2016年建築藝術攝影大賽最佳作品欣賞

圖片版權 Roman Robroek

攝影師Roman Robroek："這個主控室獨具藝術魅力，其設計本身就是一件藝術品"。

圖片版權 Derek Snee

攝影師 Michele Palazzo:""紐約法拉盛區的這個街頭建築在暴風雪中傲然獨立，就像破冰航行的巨輪船頭"

圖片版權 Derek Snee

攝影師Derek Snee:"設想一下我們可以利用植物採集自然能源？這個風力發電渦輪為你插上想像的翅膀"。

圖片版權 Barbara Rossi

攝影師 Barbara Rossi:"這個舊建築拆除工程吸引了我的鏡頭，它顯示了變化，動力和魅力"。

圖片版權 Olesandr Nesterovskyi

攝影師 Olesandr Nesterovskyi："鈦金屬拱門與樹相得益彰，體現出建築與自然的和諧。

圖片版權 Bulent Suberk

攝影師Bulent Suberk："現代建築成了非傳統的清真寺"。

圖片版權 Shibasish Saha

攝影師 Shibasish Saha："鏡頭裏，男人和女人為了養家糊口辛苦勞作。在磚窯裏，女人忘記了自身的痛苦"。

圖片版權 Shibasish Saha

攝影師 Marco Grassi："2016年6月起，中國當局開始拆除色達佛學院的部分僧舍。這個曾是世界上最大的佛教徒聚居地已經面目全非。"

圖片版權 Marco Grassi

攝影師Gina Soden："這個經典的伊斯蘭建築設計實際上是在一個意大利的城堡裏。這些美麗的圖案都是一個人的手工設計和繪製，他把城堡變成了一個旅館"。