倫敦恐襲：民眾「獻沙發」 寫妙語 斗恐怖

圖片版權 LESCO GRIFFE Image caption 倫敦民眾在恐襲後通過各種方式幽默地對抗恐怖。

住在恐襲事發地回不了家怎麼辦：請來我家沙發坐坐。倫敦橋發生恐襲後，倫敦民眾自發為受到恐襲影響的人們解決住處，還曬出各種妙語萌圖。

其中一個就是在社交網絡上熱火朝天的"沙發為倫敦"(#SofaForLondon)。

出租車司機們自發為周六當晚受到恐襲影響回不了家的人們提供免費乘車。不管是從恐襲事發的倫敦橋、還是附近的巴羅市場，"的哥"運送民眾不要錢。

倫敦各宗教場地、和大大小小酒吧、酒店、以及各種門店免費為人們提供飲水、並讓大家進來躲避。

在社交網絡上，還有許多人自願提供喝杯茶、聊天，還有騰出牀鋪給無法回家的人們。

22歲的男生莫斯在恐襲中不僅遺失了手機，而且由於自己住的地方在警戒線內，他一時間無家可回。在借用現場一名記者的手機給父母報平安後，他發現社交網絡上的羅賓森和林奇正在"沙發為倫敦"標籤下為當晚無法回家的人提供住處。

莫斯說："我隨後就去了羅賓森和林奇那裏，否則我沒地方去。"

圖片版權 RADEK MALIS Image caption 馬里斯的酒吧在恐襲當晚收留了大約150人。

從諾丁漢"南漂"到倫敦、住在沃克索的林奇說："如果我自己遇到這種事情，我也想知道是不是有人能願意讓我借宿一晚。"

在倫敦橋發生恐襲後，附近的"皇家橡樹酒吧"總共收留了大約150人。

酒吧服務生馬里斯說："當時大街上滿是沒地方去、或者從酒店清場出來的人，所以我們就請他們都進來。"

他說："他們有的是帶孩子的一家人、有的還驚魂未定，還有的是遊客、不會說英語。"

在社交網路上，很多人同時通過曬出各種萌圖表達在遭受恐襲後的樂觀團結。

圖片版權 TONY PARSONS Image caption 地鐵站的告示牌上寫道「倫敦橋絶不會垮」。

有人曬出在地鐵站告示牌上寫的一句話。這句話借廣為流傳的童謠《倫敦橋垮下來》的歌詞，把那句歌詞改為"倫敦橋絶不會垮"，並寫道："你無法打垮我們的精神"。

還有英國網友拿《紐約時報》的報道調侃。該報在報道倫敦恐襲時稱，英國在兩周內遭受兩次恐襲"已經暈菜"。有網友曬出二戰時倫敦遭受空襲後，一名女士在自家倒塌的廢墟上平靜地喝茶的圖片，並附言說："告訴你，在英式英語裏，'reeling'(暈菜)的意思是這樣的。"

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除曬出各種萌圖外，有網友發推文說："倫敦給每個人機會，無論你從哪裏來。倫敦永遠敞開大門。倫敦不怕。我們就是倫敦。"