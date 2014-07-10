台灣來鴻：中韓FTA在望 台灣經貿優勢再流失

圖片版權 Getty Image caption 習近平與南韓總統朴槿惠發表聯合聲明，雙方承諾將全力推動中韓自由貿易協議（FTA）談判。

燠熱的夏日午後，台灣社會彌漫著一股焦躁和無力感，只因面對內外交迫的處境而苦無對策。

日前，在民進黨立委抵制下，立法院臨時會無法完成監察院長、副院長與監察委員同意權投票，草草宣佈散會。

國民黨計劃在本月底再開臨時會，除了繼續處理監察院人事同意權案之外，也考慮把《自由經濟示範區特別條例草案》列入議程。至於高度爭議的《海峽兩岸服務貿易協議》以及《兩岸協議監督條例草案》是否列入，「還要再思考」。

炎炎夏日讓人懶洋洋，立法院同樣顯得意興闌珊，欲振乏力。

在此同時，中國國家主席習近平訪問南韓，成為國際社會關注的焦點。

習近平跳過北韓，直接訪問南韓，他與南韓總統朴槿惠發表聯合聲明，雙方承諾將全力推動中韓自由貿易協議（FTA）談判，並設定目標於本年內達成協議。

由於台灣和南韓、中國大陸經貿關係密切，這則國際新聞終究引起台灣社會的注意，關注其後續發展和效應。

一般認為，從台、韓競逐中國大陸市場的角度來看，未來的走勢顯然對台灣不利。

根據統計，台灣和中國大陸去年雙邊貿易達1243億美元，佔台灣總貿易額21.6％。相形之下，中國大陸目前是南韓最大貿易伙伴和最大海外投資對象國，去年雙方貿易額超過2700億美元，相當於韓美、韓日貿易額的總和。

由於台、韓出口貨品高達七成以上重迭，一旦中韓FTA生效，台灣部分輸銷中國大陸產品恐將受到嚴重衝擊。

圖片版權 Reuters Image caption 中國國家主席習近平訪問南韓，成為國際社會關注的焦點。

事實上，台灣早在2010年就與中國大陸簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）而搶得先機，可惜台灣社會對ECFA的解讀天差地遠，難以凝聚共識，導致《服貿》現在仍卡在立法院，《貨貿》以及後續協議談判也受到影響，原先取得的優勢正快速流失。

如果中韓年底成功簽署FTA，韓國與已簽署FTA國家貿易額佔總額比重將由38.93％增至60.22％。相較之下，台灣先前與新加坡、新西蘭簽署FTA，取得部分的成效，但台灣的比重目前僅為9.69％，屆時台灣出口可能處於更為不利的地位。

根據台灣經濟部評估，中韓FTA實行後，直接影響台灣產值（GDP）下降0.23％、對中國大陸出口年減20億美元，衝擊面板、工具機、石化及鋼鐵等產業。

面對台灣經貿優勢不斷流失，當時人在海外進行國是訪問的馬英九總統，以「心急如焚」來表達對台灣經濟前途的憂心。

馬英九總統指出，中韓若簽訂FTA，一定會影響台灣在中國大陸的市場佔有率，將影響台灣經濟，拉大與南韓的差距。

馬英九總統表示，他從來沒有要把中國大陸「天使化」，但也不必把中國大陸「妖魔化」，並呼籲在野黨別再抵制自由經濟示範區和服貿等相關法案。他指出，若我們繼續内鬥，「不是斗倒國民黨，而是斗垮台灣經濟」。

若從歷史脈絡來看，馬英九總統的感慨，其來有自。

台灣和南韓昔日同為美國陣營中的反共前哨，從威權走向民主，同樣以其經濟成就而名列「亞洲四小龍」，共享殊榮。一路走來，台灣和南韓有如兄弟之邦，也有瑜亮情結。

晚近，南韓突飛猛進，台灣卻被糾結的內部邏輯所羈絆，雙方的差距愈來愈大。

當台灣在國際棒球比賽敗給南韓隊時，一名體育主播面對鏡頭流淚說：「好想贏韓國」，引起了廣泛的共鳴與迴響。因為，他一語道破台灣社會的心聲：真的好想贏韓國。

只是，如果台灣不能擺脫內耗和空轉，贏韓國的夢想，恐怕只會愈來愈遙遠。

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讀者反饋

南韓突飛猛進除了處處去簽FTA, 也是因為南韓產業大力發展創新與轉型. 如果你有跟韓國競爭過, 就知道人家產品厲害的地方加上零關稅如虎添翼.

不要每次一味的歸咎於FTA這樣單一的原因, FTA固然重要但不是唯一. 這樣的新聞可以當作警惕,但不要變成政治手段的恐嚇. 我身在台灣,目前為台灣本土中小企業賣命,做外銷, 對政府眼裡 對外只看見中國和 對內沒有痛地斯痛帶頭檢討與改進台灣產業體質而感到憤怒.

