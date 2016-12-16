漫話英倫：聖誕與狐狸

圖片版權 TV screen grab Image caption 聖誕前夜，兩隻狐狸跳到蹦牀上翻騰跳躍，好不逍遙。John Lewis 2016年聖誕廣告。

聖誕，本是個宗教節日，紀念耶穌誕辰，緬懷聖母瑪利亞的辛苦。把耶穌生在了馬廐裏，沒有搖籃，拿馬食槽湊合，容易嗎！

21世紀的英國，聖誕節的宗教氣氛不說蕩然無存，至少已經很不濃厚了，連小學校裏孩子們上演傳統的"耶穌誕生"（Nativity）故事，都可能變得敏感。"渲染宗教迷信"？有些家長不高興呢。

聖誕瘋狂

大多數英國人與聖誕節聯繫起來的，是購買聖誕禮物。在英國，上至百歲老人，下至月子娃娃，捎帶上家裏的貓狗寵物，個個都不能少了禮物的節日，就是聖誕節了。

大人小孩、親戚朋友、七大姑八大姨，每個人的禮物都要選的合適、稱心、即顯得貴重又不真吐血…哎，這聖誕節過的比聖誕還辛苦！

商家一年裏最賺錢的時候，也在耶穌誕辰前來到了。"黑色星期五"、"網購星期一"，聖誕節前的殺價促銷，不但把我們這些凡夫俗子搞得神魂顛倒，連英格蘭教會的最高領導，坎特伯雷大主教也要接受考驗。

賈斯丁·威爾比大主教說，他使用的iPad上的電子版《聖經》APP出了故障，他上到提供APP 的天主教網站上，赫然映入眼簾的是大幅廣告："黑色星期五 減價大促銷"！

聖誕廣告

過去，商家的廣告戰在臨近聖誕節前才打響。而現在，還沒入秋呢，電視上已是"雪花飄飄，情誼濃濃"，聖誕促銷廣告連篇累牘。

電視上，商家不僅僅是赤裸裸的叫賣，而且動用好萊塢大片的手法，推出自己的"聖誕故事"，也就是借聖誕煽情，塑造自己的品牌形像。

英國主要商店的聖誕特別廣告，最近幾年甚至已經成了觀眾們的期待。各種花樣翻新的"故事"中，英國百年老店約翰·路易斯（John Lewis）的製作最為宏大、也最吸引眼球。

去年：一個白鬍子老頭孤零零獨自一人坐在冰冷的月球上。一束氫氣球飄來，給老人送來一封聖誕賀卡和一份禮物：一個望遠鏡。老人用望遠鏡看到了地球上給他送禮物的小女孩和小女孩一家人過聖誕的祥和溫馨…

今年：一個小女孩的父母把給女兒買的聖誕禮物，一個大蹦蹦牀藏在後花園裏。聖誕前夜，兩隻狐狸跳到蹦牀上翻騰跳躍，好不逍遙。大人孩子都在酣睡，家犬卻醒著。狗把花園裏的一切都看在眼裏。

聖誕節一大早，小女孩驚喜地看到蹦蹦牀，衝進花園，但家犬搶先一步跳上蹦蹦牀，迫不及待的體驗昨夜看到的狐狸的翻騰動作…

如果單從廣告效果，毛茸茸的狐狸在後花園戲耍，比白鬍子老頭月亮孤坐更"溫馨動人"。如果是從現實生活中狐狸與人的互動關係，則恐怕是仁者見仁了。

Image caption 喜歡也罷，討厭也罷，狐狸已經選擇了城市生活。生活在城市裏的人，恐怕只能學會與"狐"共舞。

狐狸的故事

無論你喜歡還是不喜歡，在英國的許多城市裏，狐狸已經成了都市生活的一部分。在我居住的倫敦東南格林尼治公園旁邊的Blackheath，狐狸大白天在街上溜達、在花園曬太陽。到了晚上，尤其早春的交配季節， 狐狸的嘶嚎能攪得你徹夜難眠。

與人低頭不見抬頭見，狐狸變得更大膽、自信。前兩年，一隻狐狸摸進倫敦東區的一戶人家，樓下大人在看電視，狐狸悄悄上樓，把樓上一對9個月大的雙胞胎女孩的臉部和胳膊都給咬傷了。

一位老太太在BBC電視新聞上指著自己的腳趾頭說，一天晚上她和老伴在看電視，忽然覺得腳趾奇痛，低頭一看，一隻狐狸居然在津津有味的啃她的腳趾頭！

其實，像倫敦這樣的大都市，直到二戰前，本沒有狐狸出沒。狐狸進城，一方面是現代化農業耕作方式擠佔了狐狸的生存空間，更主要的，是人類現代生活方式的結果。

狐狸與狗同屬一個家族，是覓食雜食類動物，哪裏能找到吃的就往哪裏去，腳跟著鼻子走。垃圾箱裏大魚大肉唾手可得，何必在荒野中饑腸轆轆？

英國布里斯托大學就對狐狸的態度對4千戶人家所作的一項調查顯示，65.7%的人喜歡城市狐狸。25.8%的人覺得無所謂，只有8.5%的人討厭狐狸在房前屋後出沒。

喜歡也罷，討厭也罷，狐狸已經選擇了城市生活。生活在城市裏的人，恐怕只能學會與"狐"共舞。

聖誕節吃火雞，想著給花園裏的狐狸留一口？