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英國人引以為驕傲的全民公費醫療服務（NHS）剛過70大壽。

NHS是英國的一件國寶，國民的驕傲，世界上為數不多的國民免費醫療服務之一，也是中國和英國之間能夠找到共同語言、有共同感興趣話題、可以展開對話和交流的平台之一。

全民公費醫療作為一項全民享受的基本社會福利，其慷慨需要雄厚的資金支撐。它令世人眼紅，而無底洞似的開支則令歷屆政府頭疼。

NHS十分昂貴，而且越來越貴。

多年來經費不足、瀕臨破產奔潰的言論不絶於耳，服務質量下降和醫護人員超負荷工作的抱怨也不曾間斷，每次大選激烈論戰中必有NHS經費增減議題。

進入21世紀，醫療改革被提上政府日程，也出現了初級醫生"史上首次"全體大罷工。

放在英國脫歐的大背景下，NHS系統的醫護人員和科研資源又成為激烈辯論話題。

在NHS70華誕放眼未來，前途未卜之際，BBC圖說歷史，回首70年歷史重要節點。

圖片版權 NHS England Image caption 二戰結束後，英國時任衛生大臣衛生大臣的安奈林•貝文（Aneurin Bevan ）宣佈成立面向全體國民的免費醫療服務系統NHS（National Healthcare Service），也譯"國民醫療服務體系"。他1948年7月5日在曼徹斯特公園醫院（今天叫特拉福德醫院）宣佈NHS正式啟動。

1948年7月5日：NHS誕生

第二次世界大戰後，英國在廢墟上重建，1946年通過全民健康服務法（National Health Service Act 1946），在戰時政府撥款的緊急醫療服務（EMS）基礎上組建了全民醫療保健服務體系。

1948年7月5日，NHS在曼徹斯特公園醫院（Park Hospital）正式啟動。

時任衛生大臣安奈林•貝文（Aneurin Bevan ）是NHS的主要設計師。這個系統整合了原來各自為政的醫院、醫生、護士、藥劑師、驗光師，成為一個完整的全國醫療保健服務機構，經費來自財政撥款。

最初的NHS是名副其實全部免費，看病、用藥、住院、手術都免費，而且每一個人都有資格享受這一服務，包括短期逗留和來訪者。

這就為"世上最貴的醫療報銷單"埋下了伏筆。70年來，維持全民免費醫療服務的開支在各種因素的交互作用下日益龐大，包括民眾壽命延長、醫學和生命科技研發和成本上升、人工費用上漲，各類移民和外來人口增多，等等。

圖片版權 Reuters Image caption 公立醫院

1952年：開始收費

到1950年代，NHS的開支超過了議會和財政部最初的預估。

從創立後第六年開始實行處方收費，每張處方1先令（5分），普通牙科治療每次收費1英鎊。

當時，貝文已經成了勞工大臣。他對NHS開始收處方費很不滿，遂辭職抗議。

1965年，NHS取消收費，1968年又恢復。

圖片版權 Getty Images Image caption 5歲的戴維·赫斯特在倫敦新開的LCC伍德拜裏保健中心輕症診所治牙。

1954年：確定吸煙和癌症有關聯

英國科學家理查德·多爾爵士（Sir Richard Doll）1940年代開始研究當時肺癌急劇上升的原因。根據他對倫敦20家醫院的病患的研究，煙民比不抽煙的人患肺癌的機率高得多。

他和奧斯汀·B·希爾爵士（Sir Austin Bradford Hill）共同撰寫的研究報告發表在《英國醫學雜誌》（BMJ） 上。

他本人在研究過程中成功戒煙，92歲才壽終正寢。

英國政府1954年正式認可吸煙和癌症有關聯。

圖片版權 Shutterstock Image caption 理查德爵士2004年還精神抖擻 。

1958年：第一個大規模注射疫苗項目實施

全國所有15歲以下的少兒都注射小兒麻痺和白喉疫苗。

此前，小兒麻痺症和白喉發病率很高，疫情嚴重時一年有5000人死於這兩種病。

1958年春季，NHS出動巡迴醫療車，到各地給兒童打防疫針。

圖片版權 Getty Images Image caption 平克斯教授發明了口服避孕藥，但直到1967年英國法律才准許未婚女性使用。這是1966年平克斯教授在倫敦 街頭。

1961年：口服避孕藥問世

起初，法律規定口服避孕藥片只能提供給已婚女性，直到 1967年法律修訂後才取消了這條限令。

1962 - 1968年期間，使用口服避孕藥的英國女性人數從5萬增加到100萬。

這種「神奇藥片」的發明者是格雷戈裏·平克斯（ Gregory Pincus）教授。

1962年：英國首例全髖關節置換手術成功

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1968年：英國首例心臟移植手術成功

英國首例心臟移植手術1968年在倫敦市中心的國家心臟專科醫院（National Heart Hospital）完成，主刀的是南非出生的外科醫生唐納德·羅斯 （Donald Ross）。

