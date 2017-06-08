圖片版權 PA Image caption 警方預告一些投票站的保安將明顯加強。圖為北愛爾蘭貝爾法斯特南部某投票站。

英國提前大選迎來投票日，全國4690萬名選民將決定議會下議院650個席位花落誰家。

本次選舉比2015年大選增加了50萬登記選民，全國4萬多個投票站將從英國夏令時間星期四（6月8日）07:00（格林尼治標凖時間06:00）開放，直到22:00結束。

一些海外選民等稍早前已透過郵遞投票。在2015年，郵寄投票選民數目佔全體選民16.4%。

英國在過去三個月接連發生倫敦西敏寺、曼徹斯特競技場和倫敦橋三起恐怖襲擊，部分投票點的保安工作將明顯加強。

在2015年的大選中，4640萬登記選民中有66.4%參與了投票，最終保守黨取得650席中的331席，單獨執政。

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大倫敦警察廳（倫敦都會警察）副助理總警監露西·多爾西（Lucy D'Orsi）表示，這次大選是在「前所未有的時空」下舉行，英國各地警方將時刻檢查並更新各投票站周邊的安保措施。

身兼英國全國警察首長理事會（National Police Chiefs' Council）防衛性安保行動協調主管的多爾西副助理總警監說：「整體（恐怖襲擊）威脅等級目前維持在『嚴重』水平，我們呼籲公眾繼續保持警惕，向警方報告任何值得擔心的情況。」

絶大多數投票站為學校、社區中心和教區會堂，但過去的大選也曾使用過酒吧、洗衣店和一輛校巴來充當投票站。

投票在22:00結束，各地選舉官員保證，任何在當刻已在投票站排隊的選民都將能完成投票。

投票站百態

圖片版權 PA Image caption 在倫敦市中心，這群修女剛在一家教堂投票後結伴離開，引人注目。

圖片版權 Reuters Image caption 主人要進去投票，但是小狗好像不願意跟著走啊……

圖片版權 Reuters Image caption 英國一般在星期四投票，因此好些工薪族投票以後還得趕緊上班。

圖片版權 Reuters Image caption 這裏是威爾士某投票站。可以看到這裏的標示先以威爾士文書寫，然後才是英文。

圖片版權 Reuters Image caption 足球場能投票嗎？英格蘭哈斯汀（Hastings）這裏能！

圖片版權 PA Image caption 酒吧投票站只是傳說？漢普郡（Hampshire）Lower Farringdon就有啦！

圖片版權 PA Image caption 同樣是漢普郡的另一家酒吧投票站。投完票要是能坐下來喝一杯該挺好的……

圖片版權 PA Image caption 找不到房子做投票站？萊斯特郡Garthorpe這裏把房車（露營車）租來了。

圖片版權 Reuters Image caption 倫敦Croydon這裏還借用了民宅車庫做投票站呢。

圖片版權 Reuters Image caption 不信？你看！這是投票站開門前拍的。

目前預計有一定數目的議席能在星期五（9日）零時左右公布結果，但全部結果預計要到中午才能全部揭曉。

有別於常規大選，這次提前大選不會同時舉行任何地方選舉投票，因此預計開票速度可能會比最近幾屆大選為快。

英國一些市郡議會喜歡競逐最快開票的「殊榮」，在2015年的選舉中，位於英格蘭東北部泰恩—威爾郡的霍頓和南桑德蘭（Houghton and Sunderland South）選區於投票結束後48分鐘開出結果。

要組成議會多數繼而執政，一個政黨必須能在下議院取得326席。在2015年大選中，直到投票日翌日的13:34才能確定保守黨取得多數。

圖片版權 BBC / JEFF OVERS Image caption 出身記者世家的78歲名主持人大衛·丁布比（David Dimbleby）將第十次主持BBC全國大選開票電視直播。

BBC中文網也將在網站和社交媒體平台與您緊貼這次大選過程，敬請留意。BBC各大國內、國際英語平台的開票節目安排可瀏覽這裏。