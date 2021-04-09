訃告：菲利普親王愛丁堡公爵陛下

37 分钟前

圖像來源，Terry O'Neill

菲利普親王——愛丁堡公爵，作為英國女王伊麗莎白二世的夫君，在過去七十多年中忠誠和堅定地支持與輔佐著女王，贏得了國內和國際上的廣泛愛戴與尊重。

對任何人來說，進入王室、終生低調佐伴君王均非易事，更不用說是他這樣一位年輕時曾意氣風發、愛憎分明的海軍軍官了。

然而，正是憑藉自身堅定的意志和毅力，菲利普親王始終如一和有效地完成了自己的義務與職責，全心全意輔佐、支持女王和服務於國家。

早年顛沛

菲利普親王1921年6月10日出生於希臘科孚島。由於希臘信奉東正教，當時尚未採用由羅馬教廷改訂的格里歷，因此他的原始出生證上記錄的生日是1921年5月28日。

他的父親安德魯是希臘國王喬治一世的小兒子。他的母親則是德國巴騰堡的愛麗絲公主，同時也是英國路易·蒙巴頓伯爵的大女兒和英國維多利亞女王的曾孫女。

1922年希臘發生軍事政變，菲利浦王子的父親被「革命法庭」驅逐。英國國王喬治五世派遣皇家海軍戰艦迎接和護送這位遠房表弟前往法國。在整個航程中，只有一歲的菲利普王子一直睡在一個用橘子箱改成的嬰兒牀裏。

圖像來源，Royal Collection 圖像加註文字， 菲利普的母親是英國維多利亞女王的曾孫女

菲利普是家中唯一男孩，他有四個姐姐。他的童年是在充滿愛的環境中度過的。

菲利普王子在法國接受早期教育。他七歲時開始在倫敦西南的薩里郡的一所學校讀書。

來英國不久，他的母親因患精神分裂症被送入精神病院。 這意味著整個少年時期的菲利普王子很少有機會與母親接觸。

1933年，菲利普王子被送往德國南部的一所貴族學校就讀。學校的校長庫爾特·漢是猶太人，因為遭受納粹迫害，不得不逃亡。

庫爾特·漢隨後在蘇格蘭創建戈登斯道學校（Gordonstoun School），菲利普王子也轉學到那裏繼續讀書。長期遠離父母的寄宿學校生活使得王子很小就鍛煉出非常獨立自主的性格。

海軍生涯

第二次世界大戰前夕，年輕的菲利普王子決定參軍服役。 他最初希望加入英國皇家空軍，但是最終選擇繼承家族傳統，考入位於達特茅斯的皇家海軍學院。

他入讀軍校後不久，在一次王室視察期間，他首次與未來的妻子，當時年僅13歲的伊麗莎白公主見面。 據說，英俊瀟灑、身著海軍軍服的菲利普給伊麗莎白公主留下了深刻的印象。

1940年1月，菲利普以優異成績從海軍學院畢業，並立即服役於皇家海軍印度洋艦隊。服役後短短兩個月，他所屬的「勇士」號（HMS Valiant）戰列艦就參加了馬塔潘角海戰。此役，英國皇家海軍擊潰意大利海軍，並擊沉多艘意大利戰艦。菲利普因表現勇敢而得到上級讚賞。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 菲利普（左）在蘇格蘭戈登斯道學校讀書時，愛上了戲劇演出

到了1942年10月，菲利普繼續在一艘驅逐艦上服役，並成為皇家海軍中最年輕的一等上尉之一。

在服役期間，菲利普王子與伊麗莎白公主一直保持書信往來，並數次應邀參加王室活動。

初入宮廷

歷經數年交往，伊麗莎白公主終於在1943年的聖誕節期間開始正式將菲利普王子的戎裝相片擺放在梳妝台上，開始對外公開了兩人的關係。

戰後，儘管有些王室朝臣認為菲利普王子「舉止粗魯」，但絲毫沒有影響他與伊麗莎白公主的關係繼續發展。

1946年夏，菲利普王子正式向喬治六世國王提出向伊麗莎白公主求婚的請求。在宣佈訂婚之前，菲利普王子出於尊重王室傳統考量，放棄了希臘王位繼承權，改東正教信仰為英國聖公會，加入英國國籍，並將姓氏改為母姓蒙巴頓。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 愛丁堡公爵1953年檢閲加拿大皇家海軍的水兵

在婚禮前夜，喬治六世國王封菲利普為愛丁堡公爵，梅奧內斯伯爵和格林尼治男爵。

1947年11月20日，菲利普王子和伊麗莎白公主在倫敦西敏寺大教堂舉行婚禮。戰時首相丘吉爾形容這次婚禮給戰後滿目瘡痍，一片灰暗的英國「平添了一道色彩」。

婚後不久，菲利普王子被派往皇家海軍馬耳他基地服役。伊麗莎白公主和普通軍屬一樣隨軍前往馬耳他。1948年，大兒子查爾斯王子誕生。1950年大女兒安妮公主誕生。

菲利普親王做事情不喜歡後悔，不過他晚年確實表示對中斷了海軍生涯感到遺憾。 一些熟悉皇家海軍歷史的人士表示，即使完全依靠自身資歷，菲利普如果一直在海軍服役，最終很可能晉升到第一海務大臣。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 菲利普和伊麗莎白公主的婚禮給戰後滿目瘡痍、一片灰暗的英國"平添了一道色彩"

