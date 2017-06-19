英媒頭條：倫敦大火樓內照片曝光如人間煉獄

圖片版權 PA Image caption 大樓內部的慘烈場景

英國報紙星期一（19日）的兩大關注點為，倫敦高層公寓樓大火慘劇以及英國啟動脫歐談判前景。

許多報紙都用了煉獄兩字來形容被燒燬的大樓內部慘狀。

《每日郵報》的標題是"煉獄深處"，文章說，被困在大樓裏面的居民根本不可能有逃生的機會。

《都市報》說，燃燒後的塔樓如同煉獄，場面慘不忍睹，政府現在承諾每位受害者將得到5500英鎊的緊急救濟金。

《泰晤士報》則側重於火災過後災民援助安置工作的混亂。有些災民被安置在數百英里以外，並幾次搬家。

脫歐談判

《金融時報》敦促英國脫歐談判要照顧到商企利益。報道說，財相哈蒙德希望英國脫歐過程是緩坡式推進，而不是跳崖式的冒險。

《衛報》也報道說， 人們警告脆弱的保守黨政府可能會導致對英國面臨非常不利的脫歐條件。

但《每日快報》則表示，脫歐談判的協議有可能對英國有促進作用，並說伴隨周一（19日）脫歐談判的開始，英國信心高漲。

《每日電訊報》的頭版報道說，英國脫歐大臣戴維·戴維斯有可能成為保守黨的領導人。

因為一些內閣大臣開始把他看作是"能夠團結全黨的人選"，他受到英國外交大臣鮑里斯·約翰遜盟友們的支持。