看完一篇文章請一定要思考媒體的出發點與操作, BBC中英文版對有關中國的報導疑似越來越不中立.

<strong>CHENG, 台灣</strong><br/>

馬英九總統說的對，沒有必要把中國大陸「天使化」，但也不必把中國大陸「妖魔化」，兩岸的經貿往來和文化交流是一定要的！台灣人應採務實的態度，但民進黨煽動恐中、仇中的情緒，導致許多人無法理性冷靜的思考。

仔細想想，兩岸的經貿往來和文化交流怎會妨礙台灣的民主？？翻開史冊，從來沒有一個國家因為經貿往來和文化交流而亡國的，因挑釁對立而亡國的倒是一大堆，民進黨一味的搧動仇中情緒，其實只是為了自己的政治利益，其他人實在不用隨之起舞。

<strong>文龍, </strong><br/>

這位記者的評論為何如此偏頗？這種觀點把台灣跟中國死綁在一起，彷彿世界除了中國，就沒有別人可以跟台灣做生意了。完全無法認同此位記者所文之內容

<strong>Wu, France</strong><br/>

"一旦中韓FTA生效，台灣部分輸銷中國大陸產品恐將受到嚴重衝擊。" 減少生產，減少用電，正好廢核4.。

<strong>湯哥哥, 台北台灣</strong><br/>

四零年代與五零年代，台灣走過了一段漫長艱困的日子，今天的情況再壞，總壞不過當年吧！96年台海危機，面對中共武力恫嚇，還不是在艱難困若與恐懼徬徨中挨過去？『三軍可奪帥，匹夫不可奪志』、『時窮節乃見』、『不為五斗米折腰』，由古賢先哲的訓語，到『毋忘在莒』、『戒急用忍』的近代警語，印證當下時局，面對經貿【優勢流失】的當兒，台灣須有再度面對時艱的勇氣與準備。是否願意拿出剛踏上軌道，看似虛無的【民主、自由、人權、法治】去換取實質的【經貿繁榮】？台灣能不慎思再三？天在變、人在變、時局在變、中國也在變，能處變不驚、堅定立場、沉著應對，才可立不敗之地。豈可拿【民主、自由、人權、法治】和一時的【經貿利益】交換？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

這只是一篇假藉中韓FTA,為中國狗民黨來威脅台灣國民,來宣傳服貿的文章而已,這是狗民黨幾十年來的老套了,看看就好沒甚麼好評論的,樓上"孟光"的觀點是正確的,沒有一個國家會冒著被侵略的危機,去換看不到的經濟利益.

<strong>golden,Taiwan, </strong><br/>

從目前的情況看,台灣兩派的立場無法調和。結論應該是可以肯定，台灣與韓國的差距會越來越大。這就應了一句話，不作死就不會死。自己要死，誰也救不了，讓它去吧！

<strong>David, USA, New York</strong><br/>

台灣經濟終究將會被民進黨綠營整垮，可悲的台灣假民主，倒霉的還是一般普通百姓。井底之蛙的思維該改一改啦。

<strong>一華人, DIdcot</strong><br/>

還是趕快回歸天朝

光日規汽車就降價不少且配備全部回來

小島怎樣和別人鬥

<strong>刁民, 台灣</strong><br/>

我也非常失望ＢＢＣ竟然出現這種偏頗不公立立場的記者.這種報導感覺就像中國時報才會出現的. 我不反對服貿, 但我不能接受黑箱作業！

<strong>Y.C Lin, </strong><br/>

民主又不能當飯吃？

難道全球只有台灣是民主社會？

南韓、英國、德國都是民主國家。但是都不排斥與中國開展自由貿易。人家也不怕中共啊？

台灣是在怕什麼呢？自己斷送自己的經濟利益，只以為強調恐中，反中。真的缺乏世界大局觀。等大家都超越你們，等台灣經濟真的倒退的時候，大家就要為民主買單了。民進黨現在分明是不想國民黨執政出成績，但是民進黨假如重新執政，也不得不面對這些問題。到時候如果小英肯簽，再看看台灣人會怎麼說？你們還會反對嗎？

<strong>pda2000, </strong><br/>

Polanyi 中韓FTA 本來說雙方沒共識 然後首領見面就年底要過 你說誰不急? 你真的有看過完整的服貿內容? 有看完所有公聽會 還是民粹進步黨的鬼話說說你就相信? 卡在立院九個月了是假的嗎? 你知道服貿是ECFA的一部份嗎? 當你過ECFA時就已經沒有回頭路了 你知道福斯豐田本來要來台灣 因為服貿導致貨貿變慢 現在應該都沒了 在你只會說別人親kmt時，你要不要想想自已是不是過度只相信dpp的鬼話?