1952年1月，伊麗莎白和菲利普代替身患重病的父親出訪非洲。國王不顧醫生勸阻，親自到機場送行。這竟成了伊麗莎白與父親見到的最後一面。

伊麗莎白是在肯尼亞一個野生動物園的狩獵小木屋裏接到父親去世的噩耗。

新型王室

菲利普親王告訴妻子，她現在已經是英國女王。

一位朋友後來回憶說，當時菲利普親王的表情看上去， 好像「半邊天塌下來，壓在他身上」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在加冕禮上，菲利普第一個向女王宣誓效忠

中斷了海軍生涯，菲利普必須給自己創建一個新的角色。伊麗莎白繼承王位之後，這個問題就顯得更加突出。

隨著加冕典禮到來，菲利普親王獲准在任何場合都可以陪伴在女王的身邊。但是他從來沒有獲得憲法地位。

菲利普親王有許多想法，希望推動王室家族現代化，提高辦事效率，但是由於受到保守思想嚴重的朝臣強烈反對，使菲利普大感失望。

圖像加註文字， 成為女王的丈夫之後，菲利普不得不努力適應他的新角色

他於是積極投入到社會生活中，並常常與一些好友在倫敦市中心的餐廳與夜總會聚會，一時成為媒體追蹤的引領潮流人物。

在教育孩子方面，菲利普親王可以說是家中作主之人。在他堅持下，查爾斯王子就讀父親的母校——蘇格蘭的戈登斯道學校。

但是查爾斯王子遠離父母在蘇格蘭讀書，常常在孤獨、思鄉和受到陌生人欺負之間掙扎，以至於最終造成與父親關係長期緊張。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 菲利普堅持讓查爾斯王子就讀他自己的母校——蘇格蘭的戈登斯道學校，造成父子關係長期緊張

自然之友

由於菲利普親王本人自幼就顛沛流離，養成獨立自主的性格，因此他自然而然地非常關注年輕人的福祉。

1956年，他設立愛丁堡公爵獎，每年獎勵15-25歲勇於挑戰大自然，發展個人才能和領袖才能的年輕人。幾十年來，全英國共有600萬年輕人先後獲得愛丁堡公爵獎。

菲利普親王熱愛自然，熱衷於保護野生環境，並曾出任世界野生基金會的第一任主席。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 菲利普親王熱愛自然，熱衷於保護野生環境

他曾在接受BBC採訪時表示，人類掌握著對地球生物的生殺大權，因此更需要從一個道德的高度看世界，而不應隨意導致物種滅絶。

在熱愛自然的同時，菲利普親王也是各種體育項目的愛好者和支持者。他本人熱衷於帆船、馬球、賽馬和賽車，並且是駕駛馬車的好手。

快人快語

菲利普親王一生因講話「冒失」、「政治不正確」而多次招致非議。

比如說他1986年隨同伊麗莎白二世女王訪問中國時，就曾玩笑式勸告當時在北京的一些英國外交官和留學生不要在那裏住太久，否則也會變成「小瞇縫眼」。 這種嘲笑中國人眼睛小的笑話，事後被人批評有種族歧視之嫌。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 菲利普熱愛多種體育項目，駕駛馬車也是他的一個癖好

2002年，在訪問澳大利亞期間，他又曾詢問當地原住民代表是否仍然繼續「獵頭和相互投擲標槍」。

英國的一些小報甚至還專門編撰過菲利普親王笑話之類的搞笑文集。

盡職盡責

圖像來源，PA 圖像加註文字， 女王曾稱愛丁堡公爵是她「力量的源泉"。

儘管菲利普親王一生中有種種言論和行為引起過一些方面的非議和不滿，儘管他與大兒子查爾斯王子的關係不乏隔閡，並被認為對查爾斯王子和戴安娜王妃失敗的婚姻負有一定責任，但是多數英國王室觀察人士都認為，作為一個軍人出身、心直口快的人來說，他能數十年如一日忠實陪伴於女王身邊，履行應盡義務和職責實屬不易。

菲利普親王曾在一次BBC訪談節目中坦率地表示：「我不可能一下子就改變自己的辦事方式，我不能改變自己的興趣和愛好，這就是我的風格；我每件事都會以自己認為最好的方式去做」。

時任英國首相卡梅倫在2011年菲利普親王90歲生日時曾讚揚說：「他一貫以旁人難以效仿的方式接人處事，他那種平易近人，沒有官話、廢話的辦事方法讓英國人感到非常親切」。

光榮退休

2017年８月，菲利普親王在輔佐女王、為自己的慈善機構和慈善事業服務數十年後，宣佈退休，不再擔任公務。

白金漢宮統計顯示，自1952年以來他單獨出席22219項活動。

時任英國首相特里莎•梅（Theresa May）對菲利普親王「畢生的出色的公共服務」表示感謝。

菲利普親王成功地運用他的地位為英國社會生活作出了巨大貢獻，為英國王室歷年來與時俱進順應社會態度變化承擔了他應盡的義務。

有歷史學家評論認為，菲利普親王儘管一生從事各種各樣的對社會和國家有益的事業，但是人們最終將永遠記住的是他數十年如一日地對女王、王室和國家的盡職盡責。