方就隨中資一條龍進來了。胖達人股東中沒有中資？大統那個觀光工廠中沒有中資？富味鄉的棉籽油跟大統同一貨櫃進來？什麼都好巧？中資一條龍早就進化了，從胖達人事件中，台灣人就明白要維護MIT質量形像，不跟中資及中國切割根本不可能。

有些亞洲國家說台灣是失敗案例？我們不屑響應，因為我們不會到別人國家雇寫手不實誹謗別國同類商品，也難怪會說自己是中國X星，如果台灣產品敢有人這樣冠名，一定叫它轉籍不准再冠MIT的名牌。<br><strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>

現在中國了解台灣人堅持與中國切割，走自己的路的原因了吧？我們是生意人了解沒有質量賣假貨是自掘墳墓，中國人不認為的原因是毒死的都是中國人，誰會抗議？

台灣產品營銷全球，不能有這種想法，就算中國人是蝗蟲死不足惜，也不能如是對待，客戶至上是台灣在全球競爭下存活的主因。所以不管代價多大，台灣人都要除惡務盡，我們不會成為失敗的案例。反而是那種縱容國企一體，只維護企業利益，罔顧客戶權益及國家品牌形像的國家，最終才會是失敗案例。

所以服貿免了，ECFA該重新檢討了，而馬英久如果想作馬區長，我們免費專機送北京，他是個好演員，也許他演北京市長會很稱職。<br><strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>

中資可以掌控賄賂二岸官員，但台灣人會向全世界媒體揭發黑心食品事件，也會努力告知全球華人注意別買別用這種中資山寨或主導的MIT，我們會很慘一段日子，至少馬黑心未下台前，MIT仍有苦日子挨，但我們絕不跟這種中資妥協，這一場質量之戰我們一定要打下去，如果還有胖達人、富之鄉這種自甘墮落的廠商，無論它是否曾是我們的驕傲，都不饒，要他們傾家蕩產賠光倒閉為止，至於大統這種該以蓄意殺人起訴，看背後的中資逃的了殺人罪嗎？這種惡質的中國人判一千次死刑都不算重。<br><strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>

只有這二家嗎？不!馬英久因為美牛瘦肉精惹毛美國時，AIT楊蘇隸就放話過台灣食品更毒，而義美高老闆擁有的全台唯一一座私人檢驗室也同時證明其事，當一堆作陸客生意的食品公司不斷出事，最終統一及頂新味全互扯爛污時，我們就明白馬英久的ECFA就如同山崩一樣，是一場無止盡的惡夢。

現在的服貿就如同碧紗港滾落的巨石，台灣人何時買油都得要求產地國原裝，不接受471或474台灣分裝了？

所以請問中國想跟台灣人談什麼二岸市場？有什麼市埸值得你黑心害人害己呢？中國人把市場留給自己，要亡國絕種是中國人的事，台灣人不要。