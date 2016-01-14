台灣來鴻：國民黨兵敗如山倒？

Image caption 國民黨是否真的將出現兵敗如山倒之勢，結果都將在大選投票時由台灣民眾共同作出決定。

台灣總統及立法院改選將在本周六投票，執政的國民黨被廣泛預期將會雙雙落敗，在台灣輿論上呈現一片該黨將兵敗如山倒的氣氛。

包括國民黨文傳會官員及議員在電視評論節目中都估計該黨將會雙雙敗選，據他們說該黨自己評估立法院改選最樂觀狀況是在113席中取得未過半的50席，而在八年前國民黨的成績曾是奪下81席。

一面倒的總統選舉則幾乎別無懸念被廣泛預期將由民進黨獲勝。其中的懸念在於選情低迷的國民黨朱立倫是否會被親民黨宋楚瑜得票逼近，或甚至被超越。

從去年國民黨提名總統候選人又撤換以來一路的低迷選情，政治評論員一個始終不斷的話題，不是國民黨是否能逆轉選情，而是選舉結果將如何影響未來國民黨內權力分配。

此前的民調顯示國民黨失去了台灣年輕人的支持。即使投票結果尚未確定，一些政治評論員宣稱國民黨在這次選舉後將淪為中小型政黨，且二十年內不可能再執政。

這類二十年內爬不起來的說法，在八年前那場也是一面倒的選舉時同樣出現。只不過當時被認為將爬不起來的，是眼下看來即將雙雙獲勝的民進黨，而當時民進黨的立委則僅得到27席。

北部攻防

八年前立法院選舉國民黨在台灣中北部幾乎包辦了所有立委席位，然而這次選舉多名尋求連任的國民黨立委都面臨了空前挑戰。

這樣的情況同時發生在台北市、新北市、桃園市等原先國民黨支持度最強的選區，該黨許多原本壓倒性大勝的席位被認為岌岌可危，來勢洶洶的挑戰除了來自民進黨，也來自新興政黨時代力量。

時代力量在台北、新北、台中的三名候選人過去都未有從政經驗，但都具有高社會知名度，及網絡上看來年輕人的一面倒的支持。他們對上的都是長期擔任民意代表的現任資深國民黨立委。

時代力量雖然主要對決的是國民黨，但在新竹市的候選人則同時對上了國、民兩黨，這場頗受矚目的三方對決，民進黨候選人是長年主導該黨立法院朝野協商的資深立委柯建銘。

而具有卸任台北市長及國民黨副主席多重身份參選基隆市立委的郝龍斌，則是另一場受到觀注的三方對決，其對手包括了民進黨及親民黨候選人。

兩大黨在選戰最後焦點都放在北台灣。民進黨主席蔡英文競選活動一路從台灣南部揮軍北上，周五選前之夜將抵達台北，而朱立倫周四則已回防其擔任市長的新北市。

台灣原本是北藍南綠的政治版圖，南綠仍然不變，且在這次選舉看來更形鞏固擴大，但北藍從前年底的九合一選舉即已改觀。朱立倫是在九合一選舉碩果僅存的國民黨北部地區首長，不過他當時已是選票大幅萎縮險勝過關。

倒國民黨

相較於上屆總統及立法院改選，當時投票前夕眾多台灣巨富資本家出面呼籲支持國民黨與九二共識在這次選舉已不再出現。這種親國民黨資本家助選力量，在九合一選舉時即已不再有效。

國民黨在八年前空前勝選時當時台灣社會的主流氣氛是反民進黨及＂倒扁＂，而眼下台灣社會的主流氣氛則是反馬及＂國民黨不倒，台灣不會好＂。

這種在年輕人間支持特高的倒國民黨聲音，將國民黨視為是親中賣台的威權殘餘，並希望能通過選票讓其失去對立法院的控制，以進行台灣民主化以來該黨一路阻擋的諸多轉型正義議題。

這類轉型正義議題包括了清算國民黨在台灣一黨專政時代取得的龐大黨產，其黨產規模大小外界始終無從確知，有政治評論員宣稱若其未來真的被追討黨產，國民黨可能會在台灣崩解。

不過要如何用投票來達成削弱國民黨的目標，在反國民黨的台灣民眾間看法不一，這其間涉及的是選舉中的政黨選票要如何投下的問題。

一派認為民進黨已國民黨化，應支持具有同樣目標像是時代力量、台聯、綠社盟等小黨制衡，一派則認為在眼下的選制投小黨可能形成選票浪費下，應集中支持給民進黨讓其一黨過半，該黨才沒有借口逃避轉型正義及台灣主權等議題。

這個引起同陣營間爭辯甚至互批的投票策略，以及國民黨是否真的如預期將出現兵敗如山倒，結果都將在本周末投票時由台灣民眾共同作出決定。

（責編：路西）

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