民進黨全代會 提案維持現狀取代台獨黨綱

Image caption 台灣總統蔡英文今天以民進黨主席身分出席全代會，並一臉輕鬆地出席中常委改選投票。

符合蔡論述？

台灣立法委員，民進黨籍的姚文智則是向BBC記者表示，據他了解是有這提案，目前已經送交「中執會」處理。但他表示，就他所知，很多的同仁都認為這樣的提案「沒必要」。

姚文智同時也表示，民進黨是容許接納各種意見，並非一言堂的政黨，有這樣的意見代表著另一角度的看法，都會尊重。但政治是隨著時勢變遷的，「維持現狀」是一種論述台灣當下的情況。至於要不要列入黨綱或是修正條文，他自己本人也向BBC記者重申「我認為沒有必要」。

蔡英文本人，則是在出席黨代表大會時，對於媒體詢問這問題時「笑而不答」，僅向在場媒體揮手致意。而有媒體反問「是否對所有提案冷處理」時，蔡英文依舊選擇不回應。而兩岸「維持現狀」的論述，正是她上任後始終強調的。

根據台灣「中央社」，這次全代會上有黨代表提案，希望今年能修正黨綱，取代當時1991年民進黨黨綱第一條「建立主權獨立自主的台灣共和國」、以及1999年與2007年發佈的「決議文」，並表示這樣「符合時代需求，凝聚台灣共識，更能強化民進黨維護台海和平穩健形像」。

這場全代會，也是台灣給民進黨總統與立法院「全面執政」後首次召開的全代會。蔡英文以「面對挑戰、共創繁榮」為題演說，並強調執政後推動「轉型正義」以及「年金改革」等議題，替台灣人民「謀幸福」。

正反兩論戰？

對於是否該修改台獨黨綱，其他的民進黨政治人物也多表不贊同。立法委員陳亭妃表示，這時間點提案有點「故做文章」，現在黨綱已經清楚明白。但會了解一下這提案的背景。

也有其他立委認為，台灣現階段只要把內政最好就好，讓人民生活有感比較重要，黨綱因循現實機制下「運作穩健」。

而台灣的獨派大老，前海基會董事長辜振甫的弟弟辜寬敏則認為，台獨黨綱是「基本國家方針」。但現今民進黨仍舊堅持台獨黨綱，也是有點多餘，因為台灣「已經是獨立國家」。

屏東縣長潘孟安則在出席時表示，蔡英文已經在很多場合清楚說明了維持現狀立場，黨內也有維持現狀決議文。但只要有任何提案，都會「充分討論」。

派系將消長？

此次召開全代會，也進行了黨內最高權力核心中常會的改選。台灣外界普遍認為，這是決定民進黨內各派系勢力消長的前哨戰，也被視為將影響2018年台灣縣市長選舉的布局。

面對BBC記者詢問，台灣立法委員姚文智則是笑說「我認為則是有點言之過早」，並表示很多人選都與2年後的選舉關聯性不大，「投票組合當然很多，這些名單我認為不代表什麼」。

而台灣日前也因為雄三飛彈「誤射事件」與台灣台東的風災等，大大考驗了蔡政府林全內閣的應變能力。蔡英文也鼓勵黨內「很多人在期待我們因應」，並說明雖然改革不能一次到位，但一定會持續。

至於提出「維持現狀」取代「台獨黨綱」一事，雖然交付處理，但外界一般認為蔡英文將會「輕輕放下」。兩岸議題至今在台灣依舊是敏感神經，依照蔡英文就任總統後的步調，目前不會在兩岸論述上加強其他表態。