中國春節出境遊 英國成為新熱點

圖片版權 Getty Images Image caption 中國到英國的遊客逐年增加，英國文化古蹟博物館也是他們青睞之地。

今年的中國新年，英鎊貶值後，價廉物美的英國成了中國人出國避霾、購物的好去處。

市場調查公司ForwardKeys的數據顯示，今年春節期間從中國飛往英國的機票預訂比去年同期增長了88%。

凖備退出歐盟的英國更加重視和中國的直接經貿關係。和過去幾屆英國首相一樣，在雞年春節前夕，英國首相特里莎·梅也向全球華人拜年。

和往年農曆新春之際一樣，英國倫敦和曼切斯特等華人社區集中的大城市都有自己的各種新年慶祝活動。倫敦正在凖備將於本周日在特拉法加廣場舉行慶祝農曆雞年大聯歡。

中國國家旅遊局的最新數據顯示，今年春節長假期間出境旅遊人次將超過600萬。中國旅遊研究院和攜程旅行網的報告說，中國人出國旅遊的目的已從觀光轉向享受海外優質生活環境和服務。

英國去年公投決定脫離歐盟之後，英鎊大幅貶值。對中國大陸居民來說，來英旅遊比去年便宜了11%。除此之外，英國簽證程序簡化，中英之間的直航航班增加，也使中國遊客更為青睞英國。

中國遊客增加對英國零售業來說是巨大的利好消息。中國遊客在英國期間平均每人消費2,174英鎊（近1萬9千人民幣），是外國遊客平均消費值的3.5倍。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國已連續4年成為世界第一大出境旅遊消費國。

《衛報》引述英國旅遊局總監葉佩茜（Patricia Yates）的話說，中國遊客傾向於居住在中等價位的旅店，而把錢主要用於購買手袋、腕表和首飾等奢侈品。

高端消費

英國最大的銀行卡收單服務商WorldPay預測，在中國春節"黃金周"期間，僅在倫敦一地，中國遊客的消費額就可能達到1千1百萬英鎊（相當於9千5百萬人民幣）。

WorldPay的最新數據表明，用中國銀行卡消費的金額可能比往年的平均值高出40%，而百貨商店和高檔品牌店將是最大贏家。

據報道，代表倫敦高端購物區牛津街和攝政大街的"新西區公司"（New West End Company）說，在中國新年前的一周內，中國顧客的消費金額比去年同期高出了121%。

英國男裝奢侈品牌君皇仕（Gieves & Hawkes）總裁馬克•亨德森（Mark Henderson）說，在倫敦薩維爾街（Savile Row）一帶的高端零售商預計將在中國新年期間獲得"兩位數的增長"。

據《獨立報》報道，英國旅遊業人士對中國遊客數量增加深感欣慰，認為多年的努力終於獲得了回報。

英國旅遊局中國事務經理李卓安（Jo Leslie）說："中國遊客在倫敦逗留的時間比在歐洲大陸長一倍，消費額高一倍，而且人數增長速度快一倍。"

文化旅遊

但也有零售業人士說，中國政府的反腐舉措抑制了中國遊客對高檔奢侈品的需求。

高檔品牌博柏利（Burberry）的一名銷售員對《衛報》說，儘管博柏利在倫敦東區哈克尼的專賣店仍然生意興隆，但前些年乘大巴前來購買禮品送給官員的人已明顯減少。

但是，新一波的中國遊客已經湧現出來。他們品味更高，喜歡自由行，不僅喜歡購物還對英國各地的文化名勝感興趣。

"中國出境遊"（China Travel Outbound）總經理海倫娜•伯德（Helena Beard）對《衛報》說，中國80後和90後的中產階層人士很多都會講英語，比他們的父母一輩更具冒險精神。

她說，這些年輕人仍然喜歡購物，但他們同時也熱衷於尋找好的餐廳和文化勝地。