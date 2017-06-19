倫敦恐襲1死10傷 兇手是四個孩子的父親

Image caption 目前公布的消息顯示，47歲的奧斯本是四個孩子的父親。警方正在他的寓所進行調查。

英國警方周一（6月19日）傍晚公布了倫敦北區一座清真寺附近恐怖襲擊事件的肇事者身份。來自卡迪夫的達倫·奧斯本（Darren Osborne）被指涉嫌製造恐怖襲擊和謀殺。

這起事件已經造成1人死亡，10人受傷。受害者全部都是穆斯林。

事發地點位於倫敦芬斯伯裏公園區（Finsbury Park）的穆斯林福利互助會外面，當時兇嫌駕駛小貨車撞向正在祈禱的穆斯林教徒。

警方表示，在襲擊發生後，有8人送往醫院。次襲擊中的受害者全部都是穆斯林。

目前公布的消息顯示，47歲的奧斯本是四個孩子的父親。警方正在他的寓所進行調查。

目擊者阿卜杜·拉赫曼說，小貨車司機說他要"殺死所有穆斯林"。拉赫曼還向BBC透露，他幫助制伏開車撞人的司機。

Image caption 示意圖：恐襲地點位於倫敦北區的芬斯伯裏公園附近。

警方還確認，嫌犯開車撞向一名男子。該男子在人行道接受急救，但不幸身亡。警方說，目前尚不能確定該男子是否因遭受襲擊而死亡。

警方透露，目前在醫院接受救治的傷者中有幾人「傷勢嚴重」，目前並沒有其他嫌疑人；警方將對被捕嫌疑人的精神狀態進行評估診斷。

倫敦市長薩迪克·汗說，為了讓民眾安心，將向各社區，特別是過齋月的穆斯林社區部署更多警力。

你的器材不支持播放多媒體材料 倫敦北區恐襲現場，民眾制伏恐襲兇嫌的片段。

圖片版權 PA Image caption 首相特里莎·梅周一上午主持了內閣緊急狀況委員會COBRA會議後表示，將確保警方和安全部門有措施應對各種形式的極端主義。

他說：雖然本次襲擊似乎針對某個特定社區，但和發生在曼徹斯特、議會大廈和倫敦橋的可怕襲擊一樣，這是對包容、自由和尊重——這些我們共同遵循的價值觀發起的攻擊。

警方正在檢查嫌犯駕駛的白色箱式小貨車。此車貼著一家位於威爾士南部的租車公司標誌。

圖片版權 Reuters Image caption 首相特里莎·梅證實，警方從現場抓獲的一名嫌疑人為48歲白人男子。

住在芬斯伯裏公園區的居民對本區多元文化非常自豪。BBC記者切麗·威爾遜報道說，這裏的公眾最為對立的想法是究竟支持哪家足球俱樂部，是阿森納還是托特漢姆隊。

這是過去4個月以來，英國發生的第四次恐怖襲擊。

Image caption 恐怖襲擊發生後，芬斯伯裏公園地鐵站入口寫出了「每日金句」：艱難時日不會長久，堅強人們團結一心。

英國首相特里莎·梅周一（19日）上午主持了內閣緊急狀況委員會COBRA會議。會後她發表講話譴責恐怖襲擊，並表示將評估英國的反恐策略，確保警方和安全部門有所需要的資源和措施應對各種形式的極端主義。