<strong>台灣本來就是搞死自已, 中華民國</strong><br/>

這個經貿和民主到底有什麼關係？本來合理的事情非要挑刺。和大陸的經貿就是不民主？你這樣說韓國就不民主了？當大陸人已經放棄國共兩黨的對立，台灣人卻還沉浸在仇恨中。懷抱仇恨的社會必定無法前進。記者說的都是事實，只是台灣社會不願意承認。繼續這樣台灣只會被全世界邊緣化。

<strong>Alex Chaw, Hong Kong</strong><br/>

中韓FTA中韓FTA是經過多次磋商，ECFA10年談到14年才簽訂，一字未改你信嗎？達成協議後當然「一個字都不能改」，該協議算是毀約吧？而且是單方面的

未署名

30%的人創造了社會80%的財富，承擔了社會100%的責任，剩下70%的人從不繳稅，不承擔任何社會責任，在一人一票的制度下，選出的政權卻只維護70%從不承擔社會責任的人的利益，而代表承擔了100%社會責任的30%的人卻要麼無法在選舉中獲勝，要麼獲勝後被反對派搞遊行示威，這就是民主，貌似最公平的制度，本質上卻是如此的不公平…

<strong>黍黍, 香港</strong><br/>

列王紀上3章16-28節，那裏記載2位新生兒的母親帶著一名男嬰來到所羅門面前請求判決新生兒是誰的。

所羅門王思索了一下，吩咐拿刀來。他宣佈只有一個公平的解決方案：將活著的孩子劈為兩半，每個母親得到一半。當聽到這個可怕的裁決時，男孩真正的母親喊道：「我主啊，將活孩子給那婦人吧，絕不可殺他！」但是那位說謊者，出於嫉妒，說：「這孩子也不歸我，也不歸你，把他劈了吧！」所羅門立即將孩子給真正的母親，因為真正母親出於本能將保護她的孩子，而說謊者顯示出她並不是真正的愛這個孩子。

台灣在內耗是事實, 但為了台灣的未來, 讓步的才是真正愛台灣的。

<strong>Joshua, Taiwan</strong><br/>

這篇報導說的真好，「台灣不能擺脫內耗和空轉，贏韓國的夢想，恐怕只會愈來愈遙遠」。問題是，台灣現在就是舉國進行著內耗和空轉，對經濟一是無成，永遠只有自己意見才是正確，稍有不同想法，就亂扣他人帽子，映證了一句，真是不到台灣，不知文革還在搞。

<strong>何必問, 台灣</strong><br/>

和平」統一，越來越難了。一味的讓利，並不能換來台灣對大陸的親近。相反，許多台灣人認為大陸在犯賤。縱觀歷史，荷蘭與日本式的鐵腕統治方法是台灣人最喜歡與信賴的。大陸應洞察這一點。

<strong>快活林, 加拿大</strong><br/>

這就是為什麼反服貿運動在中國引不起重視。

服貿協議是統戰的一部分，但其目的不是為了經濟侵蝕台灣，而是為了獲取台灣民間的善意回應。如果台灣拒絕服貿協定，大陸也只會感到困惑，尋求新的統戰手段，而根本不會有什麼憤怒的情緒，因為這個協議對大陸經濟無足輕重。

陸台攜手，兄弟只會互利共強；台灣拒絕服貿協定，也只會傷害台灣自己，讓台灣的競爭對手開心。

<strong>DI, </strong><br/>

嚴重偏頗且與事實不符

國民黨與對岸的經濟協議充滿爭議與不合理

相較之下南韓與大陸是經過多少年多少次的協商才有有共識

經濟差問題出在國民黨執政八年的無能

<strong>CHUANG, TAIWAN</strong><br/>

如果台灣和中國簽訂的協議，與南韓和中國簽訂的FTA一樣，沒有被併吞的疑慮，又何來「天使化」、「妖魔化」的問題？？！馬先生最無法讓台灣人民放心的是，話永遠只說好聽的一半，而且永遠自我感覺良好！！

未署名

嚴大記者真是「台灣」特約記者？為何略去這麼多的前因後果隱而不言？綠委杯葛監委名單難道沒有原因？中韓FTA又是歷經多少次的磋商、修改才達成共識？中台「一字都不能改」的服貿協議又豈能與其相比擬？嚴大記者是何居心？

<strong> </strong><br/>

這篇文章的立場偏頗，親國民黨政府色彩明顯，風格比較像會出現在中國時報或中央社，但在bbc出現這種報導，真是令我感到失望，以後，我會重新評價bbc。

<strong>polanyi, FRANCE</strong><br/>

這就是民主嗎？我現在很疑惑。難道台灣是敗於民主制度？難道民主制度錯了？

<strong>民主錯了？, 台灣是怎麼敗的？</strong><br/>