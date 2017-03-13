英國上院通過脫歐法案 為正式談判鋪平道路

圖片版權 PA Image caption The bill is expected to receive Royal Assent and become law on Tuesday after the Lords passed it

英國上議院周一（3月13日）晚間通過了脫歐法案草案。這也為政府啟動《里斯本條約》第50條鋪平了道路。

上議院的議員們最終在歐盟公民居英權利等問題上做出了讓步。這一剛通過的法案草案也將在周二獲得御准，成為正式的法律。

BBC的政治事務編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）說，上議院的這一決定也讓首相特里莎·梅隨時可以啟動正式脫歐的程序。

也就是說，梅首相理論上最早可以在周二啟動《里斯本條約》第50條，與布魯塞爾就英國離開歐盟正式展開談判。

"最為重要的談判"

圖片版權 Getty Images Image caption BBC的政治事務編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）說，上議院的這一決定也讓首相特里莎·梅隨時可以啟動正式脫歐的談判。

不過，唐寧街的信源說，梅首相不可能在本周做出決定，而會等到本月底才正式通知歐盟關於英國離開的意願，開啟預計長達兩年的談判。

"議會今天支持了政府幫助英國脫離歐盟的決心，"脫歐大臣戴維斯（David Davis）說，"我們現在馬上要跨入這一代對我們國家最為重要的談判。"

支持英國脫歐的人士對這一結果表示歡迎。"現在是開始談判的時候了，"保守黨的議員多米尼克·拉布（Dominic Raab）說，他希望政府能夠與布魯塞爾達成一個對整個英國和歐盟都有好處的協議。

但在野黨工黨的領袖克爾賓則表示，工黨會在每一個階段用自己將就業與生活水平置於首位的計劃來挑戰政府。