他帶著18個人組成的手術團隊為45歲的患者弗雷德里克·韋斯特（Frederick West）做了心臟移植手術。

捐獻心臟的是26歲的工人派特裏克·萊恩（Patrick Ryan）。

韋斯特手術後第47天因感染不治去世。

此後10年內，由於擔心手術失敗，NHS只做了6例心臟移植手術。

圖片版權 Alamy Image caption 1968年，希拉·桑恩斯接受不孕症治療後生了六胞胎，這是其中三個存活下來的孩子一歲時跟媽媽合影。從左到右，分別是蘇珊、羅傑和朱莉。

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1968年：英國媽媽接受不孕症治療後生了六胞胎

希拉·桑恩斯接受不孕症治療後，於1968年在伯明翰婦產醫院剖腹產生下六胞胎，四個女孩，二個男孩。

為她配備的醫療小組有28人。她注射的是絨促性素（gonadotrophin.）。

六胞胎裏一名女嬰出生後不久死亡，後來又有兩個嬰兒死亡。

生六胞胎的概率大約是三十億分之一。

圖片版權 Alamy Image caption 1969年，六胞胎的父母拜瑞和希拉跟他們的小寶寶一時成了名人，上了《女性》雜誌封面。

1972年：CT（電腦斷層造影）掃描儀首次投入使用

CT掃描儀利用X射線和電腦生成人體內臟器官、血管和骨骼的截面影像，為醫生診治疾病提供參考。

英國工程師戈德福裏·紐博德·亨斯菲爾德（Godfrey Newbold Hounsfield）1967年的這個創意發明到1972年變成現實，1973年獲得專利。

亨斯菲爾德和在美國研製出同樣儀器的工程師艾倫·考麥克（Allan Cormack）分享了諾貝爾獎。

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1978年：全世界首例試管嬰兒誕生

體外受精人工受孕技術是英國奧德姆綜合醫院婦產科醫生派特裏克·斯泰普托（Patrick Steptoe）和劍橋大學物理學家羅伯特·愛德華茲（Robert Edwards）發明的。

世界首例試管嬰兒，路易斯·布朗，1978年出生，立刻上了報紙頭版頭條。

圖片版權 Getty Images Image caption 三歲的路易斯在花園嬉耍

圖片版權 PA Image caption 2013年，路易斯35歲。她手裏舉著的是受精胚胎孵化器。

1985年：英國二歲幼童接受肝移植手術

本傑明·哈德威克（Benjamin Hardwick）二歲時在劍橋阿登布魯克醫院接受肝移植手術，是醫學史上最年輕的此類手術患者。

手術成功，但他14個月後，剛剛慶祝完三歲生日，就去世了。

他的父母設立了本·哈德威克紀念基金，為兒童肝病患者提供醫療資助。

圖片版權 PA Image caption 1984年，兩歲的本傑明·哈德威克和媽媽黛比·哈德威克在醫院等候接受肝移植手術

1998年：身體更健康 威爾士更美好

1998年發表了一份研究報告，直截了當陳列出貧困和不健康的關聯。報告題目是《身體更健康 威爾士更美好》（Better Health Better Wales）。

2002年：首例基因療法成功

倫敦大奧蒙德街兒童醫院2002年用基因療法治癒了瑞斯·埃文斯的重症聯合免疫缺陷（SCID），俗稱氣泡男孩症。

當時埃文斯18個月大。

氣泡男孩症的患者先天性缺乏免疫系統，必須在完全無菌的環境裏才能存活。

圖片版權 PA Image caption 基因療法治好了瑞斯·埃文斯的氣泡男孩症

2007年：醫用機器手和禁煙令

這一年，倫敦聖瑪麗醫院用機器手治療心跳過速或不規則病患。

這個機器手名叫達芬奇手術系統。

同年另一件大事是7月1日起，英格蘭的餐館、酒吧和其他公共場所全面禁煙。

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2012年：倫敦奧運會開幕式向NHS致敬

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2012年，英國首例手移植手術成功

2012年12月27日，馬克·凱希爾在利茲綜合醫院移植了別人捐助的手。

圖片版權 Shutterstock Image caption 凱希爾移植手成功。旁邊是妻子西爾維亞

2018年：NHS70歲

今昔對比，無縫拼接的畫面，為NHS祝壽。

圖片版權 Getty Images / Reuters Image caption 1953年和2018年。英國公立醫院的護士已經過了幾代人。

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