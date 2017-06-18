英國各種被騙的「重災區」都在哪兒？

圖片版權 Getty Images Image caption 調查發現，不同的欺詐犯罪針對英國的不同地方。

英國消費者雜誌《Which?》依據英國打擊網絡犯罪中心"行動對付欺詐"(Action Fraud)提供信息，列出了一個個英國各地遭受欺詐的"重災區"。

想玩兒網戀或是想在網上找對象嗎？如果你要是住在風景如畫的諾福克就糟糕了，那裏是網戀欺詐的"重災區"，而富庶的薩里地區則是各類投資欺詐頻頻光顧的地方。

至於生活在英國威爾士西部和中部地區的人們，抽不冷地接到陌生人打來電話賣東西、或是在電腦上收到莫名其妙的欺詐信息估計也不是什麼新鮮事。

最容易被所謂的"網購"、"網上拍賣"騙一道的當屬生活在英國北安普頓郡的老百姓。當地每一萬人裏就有21.6人在網購時被騙過，而英國全國的平均數字是16.9人。

歷史上曾是英國農業主產區的多塞特現在是電腦病毒的"重災區"。2014年到2016年間，這類案件報案數量高達15561起。

沃瑞克郡(Warwickshire)的居民最容易上圈套的是在平時買東西的時候。據報在2014年到2016年期間，該地區的零售欺詐案件高達30944起。

數據顯示，英國首都倫敦是各種"騙"都興風作浪的地方，與英國各地相比堪稱"欺詐之都"，這其中還包括16249起社交網絡遭黑客攻擊的案件。

該消費者雜誌在披露這一驚人現象的同時，希望英國政府能下更大力氣打擊這類犯罪。

英國全國統計署的數字顯示，英國每年大約發生540萬起涉及欺詐和濫用電腦的案例。

圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭風景如畫的諾福克地區居然成了欺詐犯罪猖獗的地方。

但問題是，現在專家們也無法解釋為什麼不同的"騙"針對英國不同的地方。他們懷疑，由於很多民眾被騙之後沒有及時報案，所以這個數據似乎並不完整。

有數字表明，2016年"行動對付欺詐"組織接到的報案數量雖然高達264204起，但業內人士認為這不過是"冰山的一角"。

《Which?》雜誌在報告中指出，有些欺詐犯罪針對一些特定的人口聚居區。比如，謊稱修電腦的犯罪就特別針對生活在鄉下的年邁女性。

該雜誌的消費專家肖爾認為，毋庸置疑，目前網絡欺詐呈上升態勢。他說："這份研究報告特別要引起注意的地方，除了英國欺詐案件報案數量增加以外，人們更有可能遭受哪種欺詐在很大程度上要看你住在哪裏。"

他指出："罪犯們在不停地想盡各種新招術來騙我們的錢，這就要求打擊這類犯罪的部門要道高一丈。"

倫敦警方負責經濟犯罪的總監克拉克說，英國民眾遭受的網絡欺詐很多來自身處海外的犯罪分子。

他說："這就要求消費者首先要對自己負責，自己先保護好自己。"