恐襲誠可懼，掃貨更誘人——訪英中國客不降反增

圖片版權 Getty Images Image caption 中國遊客今年預計將在英國消費10億多英鎊

英國近期頻遭恐怖襲擊，但中國公民赴英旅遊購物的熱情絲毫未受影響。數據顯示，今年夏天訪英的中國遊客數量將大幅度增長。

過去四個月以來，英國連續發生四起恐怖襲擊事件，其中三起是伊斯蘭極端分子針對平民的襲擊，共造成30多人死亡。

而6月19日在倫敦一所清真寺外發生車撞穆斯林的襲擊事件後，極端組織"伊斯蘭國"呼籲其追隨者對英國民眾發起報復性襲擊。

接連發生的恐怖事件一度使英國觀光業人士擔心，外國觀光客可能會對英國望而卻步。這種擔心當然有其道理。在巴黎和尼斯發生恐怖襲擊後，赴法國的遊客人數一度銳減。

但是，最新數據表明，今年夏天英國的旅遊業似乎並未受到恐襲的影響。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 儘管近期頻繁發生恐襲事件，但英國仍然是全世界遊客青睞的旅遊目的地。

據《衛報》報道，英國旅遊業諮詢公司ForwardKeys的數據顯示，今年夏天飛往英國的長途機票預定量比去年同期增加了10%。

中國遊客數量的增長尤其驚人——今年6月到8月間的機票預定量竟比去年同期增加了29%！

中國遊客本來就喜歡在海外購物。由於英國"脫歐"公投後英鎊大幅下跌，英國更成了物美價廉好去處。

據報道，英國時尚品牌博柏利（Burberry）在倫敦攝政大街上的旗艦店裏，有70%的顧客是來自中國的遊客。

今年，中國遊客預計將在英國消費10億多英鎊，比四年前翻了一番。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 中國遊客在倫敦著名的哈羅德百貨商店購物。

英國旅遊局總監葉佩茜（Patricia Yates）告訴《衛報》："中國人非常重視實惠，而英國現在東西比過去似乎便宜了許多。"

"中國遊客經常會花很多錢，所以零售商非常希望見到他們。他們喜歡英國的歷史和文化，但他們也需要好的購物場所，"她說。

自2001年"911"恐怖襲擊後一度下降的美國遊客數量也呈現回升趨勢。今年6月到8月間從美國到英國的機票預訂量比去年同期增加了19%。

葉佩茜說，美國遊客的消費能力也很強。但他們的特點是，"他們不只來倫敦，而且喜歡四處探索，在各地深度遊覽。"

儘管許多機票是在英國發生恐襲之前預訂的，但葉佩茜說："我們沒有看到取消預訂的情況。業界有信心，遊客仍將繼續前來觀光。"