英國大選2017：恐襲陰霾下萬千選民投票定命運
英國提前大選迎來投票日，全國4690萬名選民將決定議會下議院650個席位花落誰家。
本次選舉比2015年大選增加了50萬登記選民，全國4萬多個投票站將從英國夏令時間星期四（6月8日）07:00（格林尼治標凖時間06:00）開放，直到22:00結束。
一些海外選民等稍早前已透過郵遞投票。在2015年，郵寄投票選民數目佔全體選民16.4%。
英國在過去三個月接連發生倫敦西敏寺、曼徹斯特競技場和倫敦橋三起恐怖襲擊，部分投票點的保安工作將明顯加強。
在2015年的大選中，4640萬登記選民中有66.4%參與了投票，最終保守黨取得650席中的331席，單獨執政。
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大倫敦警察廳（倫敦都會警察）副助理總警監露西·多爾西（Lucy D'Orsi）表示，這次大選是在「前所未有的時空」下舉行，英國各地警方將時刻檢查並更新各投票站周邊的安保措施。
身兼英國全國警察首長理事會（National Police Chiefs' Council）防衛性安保行動協調主管的多爾西副助理總警監說：「整體（恐怖襲擊）威脅等級目前維持在『嚴重』水平，我們呼籲公眾繼續保持警惕，向警方報告任何值得擔心的情況。」
絶大多數投票站為學校、社區中心和教區會堂，但過去的大選也曾使用過酒吧、洗衣店和一輛校巴來充當投票站。
投票在22:00結束，各地選舉官員保證，任何在當刻已在投票站排隊的選民都將能完成投票。
投票站百態
目前預計有一定數目的議席能在星期五（9日）零時左右公布結果，但全部結果預計要到中午才能全部揭曉。
有別於常規大選，這次提前大選不會同時舉行任何地方選舉投票，因此預計開票速度可能會比最近幾屆大選為快。
英國一些市郡議會喜歡競逐最快開票的「殊榮」，在2015年的選舉中，位於英格蘭東北部泰恩—威爾郡的霍頓和南桑德蘭（Houghton and Sunderland South）選區於投票結束後48分鐘開出結果。
要組成議會多數繼而執政，一個政黨必須能在下議院取得326席。在2015年大選中，直到投票日翌日的13:34才能確定保守黨取得多數。
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