英國：香港宣誓風波等令國際關注一國兩制

Image caption 英國政府報告指"一國兩制'的原則於絶大多數方面繼續運作良好。"

英國政府向國會提交新一份香港半年報告書。外相約翰遜表示，過去半年的連串事態發展，令港人及國際社會對一國兩制的落實表示關注。

在總結部分，報告書指"一國兩制"的原則於絶大多數方面繼續運作良好。

英國外相約翰遜在序言中表示，一國兩制的安排"讓香港的獨特生活方式得以延續，並為英國及香港特別行政區之間的貿易、投資、教育以至科研交流等眾多範疇奠定穩健的基礎。"

約翰遜說："然而在報告期間發生的連串事態發展，令港人及國際社會對'一國兩制'的落實表示關注。這包括圍繞立法會選舉及其後的議員宣誓風波，以及社會對行使聯合聲明所保障的權利和自由、包括言論自由與新聞自由的持續關注。"

這項有關《中英聯合聲明》在香港實施的最新一期半年報告書，內容述及由2016年7月1日至12月31日期間香港的發展情況。

Image caption 英國外交大臣指出："隨著英國政府致力促進一個更加全球化的自由貿易議程，香港作為自由貿易的支持者，將是一個更重要的合作伙伴。"

關於英國和香港之間深厚和持久的關係，外交大臣指出："隨著英國政府致力促進一個更加全球化的自由貿易議程，香港作為自由貿易的支持者，將是一個更重要的合作伙

就報告所述期間引起關注的事態發展，總結指出："讓香港繼續享有，並被視為享有《基本法》及《中英聯合聲明》所充分保障的高度自治，對全面恢復'一國兩制'的信心至關重要。"

報告書內容涵蓋報告期間政治與經濟發展等廣泛事項，以及英國與香港雙邊關係活動方面的概要。

英國政府自1997年開始，定期向國會提交香港半年報告書，這次提交的是第40期報告。"

網友留言

英國對香港事務的干涉程度遠比我想像中要大，不過居然有人懷念派駐總督的港英時代也是挺有趣的，看來中共以後也可以派個總督之類的官兒來全面管制香港了哈哈😂

拳打洋奴

真不明白，有力氣在那裏對別的國家指手畫腳，為什麼不多花點精力在自己的國家上呢？

再說，一個不把自己當中國人的奴才，能為人民謀福利嗎？跳樑小丑而已，為了私利，不惜被人當槍使。

Jane, Birmingham

報告書指"一國兩制"的原則於絶大多數方面繼續運作良好。

又是這樣..待UK被中共佔領後再來讚中共吧

佚名

一國二制己死亡。好懷念97年前英國人在的香港。

Rebecca, Canada