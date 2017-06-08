英國大選2017：恐襲陰霾下萬千選民投票定命運

  • 2017年 6月 8日
兩名北愛警察廳警員進入貝爾法斯特南部某投票站（8/6/2017） 圖片版權 PA
Image caption 警方預告一些投票站的保安將明顯加強。圖為北愛爾蘭貝爾法斯特南部某投票站。

英國提前大選迎來投票日，全國4690萬名選民將決定議會下議院650個席位花落誰家。

本次選舉比2015年大選增加了50萬登記選民，全國4萬多個投票站將從英國夏令時間星期四（6月8日）07:00（格林尼治標凖時間06:00）開放，直到22:00結束。

一些海外選民等稍早前已透過郵遞投票。在2015年，郵寄投票選民數目佔全體選民16.4%。

英國在過去三個月接連發生倫敦西敏寺、曼徹斯特競技場和倫敦橋三起恐怖襲擊，部分投票點的保安工作將明顯加強。

在2015年的大選中，4640萬登記選民中有66.4%參與了投票，最終保守黨取得650席中的331席，單獨執政。

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大倫敦警察廳（倫敦都會警察）副助理總警監露西·多爾西（Lucy D'Orsi）表示，這次大選是在「前所未有的時空」下舉行，英國各地警方將時刻檢查並更新各投票站周邊的安保措施。

身兼英國全國警察首長理事會（National Police Chiefs' Council）防衛性安保行動協調主管的多爾西副助理總警監說：「整體（恐怖襲擊）威脅等級目前維持在『嚴重』水平，我們呼籲公眾繼續保持警惕，向警方報告任何值得擔心的情況。」

絶大多數投票站為學校、社區中心和教區會堂，但過去的大選也曾使用過酒吧、洗衣店和一輛校巴來充當投票站。

投票在22:00結束，各地選舉官員保證，任何在當刻已在投票站排隊的選民都將能完成投票。

投票站百態

倫敦市中心某投票站一群修女結伴離開（8/6/2017） 圖片版權 PA
Image caption 在倫敦市中心，這群修女剛在一家教堂投票後結伴離開，引人注目。
倫敦Coulsdon某投票站外一名女士拖著小狗進門（8/6/2017） 圖片版權 Reuters
Image caption 主人要進去投票，但是小狗好像不願意跟著走啊……
倫敦阿森納某投票站兩名選民推著自行車離開（8/6/2017） 圖片版權 Reuters
Image caption 英國一般在星期四投票，因此好些工薪族投票以後還得趕緊上班。
威爾士Tenby某鄉村票站（8/6/2017） 圖片版權 Reuters
Image caption 這裏是威爾士某投票站。可以看到這裏的標示先以威爾士文書寫，然後才是英文。
英格蘭哈斯汀某足球場投票站（8/6/2017） 圖片版權 Reuters
Image caption 足球場能投票嗎？英格蘭哈斯汀（Hastings）這裏能！
漢普郡Lower Farringdon某酒吧投票站（8/6/2017） 圖片版權 PA
Image caption 酒吧投票站只是傳說？漢普郡（Hampshire）Lower Farringdon就有啦！
漢普郡Priors Dean某酒吧投票站（8/6/2017） 圖片版權 PA
Image caption 同樣是漢普郡的另一家酒吧投票站。投完票要是能坐下來喝一杯該挺好的……
萊斯特郡Garthorpe一處以旅行車充當的投票站（8/6/2017） 圖片版權 PA
Image caption 找不到房子做投票站？萊斯特郡Garthorpe這裏把房車（露營車）租來了。
倫敦Croydon一處借用民宅車庫的投票站（8/6/2017） 圖片版權 Reuters
Image caption 倫敦Croydon這裏還借用了民宅車庫做投票站呢。
倫敦Croydon一處借用民宅車庫的投票站內工作人員凖備投票箱（8/6/2017） 圖片版權 Reuters
Image caption 不信？你看！這是投票站開門前拍的。

目前預計有一定數目的議席能在星期五（9日）零時左右公布結果，但全部結果預計要到中午才能全部揭曉。

有別於常規大選，這次提前大選不會同時舉行任何地方選舉投票，因此預計開票速度可能會比最近幾屆大選為快。

英國一些市郡議會喜歡競逐最快開票的「殊榮」，在2015年的選舉中，位於英格蘭東北部泰恩—威爾郡的霍頓和南桑德蘭（Houghton and Sunderland South）選區於投票結束後48分鐘開出結果。

要組成議會多數繼而執政，一個政黨必須能在下議院取得326席。在2015年大選中，直到投票日翌日的13:34才能確定保守黨取得多數。

David Dimbleby 圖片版權 BBC / JEFF OVERS
Image caption 出身記者世家的78歲名主持人大衛·丁布比（David Dimbleby）將第十次主持BBC全國大選開票電視直播。

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