英超利物浦球星菲爾米諾因酒駕遭到逮捕

圖片版權 Getty Images Image caption 羅伯特·菲爾米諾在12月24日凌晨被捕

英超利物浦球星羅伯特·菲爾米諾星期六（12月24日）因涉嫌酒後駕車被捕，已經因酒駕罪名受到指控。

利物浦警方說，星期六凌晨，警察在利物浦市中心攔截了這位25歲的巴西籍利物浦前鋒所駕駛的車輛，隨後將其逮捕。

菲爾米諾將在1月31日出庭受審，這個日子正有一場利物浦對切爾西的重要比賽。

英超利物浦在去年6月以2900萬英鎊的價格同德國霍芬海姆足球俱樂部簽約，把菲爾米諾轉會到利物浦。

上個星期，菲爾米諾代表利物浦隊迎戰埃弗頓隊，利物浦在那場比賽中以1比0戰勝了埃弗頓。

利物浦足球隊目前拒絶就菲爾米諾涉嫌酒駕的事件發表評論。

這個足球俱樂部的一位發言人說，球隊不會在有關法律程序結束前發表評論。